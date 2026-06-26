Frío polar y pesca en familia: la guía ideal para salir bien abrigados y buscar el mejor pejerrey

Pesca Foto: Turismo Provincia

El invierno tiene una magia especial. El silencio de la mañana, el vapor del mate recién servido, las manos buscando calor en los bolsillos y esa expectativa que aparece antes del primer pique convierten cualquier salida en un recuerdo que queda para siempre. Y si además se trata de una jornada en familia, la experiencia vale el doble.

Salir a pescar en días fríos no significa improvisar: significa organizar mejor, abrigarse con inteligencia y entender que el disfrute también está en el camino. Porque no todo pasa por la cantidad de piezas que se logren sacar. Muchas veces, lo mejor de una jornada con chicos o con seres queridos está en compartir el paisaje, aprender juntos y celebrar cada pequeño logro.

El pejerrey, uno de los grandes protagonistas de lagunas y ríos bonaerenses durante el invierno, gana protagonismo cuando baja la temperatura y el agua entra en condiciones favorables para la temporada. En destinos de referencia, los meses de mayor actividad suelen ubicarse entre mayo y agosto.

Cómo organizar una salida de pesca segura y cómoda cuando llega el frío intenso

Lo primero es pensar en la comodidad de todos. Si la idea es ir a pescar en familia, especialmente con chicos o personas mayores, la clave está en no subestimar la temperatura. Lo ideal es vestirse en capas: una primera prenda térmica, una segunda capa que conserve el calor y una tercera que proteja del viento o la humedad. Gorro, cuello, guantes y medias abrigadas dejan de ser accesorios para convertirse en indispensables.

Chapalcó, ubicado en el partido de Villarino, combina paisajes serenos con actividades al aire libre. Foto: Magnific

También conviene llevar bebidas calientes, algo dulce, comida simple y una muda extra por cualquier imprevisto. Si hay viento fuerte, sensación térmica muy baja o alertas por frío extremo, lo más prudente es revisar el pronóstico antes de salir y adaptar el plan. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los eventos de temperaturas extremas pueden afectar la salud, con mayor riesgo para chicos, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Otro punto importante es no transformar la pesca en una exigencia. Si el objetivo es compartir en familia, hay que evitar la ansiedad. Un buen plan es combinar la actividad con momentos de descanso, charla y una picada simple. Eso ayuda a que la experiencia sea agradable incluso si el pique tarda en aparecer.

Equipo básico para buscar pejerrey sin complicarse y disfrutar más

Cuando el objetivo es pasarla bien y, además, tentar un buen pejerrey, conviene apostar por un equipo práctico. Una caña liviana y cómoda, un reel que no complique el lance y una línea simple suelen ser más que suficientes para una jornada recreativa.

En la pesca de pejerrey, muchos pescadores eligen líneas de tres boyas porque permiten detectar bien la picada y trabajar con prolijidad. También suele dar resultado probar distintas profundidades, ya que en jornadas frías hay referencias de que el pez puede comer más arriba. Entre las carnadas más rendidoras aparecen la mojarra y distintos filets, con menciones frecuentes a la anchoa en la temporada.

Pesca para niños Foto: diario-elmensajero

Pero más allá del equipo, hay algo que hace la diferencia: observar el agua. Mirar si hay viento, si el espejo está planchado, si las boyas derivan parejo o si conviene corregir distancia y profundidad puede cambiar por completo el resultado.

Buenas lagunas de Buenos Aires para pescar pejerrey y cómo llegar

Entre los destinos más buscados para una salida de pejerrey en la provincia aparecen Laguna Cochicó, Laguna Hinojo Grande y Laguna Sauce Grande, tres opciones muy mencionadas por su pique y por contar con accesos relativamente simples para una escapada de fin de semana.

Laguna Cochicó (Guaminí): es uno de los clásicos del sudoeste bonaerense y forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste. Desde CABA, una referencia habitual marca entre 470 y 500 kilómetros, con ingreso por rutas 205, 65 y 33; al llegar al km 208 de la Ruta 33, hay que seguir unos 3 kilómetros asfaltados hasta la laguna.

Laguna Hinojo Grande (Trenque Lauquen): es otra de las favoritas para buscar pejerrey de buen porte. Se llega por la Ruta Nacional 5 hasta la zona de Trenque Lauquen, y desde allí hay distintos accesos señalizados sobre la ruta, entre los km 421 y 427, con tramos cortos de tierra según el pesquero.

Laguna Sauce Grande (Monte Hermoso): es una alternativa muy elegida por quienes combinan pesca y escapada familiar. Está a 7 kilómetros de Monte Hermoso y a unos 650 kilómetros de Capital Federal; una de las rutas habituales es por Ruta Nacional 3, y luego un desvío por la Ruta 78 más un tramo final de camino de tierra.

Consejos para comprar a la hora de ir a pescar Foto: gualeguaychu.gov

Si el plan es salir con chicos o pasar el día sin complicaciones, conviene elegir la laguna no solo por el pique, sino también por los servicios, accesos y comodidad del lugar. En ese punto, estas tres opciones suelen destacarse entre las más mencionadas para escapadas de pesca de invierno en Buenos Aires.

Consejos simples para conseguir el mejor pejerrey en una jornada familiar

No hace falta volverse técnico de más para mejorar el pique. A veces, los mejores resultados aparecen con decisiones sencillas.

1. Elegir bien el horario. Las primeras horas de la mañana suelen entusiasmar a cualquier pescador, aunque también hay momentos del día en los que el agua se acomoda y sorprende.

2. Buscar sectores tranquilos. Si vas con chicos, un lugar cómodo, seguro y reparado del viento siempre será mejor que una costa incómoda o demasiado expuesta.

3. Mantener la carnada fresca y prolija. En una especie como el pejerrey, la presentación puede hacer la diferencia; por eso la mojarra y ciertos filets siguen apareciendo entre las opciones más recomendadas.

4. No quedarse atado a una sola profundidad. En pejerrey, pequeños cambios en la profundidad de pesca pueden modificar por completo la respuesta del pique, especialmente en días fríos.

5. Tener paciencia. El mejor pejerrey raramente aparece por apuro. Llega cuando se combinan lectura del lugar, constancia y atención.

Y un detalle que muchas veces se olvida: cuando la salida es en familia, cada captura se festeja el doble. No importa si el ejemplar es enorme o apenas correcto. Lo importante es que ese momento queda asociado a una historia compartida.

Frío polar, cuidados y una experiencia para repetir

En días de bajas temperaturas, la seguridad debe estar siempre por delante del entusiasmo. El SMN explica que el sistema de alertas por temperaturas extremas busca anticipar riesgos para la salud y recuerda que el frío intenso puede ser peligroso, incluso con distintos niveles de severidad según la zona y la intensidad del evento.

Por eso, una buena jornada de pesca no solo se mide por el tamaño del pejerrey, sino también por cómo vuelve cada uno a casa: cansado, sí, pero contento; con olor a invierno, con charlas guardadas y con ganas de repetir.

Porque al final, en medio del frío polar, lo que realmente abriga no es solo la ropa. También abriga compartir el mate, enseñar a encarnar, mirar las boyas en silencio y esperar juntos ese pique que transforma una mañana helada en un recuerdo enorme.