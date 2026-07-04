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ANSES confirmó bono para jubilados en julio: cuánto cobran y calendario completo por DNI

Los jubilados de la mínima cobran en julio con aumento y bono extraordinario. Conocé el monto final, quiénes acceden y todas las fechas de pago según DNI.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Bono ANSES jubilados
Bono ANSES jubilados Foto: anses
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en julio un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, con una novedad clave para quienes perciben los ingresos más bajos: la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000. Este refuerzo se suma al haber mensual actualizado y busca elevar el ingreso final de los beneficiarios que cobran la mínima. Según la información difundida por medios nacionales, la jubilación mínima de julio queda en $411.989,33 y, con el bono completo, el total asciende a $481.989,33.

El cronograma de pagos de julio se organiza, como todos los meses, por la terminación del DNI. Sin embargo, este período tiene una particularidad: el calendario queda atravesado por el feriado nacional del 9 de julio, Día de la Independencia, y por el día no laborable con fines turísticos del viernes 10, por lo que algunos pagos fueron concentrados antes del fin de semana largo.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima en julio con bono

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben en julio el monto actualizado por movilidad más el bono extraordinario completo de $70.000. De esta manera, el ingreso final para este grupo llega a $481.989,33, compuesto por la jubilación mínima de $411.989,33 y el refuerzo previsional.

Oficina ANSES Foto: ANSES

El bono no modifica el haber base ni se incorpora como parte permanente de la jubilación. Se trata de una suma adicional que se deposita junto con el pago mensual, en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente. Además, no es necesario hacer ningún trámite, pedir turno ni presentar documentación extra para recibirlo.

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Quiénes cobran el bono completo de ANSES

El refuerzo de $70.000 está destinado principalmente a los jubilados y pensionados que cobran la mínima. También puede alcanzar, con distintos criterios de liquidación, a otros beneficiarios previsionales de menores ingresos, como titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas, según el esquema vigente informado para julio.

En el caso de quienes superan apenas el haber mínimo, el bono puede pagarse de manera proporcional hasta alcanzar el piso definido para el mes. Esto significa que no todos reciben necesariamente los $70.000 completos: el monto final depende del haber mensual de cada beneficiario y del tope establecido para julio.

Calendario ANSES julio: cuándo cobran los jubilados de la mínima

ANSES dispuso que los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobren durante la primera parte del mes. El pago se realiza de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Para julio, el cronograma informado queda de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Por qué algunos jubilados cobran antes del feriado

La fecha del 9 de julio genera un corte en la actividad bancaria por tratarse de un feriado nacional. A esto se suma el viernes 10 como día no laborable con fines turísticos, lo que conforma un fin de semana largo. Por ese motivo, el organismo reordenó el inicio del calendario y concentró el primer pago el miércoles 8 de julio para los documentos terminados en 0 y 1.

ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES

Esta organización permite que una parte de los beneficiarios tenga disponible el dinero antes del descanso extendido, mientras que el resto continuará cobrando a partir del lunes 13 de julio, cuando se retome el cronograma habitual de acreditaciones.

Cómo consultar si ya está depositado el pago

Los jubilados pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde los canales oficiales de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden revisar los movimientos de su cuenta bancaria, utilizar cajeros automáticos o consultar desde el home banking de la entidad donde perciben sus haberes.

Es importante recordar que el depósito se realiza de manera automática. Por eso, si el beneficiario está alcanzado por el bono, verá acreditado el monto junto con su jubilación mensual en la fecha que le corresponda por DNI.

Jubilados ANSES: el dato clave de julio

La información más importante para los beneficiarios de la mínima es que en julio cobran con aumento y bono extraordinario. El ingreso total para quienes reciben el refuerzo completo alcanza los $481.989,33, mientras que el calendario comienza el miércoles 8 de julio y se extiende hasta el miércoles 22, según la terminación del DNI.

Para quienes dependen de este ingreso mensual, revisar la fecha exacta de cobro es fundamental para organizar pagos, compras y gastos del mes. ANSES mantiene el esquema por documento y acredita el dinero en la cuenta habitual, sin gestión adicional por parte del titular.

ANSESJubiladosBono
Carlos Dileo
Carlos Dileo

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Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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