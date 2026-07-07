Vacaciones de invierno 2026: cuándo terminan en CABA y Provincia de Buenos Aires y qué día vuelven las clases

Parque de Invierno de Buenos Aires. Foto: X/@Descubrir_BA

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fecha confirmada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Para miles de familias, estudiantes y docentes, el dato clave no es solo cuándo empieza el receso, sino cuándo termina y qué día se retoma la actividad escolar.

Según el Calendario Escolar 2026 publicado por el Gobierno nacional, tanto CABA como la provincia de Buenos Aires tendrán vacaciones de invierno del lunes 20 al viernes 31 de julio. De esta manera, el descanso escolar se extenderá durante dos semanas completas y el regreso a las aulas será el lunes 3 de agosto de 2026, luego del fin de semana posterior al cierre del receso.

Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026 en CABA y Provincia

En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno 2026 terminarán oficialmente el viernes 31 de julio. Sin embargo, como ese día cae viernes, el retorno efectivo a clases se producirá el lunes 3 de agosto.

Vacaciones de invierno Foto: NA

Esto significa que las familias podrán contar con el fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de agosto como una extensión natural del descanso antes de retomar la rutina escolar. La información coincide con el cronograma oficial que ubica a CABA y Buenos Aires dentro del último grupo de jurisdicciones que tomarán el receso invernal durante julio.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026

El receso escolar comenzará el lunes 20 de julio de 2026 en ambos distritos. A partir de ese día, los alumnos de escuelas de gestión estatal y privada tendrán dos semanas sin clases, de acuerdo con el calendario definido para el ciclo lectivo.

En el caso de CABA, el Gobierno porteño también informó que las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio, mientras que el cierre del ciclo lectivo está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.

Qué día vuelven las clases después del receso

Aunque el calendario marca como último día de vacaciones el 31 de julio, la vuelta a las aulas será el lunes 3 de agosto de 2026. Ese será el primer día hábil posterior al receso invernal y el inicio de la segunda parte del año escolar.

Este dato es especialmente importante para quienes necesitan organizar viajes, actividades recreativas, turnos médicos, apoyo escolar o el regreso progresivo a la rutina. También resulta clave para las familias con hijos en edad escolar que deben coordinar horarios laborales y cuidados durante el receso.

Por qué no todas las provincias tienen las mismas fechas

En la Argentina, las vacaciones de invierno no se desarrollan en una fecha única para todo el país. Cada jurisdicción define su calendario escolar de acuerdo con distintos criterios, entre ellos la organización educativa local, las condiciones climáticas, los feriados y las necesidades propias de cada sistema provincial.

Para 2026, el receso invernal quedó distribuido en tres grandes períodos. Algunas provincias iniciaron sus vacaciones el 6 de julio, otras lo harán desde el 13 de julio, y un tercer grupo, integrado por Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero, tendrá el descanso entre el 20 y el 31 de julio.

Calendario escolar 2026: fechas clave en Buenos Aires y CABA

En la provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 comenzó el 2 de marzo y finalizará el 22 de diciembre, según el calendario oficial. En tanto, en CABA, las clases comenzaron el 25 de febrero para nivel inicial y primario, mientras que el nivel secundario inició el 2 de marzo; el cierre general será el 18 de diciembre.

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Estas diferencias muestran que, aunque ambos distritos comparten las fechas del receso invernal, no necesariamente tienen el mismo esquema completo de inicio y finalización del ciclo escolar.

Cuántos días duran las vacaciones de invierno 2026

Las vacaciones de invierno tendrán una duración oficial de 10 días hábiles escolares, distribuidos en dos semanas completas. Si se suman los fines de semana anterior, intermedio y posterior, muchas familias podrán organizar un período de descanso más amplio.

En la práctica, los estudiantes dejarán de asistir a clases al finalizar la jornada previa al receso y volverán el lunes 3 de agosto, lo que convierte a estas vacaciones en uno de los momentos más esperados del calendario escolar.

Cómo organizarse para la vuelta a clases

Para evitar un regreso brusco después del descanso, se recomienda retomar algunos hábitos unos días antes del lunes 3 de agosto. Ajustar los horarios de sueño, revisar útiles, completar tareas pendientes y ordenar mochilas puede ayudar a que la vuelta a clases sea más simple.

También es una buena oportunidad para planificar la segunda mitad del año, especialmente si los estudiantes necesitan reforzar contenidos, preparar evaluaciones o reorganizar actividades extracurriculares.

Vacaciones de invierno 2026: resumen rápido

En CABA y provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno serán del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026. El regreso a clases está previsto para el lunes 3 de agosto. Ambas jurisdicciones integran el último grupo de distritos en tomar el receso invernal, junto con Chaco y Santiago del Estero.

Para las familias, el dato central es claro: el descanso termina formalmente el 31 de julio, pero la rutina escolar se retomará recién el 3 de agosto.