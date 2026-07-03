El TramBus T1 ya tiene recorrido: los barrios que unirá el nuevo transporte eléctrico de CABA

Llega el nuevo Trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la llegada del TramBus T1, un nuevo sistema de transporte público eléctrico que promete cambiar la forma de viajar entre el sur y el norte porteño. La primera traza conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, atravesará puntos clave de la Ciudad y buscará reducir tiempos de viaje, ruido y emisiones contaminantes. Según información oficial, el recorrido formará parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana y funcionará como complemento de la red de subtes.

Qué es el TramBus y por qué puede cambiar la movilidad porteña

El TramBus es un modo de transporte público 100% eléctrico que combina características de un colectivo moderno con prestaciones asociadas a sistemas de tránsito rápido. A diferencia de un tranvía tradicional, no utiliza vías ferroviarias, ya que circula sobre neumáticos y puede desplazarse por carriles exclusivos o preferenciales. Esta característica permite una implementación más flexible en calles y avenidas ya existentes.

El objetivo principal del proyecto es sumar una alternativa más limpia, silenciosa y eficiente para los desplazamientos diarios. La Ciudad viene impulsando un modelo de movilidad con mayor integración entre colectivos, subtes, trenes, Metrobus y sistemas eléctricos, y el TramBus aparece como una pieza central dentro de ese esquema.

Recorrido del TramBus T1: de Nueva Pompeya a Aeroparque

La primera línea, denominada T1, unirá la Estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery, en la zona norte de la Ciudad. El trazado tendrá una extensión aproximada de 20 kilómetros y conectará áreas residenciales, centros de trasbordo y corredores de alta demanda.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

De acuerdo con el detalle oficial, en sentido norte el recorrido partirá desde el Centro de Trasbordo de Avenida Sáenz y continuará por Av. Sáenz, Av. La Plata, Av. Rivadavia, Av. Ángel Gallardo, Av. Juan B. Justo y Costanera, hasta llegar a Aeroparque. En sentido sur, circulará por Costanera Rafael Obligado, Av. Dorrego, Av. Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, José María Moreno y nuevamente Av. Sáenz.

Qué barrios porteños conectará el nuevo TramBus

El TramBus T1 atravesará una zona estratégica de la Ciudad y permitirá mejorar la conexión entre barrios que hoy requieren combinaciones largas o recorridos indirectos. Según el trazado difundido, el sistema pasará por sectores de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

Uno de los puntos más relevantes es que la línea permitirá evitar, en muchos casos, el paso por el microcentro para viajar entre el sur y el norte porteño. Esto podría beneficiar especialmente a quienes se trasladan todos los días hacia zonas de conexión con trenes, subtes, hospitales, universidades, comercios y el aeropuerto.

Cuánto se podría ahorrar en tiempo de viaje

Uno de los principales atractivos del TramBus será la reducción del tiempo de traslado. Las autoridades porteñas indicaron que el sistema podría generar un ahorro de hasta el 40% en el tiempo de viaje, especialmente gracias al uso de carriles exclusivos o preferenciales y a la incorporación de semáforos inteligentes con prioridad de paso.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

Además, la frecuencia prevista para la T1 será de un servicio cada cuatro minutos en hora pico, lo que apunta a ofrecer una alternativa regular y previsible para los usuarios. El Gobierno porteño estima que el sistema podría beneficiar a alrededor de 50.000 pasajeros diarios una vez que esté operativo.

Combinaciones con subte, trenes y otros medios

El nuevo corredor fue diseñado para integrarse con otros modos de transporte. La T1 permitirá combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H, además de conectar con estaciones ferroviarias de las líneas Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

Esta integración será clave para que el TramBus funcione como una red transversal. En lugar de depender únicamente de recorridos radiales hacia el centro, los pasajeros podrán moverse entre barrios con más opciones de combinación y menor dependencia del auto particular.

Cómo serán las unidades: accesibilidad, tecnología y confort

Las unidades del TramBus serán eléctricas, accesibles y equipadas con tecnología de asistencia a la conducción. Entre las prestaciones mencionadas figuran sistemas de monitoreo del conductor, alertas de colisión, detección de puntos ciegos, cámaras, GPS y posicionamiento satelital.

También contarán con piso bajo, rampas, espacios para personas con movilidad reducida, aire acondicionado, WiFi, puertos USB e información visual para pasajeros. El sistema multipago permitirá abonar el viaje con medios electrónicos, y se prevé integración tarifaria con otros servicios como el subte.

Cuándo empezará a funcionar el TramBus en CABA

La Ciudad ya inició pruebas piloto vinculadas al sistema, incluyendo recorridos sobre el corredor del Metrobus de la avenida Juan B. Justo y el ramal C de la línea 34, que conecta Liniers con Aeroparque.

La puesta en marcha de la línea T1 está prevista para fines de 2026, mientras avanzan las obras de infraestructura, paradores y adecuaciones viales necesarias para su funcionamiento. Según información difundida, parte de los trabajos incluye nuevos paradores, carriles exclusivos o preferenciales, rampas, mobiliario urbano, señalización e iluminación.

El impacto esperado: menos emisiones y una Ciudad más conectada

El TramBus busca reducir el impacto ambiental del transporte público mediante unidades de cero emisiones directas y menor contaminación sonora. En un contexto urbano donde la movilidad representa un desafío diario, el nuevo sistema apunta a mejorar la experiencia de viaje y ordenar la circulación en corredores de alta demanda.

Si cumple con los objetivos anunciados, el TramBus T1 podría convertirse en una de las transformaciones más importantes del transporte porteño de los próximos años. Su éxito dependerá de la frecuencia real, la calidad de las combinaciones, la prioridad en los cruces, la infraestructura final y la aceptación de los usuarios.