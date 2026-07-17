¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni post Mundial 2026? El futuro del DT de la Selección que desvela a los argentinos

¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina? Foto: Captura X

Es la pregunta que todos los argentinos nos hacemos: ¿seguirá Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina tras el Mundial 2026? Y, por supuesto, la duda frente a este panorama genera angustia y preocupación.

El entrenador que está a punto de disputar una nueva final de la Copa del Mundo, que ya sabe lo que es ganarla y que además cosechó títulos que lo convierten en uno de los entrenadores más exitosos de la Albiceleste, dio buenas señales que llevan tranquilidad a la hinchada.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina en Atlanta antes de viajar a la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Qué va a pasar con el futuro de Scaloni después del Mundial 2026?

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tendría encaminada la renovación del entrenador hasta diciembre de 2030. El actual vínculo vence a finales de este 2026 y contempla una cláusula de salida una vez concluido el Mundial, pero existe un acuerdo de palabra entre Claudio “Chiqui” Tapia y Scaloni para extender el contrato por cuatro años más. Es decir, de concretarse, el técnico continuará al frente del seleccionado durante todo el próximo ciclo mundialista.

La continuidad de Scaloni representa mucho más que una renovación contractual. Es la confirmación de un proyecto que comenzó de manera inesperada tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y que terminó alzándose como este maravilloso ciclo que es.

La historia comenzó cuando Tapia llamó a Scaloni mientras el entrenador se encontraba en Valencia disputando el torneo de L’Alcudia con las selecciones juveniles. Sin demasiadas dudas, aceptó el desafío de hacerse cargo de una Selección golpeada tras la salida de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli fue el último DT antes de Scaloni en dirigir un Mundial.

Aquella decisión despertó interrogantes, pero el tiempo terminó dándole la razón. Bajo su conducción, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de consolidar una identidad futbolística reconocida en todo el mundo.

Tapia apuesta por la continuidad de Scaloni

Desde la dirigencia de la AFA consideran que mantener a Scaloni es una prioridad absoluta. El presidente Claudio Tapia encabezó personalmente las conversaciones antes del viaje de la delegación hacia Estados Unidos para disputar el Mundial.

Durante un homenaje a los campeones del mundo de México 1986 realizado en Miami, Tapia fue consultado sobre el futuro del entrenador. Sin confirmar oficialmente la renovación, dejó una frase que alimentó el optimismo: “Preguntale a él. Seguramente juntos”. La excelente relación entre ambos y la confianza construida durante los últimos años facilitan una negociación que, según el entorno de la Selección, solo resta formalizar una vez concluida la competencia.

El foco sigue siendo el Mundial 2026

Pese al avance de las conversaciones, tanto Scaloni como la dirigencia decidieron postergar la firma definitiva para no desviar la atención del gran objetivo: conquistar un nuevo Mundial. Dentro del cuerpo técnico y del plantel existe una consigna clara: toda la energía está puesta en el torneo. La renovación contractual puede esperar; el desafío inmediato es volver a hacer historia.

Scaloni con el foco puesto en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

La continuidad del entrenador también garantiza estabilidad para una generación que combina futbolistas experimentados como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister con jóvenes que ya empiezan a ganar protagonismo, como Nico Paz y Valentín Barco.

Hay potencial para soñar, hay señales para creer.