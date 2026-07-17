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Cayó una banda de “hombres araña” en Villa Urquiza: trepan balcones y terrazas para robar departamentos

La Policía de la Ciudad informó que los delincuentes detenidos en Villa Urquiza son tres: dos colombianos y un argentino. Todos mayores de edad y con antecedentes penales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes en Villa Urquiza.
Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes en Villa Urquiza. Foto: Policía de la Ciudad
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Tras un importante operativo cerrojo montado en Villa Urquiza, efectivos de Policía de la Ciudad detuvieron a tres delincuentes que intentaban robar un departamento ubicado en ese barrio porteño bajo la modalidad de “hombres araña”. El arresto se logró a 20 cuadras del edificio en cuestión, en el cruce de la avenida Constituyentes y Núñez, luego de una persecución de 15 minutos.

Una vez ejecutada la detención de los sospechosos, los agentes procedieron a realizar una pesquisa del vehículo Renault 12 de color gris, donde encontraron diversos elementos para proceder con el robo dentro del inmueble como destornilladores, un criquet, manojos de llaves y otras herramientas que ocultaban en una mochila negra.

Las bandas delictivas que operan saltando y escalando por balcones y terrazas de casas o edificios son conocidos como “hombres arañas”. Dicha modalidad de robo ha registrado numerosos casos en la región metropolitana de Buenos Aires durante este año.

Operativo en Villa Urquiza
La banda de "hombres araña" estaba conformada por tres ladrones. Foto: Policía de la Ciudad

En este momento, la causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 con el letrado Decaria a cargo. Además, interviene la Secretaría N° 162, a cargo del abogado Bebebino.

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Quiénes son los detenidos que operaban como banda de “hombres araña” en Villa Urquiza

Las autoridades policiales confirmaron que los tres delincuentes poseen domicilio en el Conurbano Bonaerense y que todos tienen antecedentes penales. En tanto, indicaron que dos de los detenidos son de origen colombiano. Los datos que se dieron a conocer sobre los ladrones son los siguientes:

  • Hombre de 51 años de nacionalidad colombiana con antecedentes por robo agravado, robo y hurto entre 2021 y 2025.
  • Hombre de 35 años de nacionalidad argentina con siete causas por robo y tentativa de robo entre 2018 y 2021.
  • Joven de 24 años también colombiano, identificado como el tercer integrante de la banda.
Operativo en Villa Urquiza
Uno de los detenidos es argentino y los otros dos delincuentes son colombianos.

La denuncia que posibilitó la detención de los delincuentes

La banda de “hombres araña” operaba principalmente en la zona de Villa Urquiza y alrededores. La detención se logró gracias a un llamado al 911 de una vecina durante la noche del viernes 26 de junio. La mujer aseguró ante los efectivos que había visto a dos hombres trepar el balcón del primer piso de un edificio de la calle Nahuel Haupi al 5400. Asimismo, la testigo confirmó que ambos ladrones se habían escapado por Andonaegui.

Operativo en Villa Urquiza
Los elementos que se encontraron en el vehículo de los delincuentes.

Un llamado similar ocurrió solo unos minutos después. En este caso, el conductor de una ambulancia sostuvo en comunicación con el 911 que había visto a dos sujetos bajar del balcón de ese edificio y luego huir hacia un vehículo Renault 12 conducido por un tercer individuo. El testigo alcanzó a anotar la patente del automóvil y eso fue esencial para la posterior detención de los tres delincuentes.

OperativoVilla UrquizaPolicía de la Ciudad
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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