Se viene la histórica final del Mundial 2026: a qué hora juega Argentina vs España este domingo 19 de julio

Las estrellas que se enfrentaran en la final del Mundial 2026 Foto: Canal26.com

Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026, un cruce inédito en esta instancia que pone frente a frente dos estilos bien marcados. El encuentro se jugará en el MetLife Stadium y definirá al nuevo campeón del mundo.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni va por su cuarta estrella tras la consagración en Qatar 2022, mientras que el equipo europeo busca recuperar la gloria alcanzada en Sudáfrica 2010. Lionel Messi, a sus 39 años, se encuentra ante la posibilidad de dejar otra huella indeleble en la historia del fútbol mundial.

A qué hora se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio a las 16 de Argentina (15:00 de Nueva York) en uno de los horarios centrales del torneo. El sábado, a la misma hora, se medirán Francia e Inglaterra por el tercer puesto.

El escenario será el MetLife Stadium, una de las sedes principales de la competición, que tendrá capacidad colmada para una definición que promete alto voltaje desde el arranque y una audiencia mundial récord.

MetLife Stadium, el estadio donde se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: Reuters

El camino a la final de Argentina y España

España construyó su clasificación con una campaña marcada por la solidez defensiva. Desde los 16avos de final, el equipo avanzó eliminando a Austria, luego superó a Portugal en octavos, a Bélgica en cuartos y a Francia en semifinales. En todo el Mundial apenas recibió un gol, un dato que refleja la tenacidad con la que el equipo defiende a su arquero.

Antes de la fase eliminatoria, también había mostrado autoridad con triunfos ante Uruguay y Arabia Saudita. La selección europea sostuvo un estilo basado en el control del juego, pero consolidó su candidatura desde la seguridad en su última línea.

El equipo avanzó a la final del Mundial 2026 y enfrentará a Argentina. Foto: REUTERS

Argentina, en cambio, encontró su identidad en el carácter y la capacidad para definir partidos en momentos límite. Desde los 16avos de final, tras el cruce con Cabo Verde, el equipo avanzó en una seguidilla de encuentros muy parejos.

La Albiceleste dejó en el camino a rivales como Egipto, Suiza e Inglaterra, con una constante: la mayoría de sus goles llegaron en los minutos finales. Ese empuje terminó siendo su sello en una campaña que combinó eficacia y resiliencia.

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Todos los récords que busca romper Messi en la final contra España

La final tendrá un foco inevitable en Lionel Messi, que llega con la posibilidad de seguir ampliando su legado en la historia de los Mundiales. El capitán argentino puede transformarse en el máximo goleador del torneo actual y también alcanzar el récord absoluto de goles en Copas del Mundo.

Además, igualará la marca de tres finales disputadas, un registro que hasta ahora pertenecía en soledad a Cafú. Incluso podría convertirse en el primer futbolista en capitanear a su selección en tres finales mundialistas, un hito sin antecedentes.

En caso de consagrarse, Messi lograría otro hecho inédito: ser el primer capitán en levantar dos Copas del Mundo. También, con 39 años y 25 días, pasaría a ser el jugador de campo más veterano en disputar una final, y podría romper o igualar la marca de Gerd Müller en participaciones directas de gol en un mismo torneo, con 8 goles y 4 asistencias hasta el momento.

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La cuarta o la segunda: el historial de finales de Argentina y España

Argentina afronta su séptima final mundialista con la posibilidad de sumar la cuarta estrella. Fue campeón en 1978 ante Países Bajos, en 1986 frente a Alemania y en 2022 contra Francia. Además, llegó a las finales de 1930 (vs Uruguay), 1990 (vs Alemania) y 2014 (vs Alemania).

España, en tanto, tiene un historial más breve pero significativo: su única final fue en 2010 ante Países Bajos, donde se impuso 1-0 en tiempo suplementario con el recordado gol de Andrés Iniesta. Ahora buscará repetir aquella consagración.