Estados Unidos actualizó su alerta de viajes y retiró a Rosario de las zonas de “mayor riesgo”

El embajador de Estados Unidos en Argentina y el gobernador de Santa Fe mantuvieron una reunión. Foto: Prensa Santa Fe

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para la Argentina y eliminó formalmente a la ciudad de Rosario de su listado específico de zonas de mayor riesgo. A partir de esta modificación, la evaluación general de todo el territorio nacional se consolidó de manera uniforme en el Nivel 1, que aconseja simplemente “tomar las precauciones habituales”.

La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina fue la encargada de oficializar el anuncio a través de sus canales digitales. “Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1, tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como zona específica de mayor riesgo”, expresó el área diplomática.

El respaldo de Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina: “Los negocios pueden prosperar allí”

“Hace poco fui a la hermosa ciudad de Rosario, Argentina (cuna de Messi) y, como se prometió, debido a los grandes esfuerzos del gobernador Pullaro y el alcalde Javkin para reducir significativamente la delincuencia y hacerla más segura, recomendamos bajar la alerta de viaje de EE. UU. a un nivel típico del resto de Argentina”, detalló el diplomático. “¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden prosperar allí!”, concluyó.

Si bien el nuevo documento norteamericano mantiene una mención de contexto donde aclara que en Rosario aún permanecen activos grupos vinculados al tráfico de drogas y hechos delictivos, la ciudad dejó de figurar con un estatus de peligro superior al de la media nacional, ubicándose al mismo nivel de previsión que destinos tradicionales como Buenos Aires.

Pullaro y Bullrich celebraron el anuncio: “Frenamos a las mafias”

La noticia generó inmediatas repercusiones políticas tanto en la gobernación de Santa Fe como en los pasillos del Congreso de la Nación. El gobernador santafesino se mostró alineado con el nuevo escenario y defendió las inversiones de su gestión: “Esto es el resultado de los cambios que impulsamos desde el primer día: enfrentar a las mafias, recuperar el control de la calle, invertir como nunca antes se había hecho para dotar a nuestra policía con los mejores recursos posibles. Sabemos que todavía falta mucho, pero esto nos confirma que vamos por el camino correcto para devolverle la paz a nuestra provincia”.

Por su parte, la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación festejó la medida ligándola directamente al Plan Bandera y al desembarco de las Fuerzas Federales. “Rosario dejó de ser zona de alto riesgo. Cuando asumimos, el narcotráfico tenía de rodillas a la ciudad. Gracias al Plan Bandera y al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Federales, recuperamos la Ley y el Orden. Es el resultado de una decisión política clara: el que las hace, las paga”, dijo.

Las recomendaciones vigentes del Departamento de Estado de EEUU

A pesar de la sustancial mejora en la calificación de Rosario, el reporte anual para la Argentina sostiene los consejos globales de prevención estandarizados para sus ciudadanos: