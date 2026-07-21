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Tras el escándalo, Rosalía borró el video en el que celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial

La cantante española entró en el centro de la polémica tras compartir un TikTok de Mía Khalifa en el que llama a los argentinos “perlas”.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Rosalía, cantante española.
Rosalía, cantante española. Foto: Instagram @rosalia.vt
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Luego de la polémica desatada en redes sociales, Rosalía decidió borrar de su cuenta de TikTok el video en el que celebraba la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La cantante española quedó envuelta en un escándalo internacional luego de que fanáticos argentinos advirtieran que compartió en su perfil un video publicado por Mía Khalifa en el que celebraba la victoria del combinado español en la Copa del Mundo. Ahora, miles de personas buscan boicotear los shows que tiene previstos para Buenos Aires el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.

“Que pasó Rosi que eliminaste el compartido?”, “es la típica que tira la piedra y esconde la mano”, “se dio cuenta que se metió con el público equivocado” y “fingiendo demencia, como si fuera inocente lo que hizo”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores en las redes de la cantante.

TikTok de Rosalía.
Rosalía borró el polémico video celebrando la victoria de España contra Argentina. Foto: Captura

Qué dijo Rosalía de Argentina

a publicación que generó la controversia está musicalizada con La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de la cantante española. En el video, la actriz de cine para adultos aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego, sale al balcón de un edificio mientras canta parte de la letra de la canción.

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Polémica con Rosalía:compartió un video celebrando la derrota de Argentina en el Mundial y quieren boicotear sus shows en Buenos Aires

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“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.

Cabe destacar que en España, “perla” tiene dos significados muy distintos: el primero se refiere a la gema marina de nácar; y el segundo es coloquial e irónico: usarlo para llamar a alguien “un perla” equivale a decir que es un sinvergüenza o alguien de quien no te podés confiar.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

Piden cancelar los shows de Rosalía en Buenos Aires

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en X y otras plataformas. Algunos seguidores consideraron que la cantante simplemente celebró el triunfo de su país, mientras que otros interpretaron el gesto como un respaldo al mensaje de Mía Khalifa.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.
Las críticas contra Rosalía. Foto: X.
Las críticas contra Rosalía. Foto: X.
Las críticas contra Rosalía. Foto: X.
Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Cómo devolver las entradas para Rosalía y pedir reembolso

Muchos argentinos buscan devolver las entradas para los shows de Rosalía en agosto en el Movistar Arena. En su web oficial, el espacio tiene a disposición un formulario para ese fin, pero aclara que solo puede realizarse la devolución “dentro de los 10 días de haberla efectuado” (a la compra). “Se tomarán en cuenta los formularios cargados hasta 1 día antes del show, luego no se realizan devoluciones”, aclara.

Sin embargo, existe la posibilidad de comunicarse con Soporte e intentarlo por esa vía:

  • Enviar un e-mail a la dirección oficial de soporte: soporte@movistararena.com.ar.
  • Adjuntar el comprobante de la compra de la entrada, la confirmación de compra y/o del pago.
  • Completar los datos personales: nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.
RosalíaSelección ArgentinaMundial 2026
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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