El dólar de cara a las elecciones: la estrategia del Gobierno para evitar la volatilidad cambiaria rumbo al 2027

El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

Tanto el presidente Javier Milei como el vocero Adrián Ravier mencionaron recientemente un tema importante de cara a las elecciones presidenciales: el dólar.

Se trata del intento de evitar una volatilidad cambiaria, tal como ocurrió en los comicios legislativos del 2025.

“Estamos armando un arsenal enorme para proteger a la economía el año que viene, y la economía va a crecer. Pierde sentido un ataque especulativo”, aseguró el mandatario y completó: “Ya compramos USD 11.000 millones y estamos a mitad de año. Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el Gobierno”.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

Por su parte, el vocero indicó que la cartera que encabeza Luis Caputo se está preparando de cara a las elecciones del próximo año. “En Argentina cada vez que hay un cambio electoral hay un cambio de escenario y hay un riesgo kuka como se le llama popularmente al hecho de que un cambio de Gobierno podría implicar un cambio de reglas y ese cambio de reglas pueda significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente y eso por supuesto genera un costo para la Argentina. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos. Todos los días hay colocaciones financieras que permiten sumar reservas y blindarse como un escenario como aquel”, sostuvo.

La noticia que celebró el mercado

El Banco Central informó que renovó la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028. La entidad indicó que a través de esta la transacción, el BCRA refinanció la “totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027” y destacó la “medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”.

“El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

Banco Central. Foto: NA

“Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”, afirmó.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.

El importante anuncio del lunes

El Gobierno nacional presentará la próxima semana el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el fin del mandato de Javier Milei.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que el anuncio se realizará el próximo lunes con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza.

El plan contempla el pago del próximo 9 de julio por US$4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares