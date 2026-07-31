Viajó a la ciudad argentina que más creció en los últimos años y quedó sorprendido por sus imponentes edificios: “Todos van a Iguazú, pero pocos visitan...”

Epígrafe: El creador de contenido Un Topo por el Mundo recorrió la ciudad misionera y destacó su crecimiento urbano, la modernización de su costa y rincones poco conocidos para quienes suelen visitar solo las Cataratas del Iguazú. Foto: serargentino.com

La provincia de Misiones suele asociarse de manera automática con las Cataratas del Iguazú, pero un influencer decidió poner la mirada en otro destino. Durante un recorrido por Posadas, la capital provincial, el creador de contenido Un Topo por el Mundo mostró una ciudad que lo sorprendió por su crecimiento urbano, su infraestructura y la cercanía permanente con el río Paraná.

Ubicada sobre la costa del Paraná y frente a Encarnación, en Paraguay, Posadas se presenta como una de las ciudades más importantes del noreste argentino. Sin embargo, para muchos viajeros continúa siendo una parada secundaria frente al enorme atractivo turístico de Iguazú.

La primera impresión: una ciudad ordenada en plena selva misionera

El recorrido comenzó en la Plaza 9 de Julio, el principal espacio público de la ciudad. Allí se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de Posadas, como la Casa de Gobierno de Misiones y la Catedral de Posadas, que rodean el centro administrativo e histórico de la capital provincial.

La Catedral de Posadas se encuentra frente a la Plaza 9 de Julio y forma parte del núcleo histórico y administrativo de la capital de Misiones. Foto: Un Topo Por El Mundo

Durante la caminata, el influencer destacó la presencia de especies típicas de la región, entre ellas lapachos y araucarias, además de la abundante vegetación que caracteriza al paisaje urbano misionero. También remarcó la limpieza de las calles y la sensación de orden que percibió desde los primeros minutos de la visita.

“Se la ve muy prolija, muy ordenada y muy selvática”, comentó mientras recorría el centro de la ciudad y observaba cómo la naturaleza convive con la infraestructura urbana.

El edificio que más llamó su atención y el misterio del helipuerto

Uno de los momentos más llamativos del recorrido ocurrió cuando descubrió la Torre del Cerro, el edificio más alto de Posadas. La construcción alcanza los 108 metros de altura y despertó la curiosidad del influencer por un detalle poco habitual en Argentina: un helipuerto instalado en su terraza. Luego de averiguar sobre el edificio, confirmó que la plataforma existe, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Con 108 metros de altura, la Torre del Cerro se convirtió en uno de los íconos del crecimiento urbano de Posadas y llamó la atención del influencer por su particular helipuerto en la terraza. Foto: Un Topo Por el Mundo

La particularidad lo sorprendió especialmente porque este tipo de estructuras suelen ser habituales en grandes metrópolis internacionales, pero no en ciudades del interior argentino. La Torre del Cerro terminó convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes de todo el recorrido.

La costanera sobre el Paraná y la vista permanente al Paraguay

Otro de los puntos que más valoró fue la costanera de Posadas, una extensa avenida peatonal y recreativa que bordea el río Paraná y ofrece una vista abierta hacia la ciudad paraguaya de Encarnación.

Desde ese sector puede apreciarse con claridad la dinámica de una ciudad fronteriza. A pocos metros del otro lado del río aparece Paraguay, generando una sensación que, según el influencer, le recordó a otros cruces internacionales que conoció durante sus viajes.

Además de los paisajes, destacó la gran cantidad de personas caminando, corriendo, andando en bicicleta o disfrutando del atardecer junto al agua. Para él, la costanera es uno de los grandes atractivos urbanos de la ciudad y uno de los mejores lugares para experimentar el ritmo cotidiano de Posadas.

Posadas, una ciudad que multiplicó su tamaño y transformó su perfil urbano

En las últimas décadas, Posadas atravesó una profunda transformación impulsada por el crecimiento de su población, la expansión de su área metropolitana y el desarrollo de nuevas obras de infraestructura. Según recordó el influencer durante su recorrido, la capital misionera cuenta con más de 327.000 habitantes, aunque el conglomerado urbano que integra junto con Garupá, Candelaria y la vecina Encarnación supera ampliamente esa cifra y conforma uno de los núcleos urbanos más dinámicos del noreste argentino.

Ese crecimiento también se refleja en la fisonomía de la ciudad. La aparición de edificios en altura, nuevos espacios públicos, avenidas costeras y desarrollos inmobiliarios modificó la postal tradicional de Posadas. En ese contexto, construcciones como la Torre del Cerro, el edificio más alto de la ciudad con 108 metros de altura, se convirtieron en símbolos de una capital que en los últimos años experimentó una de las transformaciones urbanas más importantes de la región.

Epígrafe: El creador de contenido Un Topo por el Mundo recorrió la ciudad misionera y destacó su crecimiento urbano, la modernización de su costa y rincones poco conocidos para quienes suelen visitar solo las Cataratas del Iguazú. Foto: serargentino.com

Con el paso de los años, sectores históricos cambiaron profundamente su aspecto y dieron lugar a nuevas áreas recreativas y residenciales que redefinieron la relación de Posadas con el Paraná.

Sabores guaraníes: del chipá al caburé

La experiencia también incluyó una parada gastronómica para probar algunas de las preparaciones más tradicionales de la región.

Durante su visita degustó sopa paraguaya y chipa guazú, dos clásicos de la cocina guaraní que calificó de manera muy positiva. Sin embargo, el descubrimiento que más lo sorprendió fue el caburé, una variante de la chipa elaborada con masa de mandioca cocinada sobre un palo y a las brasas.

El influencer aseguró que el sabor ahumado le dio una personalidad distinta y llegó a considerarlo una de las comidas más interesantes de todo el viaje.

Qué fue lo que más destacó de Posadas

Al finalizar su recorrido, el creador de contenido resumió varios aspectos que llamaron su atención: la limpieza urbana, la costanera moderna, la presencia constante del río, el ambiente tranquilo y la sensación de seguridad que tuvo mientras grababa en distintos puntos de la ciudad.

También destacó el buen estado de la infraestructura urbana y la escasa visibilidad turística que posee Posadas a nivel nacional pese a contar con múltiples atractivos propios. “Todos van a Iguazú, pero pocos visitan Posadas”, reflexionó al cierre del video.

Para el influencer, gran parte de quienes viajan a Misiones concentran su itinerario exclusivamente en las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, después de recorrer la capital provincial, concluyó que Posadas combina naturaleza, río e infraestructura moderna, y que puede convertirse en una alternativa ideal para quienes buscan descubrir un perfil diferente de la provincia y una de las joyas menos exploradas del turismo argentino.