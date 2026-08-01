Tres horas de vino libre: cómo llegar en transporte público al festival imperdible de este fin de semana en Buenos Aires

El festival de cata de vinos que se dará este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con vino libre por tres horas Foto: turismomercedes

La VinoFest se consolida como uno de los eventos más esperados por los fanáticos del vino en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta reúne a más de 70 bodegas en un mismo espacio, donde los asistentes pueden descubrir nuevas etiquetas, conocer diferentes estilos de elaboración y explorar la diversidad que ofrece la industria vitivinícola argentina. Desde vinos jóvenes y frescos hasta ejemplares de guarda, el encuentro brinda una oportunidad ideal para ampliar conocimientos y encontrar nuevos favoritos.

Además de las degustaciones, la experiencia incluye una cata guiada de cuatro horas y una variada agenda de actividades pensadas para sumergir a los visitantes en la cultura del vino. El evento combina aprendizaje, entretenimiento y gastronomía en un ambiente distendido, propicio para compartir con amigos, intercambiar experiencias con otros aficionados y disfrutar de una jornada dedicada a una de las bebidas más emblemáticas del país.

Vino Fest Buenos Aires. Créditos: @vinofestbuenosaires

Cuándo y dónde será la VinoFest 2026

La próxima edición de la VinoFest será este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto en Gral. Manuel. N. Savio 499, Ciudad de Buenos Aires de 19 a 23 horas. El protagonista de la jornada será el vino, aunque contará además con degustación de vermut, gin, espumantes, chocolates y licores.

Como acompañamiento clave de estas bebidas, el evento aportará distintas propuestas gastronómicas para mejorar la experiencia, aunque no están incluidas en el precio de la entrada.

El evento aportará distintas propuestas gastronómicas para mejorar la experiencia aunque no están incluidas en el precio de la entrada. Foto: Instagram @bodegaluigibosca

El evento ofrece una experiencia de degustación libre que permite recorrer una amplia selección de vinos de distintas bodegas y descubrir las características que distinguen a cada etiqueta. Además de probar diferentes variedades, los asistentes tienen la oportunidad de conocer más sobre los procesos de elaboración, las regiones productoras y las propuestas de algunas de las marcas más destacadas de la escena vitivinícola.

La experiencia se complementa con presentaciones exclusivas, actividades especiales y espacios de intercambio pensados para acercar al público al universo del vino. Aunque las entradas para las fechas del 31 de julio y 1 de agosto se agotaron rápidamente, la organización anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, @vinofestbuenosaires, una nueva edición para que más personas puedan sumarse a esta celebración enológica.

Vino Fest no se suspende por mal clima. Foto: @vinofestbuenosaires

Cómo llegar a la VinoFest en transporte público

Para quienes quieran asistir a la VinoFest en transporte público, el predio ubicado en Gral. Manuel N. Savio 499 cuenta con varias alternativas de acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las opciones disponibles, pasan cerca del lugar las líneas de colectivo 55, 67, 68, 152 y 161, mientras que también se puede llegar combinando con el tren Mitre o San Martín, o con la línea D de subte.

Por su ubicación en la zona de Palermo, se recomienda consultar el recorrido más conveniente antes de salir, especialmente por tratarse de un evento nocturno que se desarrolla de 19 a 23 horas. Además, quienes lleguen en transporte público podrán evitar demoras por estacionamiento y disfrutar la experiencia con mayor comodidad.

Cuándo será la próxima VinoFest

La próxima VinoFest será el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, más precisamente en Remeros Plaza Shopping, Av. Santa María de las Conchas 4711, Rincón de Milberg (Ruta 27) desde las 19 hasta las 23 horas.

Aquellos tickets para disfrutar de la experiencia pueden comprarse en entradaweb.com.ar con un valor de las anticipadas de $30.000 y las generales de $39.000.

La próxima VinoFest será el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, con entradas anticipadas de $30.000 Foto: turismomercedes

Aparte de la cata de vinos ofrecida, el festival cuenta con un Market exclusivo para que puedas comprar tus botellas de vino favoritas con precios directos de bodegas y distribuidoras.