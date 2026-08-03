ANSES: cómo cambiar tus datos personales y evitar demoras en el cobro

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Mantener actualizados los datos personales en ANSES es una gestión clave para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintos programas sociales. Aunque muchas veces se deja para último momento, revisar la información registrada puede evitar problemas administrativos, demoras en trámites y posibles inconvenientes al momento de cobrar una prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar y modificar ciertos datos desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Según la información oficial, para realizar trámites y gestiones es indispensable tener actualizados los datos personales y las relaciones familiares registradas en el organismo.

Por qué es importante actualizar los datos en ANSES

La actualización de datos en ANSES no es un trámite menor. La información correcta permite que el organismo identifique al titular, valide su situación personal y familiar, y procese gestiones vinculadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otros beneficios.

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Entre los datos que conviene revisar se encuentran el domicilio, el teléfono, el correo electrónico y la composición del grupo familiar. De acuerdo con la información publicada por ANSES, los datos personales y familiares deben estar registrados y actualizados para avanzar con trámites dentro del organismo.

Además, contar con información vigente ayuda a recibir notificaciones oficiales y agilizar gestiones. La verificación periódica reduce la posibilidad de demoras administrativas vinculadas con beneficios y pagos.

Qué datos personales se pueden modificar desde Mi ANSES

Los cambios más simples pueden hacerse de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina. ANSES informa que, si la persona solo necesita modificar su domicilio y sus datos de contacto, como correo electrónico y teléfono, puede hacerlo desde Mi ANSES.

Para ingresar, el titular debe acceder a la plataforma con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, puede revisar la información cargada y corregir los datos que estén desactualizados.

Los datos que se recomienda controlar con frecuencia son:

Domicilio actual

Correo electrónico

Número de teléfono

Datos del grupo familiar

Vínculos familiares declarados

La revisión es especialmente importante cuando hubo una mudanza, un cambio de número de celular, un nuevo correo electrónico, un nacimiento, matrimonio, divorcio, separación o modificación en la convivencia familiar.

Cómo cambiar domicilio, teléfono o correo electrónico

Para modificar datos de contacto, el trámite puede realizarse desde una computadora o celular. El procedimiento general es ingresar a Mi ANSES, acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y buscar la sección correspondiente a información personal.

En la web, la opción utilizada para revisar estos datos es Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto. Desde la aplicación, el cambio puede hacerse desde el menú desplegable, en la opción Modificar datos, según la guía publicada sobre el trámite.

Antes de guardar los cambios, es fundamental revisar que no haya errores de tipeo. Un número mal cargado o un correo incorrecto pueden impedir recibir avisos importantes del organismo.

Cómo actualizar vínculos familiares en ANSES

Los cambios relacionados con el grupo familiar requieren especial atención. ANSES detalla que para actualizar vínculos familiares se debe revisar la documentación correspondiente a cada caso e iniciar una gestión por Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la opción Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

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Este trámite puede ser necesario si una persona tuvo un hijo, se casó, se divorció, está separada, convive con una pareja o necesita acreditar una relación familiar para acceder a una prestación.

Por ejemplo, para acreditar hijos, ANSES solicita la partida de nacimiento y el DNI de los hijos y de ambos progenitores. En el caso de matrimonio, se requiere acta, partida o certificado de matrimonio y DNI de ambos cónyuges. Para divorcio o separación, se debe presentar la documentación judicial correspondiente y DNI.

Cuándo hay que hacer el trámite presencial

Aunque muchos cambios pueden resolverse online, algunos casos pueden requerir atención presencial. ANSES indica que la actualización de vínculos familiares también puede realizarse en una oficina del organismo y que este trámite es gratuito.

La modalidad dependerá del tipo de dato que se quiera modificar y de la documentación disponible. Si el sistema no permite completar la gestión desde Mi ANSES o Atención Virtual, el beneficiario deberá seguir la indicación que informe la plataforma.

Qué documentación puede pedir ANSES

La documentación varía según el cambio solicitado. Para acreditar hijos, puede pedirse partida de nacimiento y DNI. Para matrimonio, acta o certificado de matrimonio y DNI. Para divorcio, sentencia o copia de la sentencia y DNI. En casos de convivencia, ANSES puede solicitar documentación judicial, constancias de registro civil, actas de convivencia u otros comprobantes que acrediten el vínculo.

Si la documentación fue emitida en el extranjero, puede requerir legalización, apostilla o traducción, según el país y el idioma del documento. ANSES aclara excepciones para partidas emitidas en países como Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Recomendaciones para evitar demoras en el cobro

Para reducir riesgos, se recomienda ingresar periódicamente a Mi ANSES y verificar que los datos coincidan con la situación actual del titular. También conviene realizar la actualización apenas ocurre un cambio importante, especialmente si afecta el domicilio, los datos de contacto o el grupo familiar.

Otro punto central es no compartir claves ni datos sensibles. ANSES recordó que sus trámites son gratuitos y que no solicita claves personales, datos bancarios ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.