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Las 3 plantas que tenés que sacar al balcón este fin de semana: sol, frío y aire fresco

Con temperaturas normales y algo de sol suave, el potus, la lengua de suegra y la cinta pueden beneficiarse de unas horas al aire libre.

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Los jardineros recomiendan elegir jornadas con temperaturas moderadas y sol suave para sacar algunas plantas al exterior.
Los jardineros recomiendan elegir jornadas con temperaturas moderadas y sol suave para sacar algunas plantas al exterior. Foto: Gemini
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Aunque muchos piensan que las plantas de interior deben quedarse adentro durante todo el invierno, hay especies que pueden aprovechar los días templados para recibir luz natural, aire fresco y mejor ventilación.

Los jardineros recomiendan elegir jornadas con temperaturas moderadas y sol suave para sacar algunas plantas al exterior.

Estas son las tres especies que más se benefician de un rato al aire libre.

Potus: más luz y hojas fuertes

El potus suele crecer en interiores, pero durante agosto puede disfrutar de unas horas de luz natural indirecta en un balcón protegido.

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El aire fresco fortalece sus hojas y la mayor luminosidad estimula un crecimiento más vigoroso de cara a la primavera. Lo ideal es ubicarlo en un lugar donde no reciba sol directo en las horas centrales y volver a ingresarlo antes de la noche si baja la temperatura.

potus una planta ideal para el hogar Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

Lengua de suegra: resistente y fácil de cuidar

La lengua de suegra es famosa por su resistencia y tolerancia a los cambios de temperatura moderados.

Sacarla al balcón durante algunas horas le permite recibir más luz y mejorar el aspecto de sus hojas, siempre evitando la exposición a heladas o lluvias intensas. Además, es un buen momento para limpiar el polvo acumulado y ayudarla a realizar mejor la fotosíntesis.

Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cinta o mala madre: color y desarrollo con aire fresco

La cinta es otra planta de interior que disfruta de ambientes luminosos y bien ventilados.

Unas horas al aire libre favorecen su desarrollo y ayudan a mantener el color intenso de sus hojas. Como con el potus, conviene ubicarla en un lugar con luz abundante pero sin sol directo fuerte.

Consejos clave antes de sacar las plantas al balcón

Para evitar que las plantas sufran estrés, los especialistas recomiendan:

  • Elegir días sin heladas ni lluvias.
  • Sacarlas durante la mañana o el mediodía, cuando la temperatura es más agradable.
  • Evitar el sol directo si están acostumbradas al interior.
  • Volver a ingresarlas si por la noche baja mucho la temperatura.
  • Aprovechar para revisar hojas y detectar posibles plagas.

Con estos cuidados, el potus, la lengua de suegra y la cinta pueden aprovechar el cambio de ambiente y llegar mucho más fuertes a la primavera.

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