El tren más viejo de Argentina tenía solo 10 kilómetros y cambió para siempre la historia del país

Locomotora La Porteña Foto: Archivo

Antes de que las grandes estaciones, los viajes al interior y los andenes repletos formaran parte del paisaje argentino, hubo una locomotora, un recorrido breve y una multitud que miró con asombro cómo el futuro avanzaba sobre rieles. El primer tren del país fue el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, una línea de apenas 10 kilómetros que unió la estación del Parque, ubicada donde hoy se encuentra el Teatro Colón, con La Floresta, en el actual barrio porteño de Floresta.

El nacimiento del primer tren argentino: una revolución sobre rieles

El 29 de agosto de 1857 quedó marcado como una fecha clave para la historia argentina. Ese día se realizó el viaje inaugural del Ferrocarril Oeste, considerado el primer ferrocarril construido en territorio nacional. Al frente del recorrido estuvo La Porteña, una locomotora a vapor llegada desde Inglaterra que se convirtió en un verdadero símbolo del progreso del siglo XIX.

La locomotora La Porteña se usó para trasladar cadáveres al cementerio de la Chacarita

Al día siguiente, el 30 de agosto de 1857, el servicio comenzó a funcionar para el público. Por eso, esa fecha quedó asociada al Día de los Ferrocarriles Argentinos, una efeméride que recuerda el inicio de una red que, con el tiempo, modificaría la economía, la movilidad y la vida cotidiana del país.

Aunque hoy 10 kilómetros pueden parecer un trayecto mínimo, en aquella Buenos Aires de mediados del siglo XIX significaban una verdadera transformación. La ciudad todavía dependía de carruajes, carretas y caballos para conectar sus zonas más activas. En ese contexto, ver una máquina de vapor avanzar por la ciudad era casi una escena de ciencia ficción.

Por dónde pasaba el tren más antiguo de Argentina

El recorrido original salía desde la estación del Parque, en la zona donde actualmente se levanta el Teatro Colón, y llegaba hasta La Floresta, que entonces formaba parte del pueblo de San José de Flores.

La traza atravesaba calles que todavía existen y que hoy son parte del movimiento diario de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas se mencionan Lavalle, Corrientes y Pueyrredón, además del actual pasaje Enrique Santos Discépolo, antes de continuar hacia el oeste por el trazado vinculado al actual Ferrocarril Sarmiento.

Locomotora La Porteña Foto: Archivo

Ese detalle vuelve todavía más fascinante la historia: miles de personas caminan todos los días por zonas que alguna vez fueron testigo del primer rugido ferroviario argentino. Donde hoy hay teatros, comercios, colectivos y tránsito intenso, alguna vez hubo vecinos sorprendidos mirando pasar a La Porteña.

La Porteña, la locomotora que abrió el camino

La gran protagonista de esta historia fue La Porteña, una locomotora a vapor fabricada en Inglaterra. La máquina encabezó el primer viaje oficial y se transformó en una de las piezas más emblemáticas de la memoria ferroviaria argentina.

Para la época, su presencia era impactante. No solo por el sonido, el humo y la velocidad, sino porque representaba una idea poderosa: el país podía conectarse de otra manera. La Porteña alcanzaba una velocidad que hoy parece baja, pero que entonces era sinónimo de modernidad, avance y futuro.

La escena inaugural reunió a una multitud que se acercó para presenciar el inicio de una nueva etapa. No era simplemente un transporte: era una promesa de crecimiento, comercio, comunicación y expansión territorial.

Una obra impulsada por privados y sostenida por el Estado

El Ferrocarril Oeste nació a partir de la iniciativa de la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste, un grupo de particulares que impulsó el proyecto. Sin embargo, el financiamiento contó con un aporte clave del Estado de Buenos Aires, que en ese momento se encontraba separado de la Confederación Argentina.

Locomotora La Porteña Foto: Archivo

En 1863, la provincia de Buenos Aires pasó a ser la única propietaria del ferrocarril, consolidando el rol estatal en una infraestructura que ya demostraba su importancia estratégica.

Años más tarde, en 1890, el Ferrocarril Oeste fue vendido a la empresa inglesa Buenos Aires Western Railway, en un contexto marcado por el endeudamiento estatal y la presión de capitales británicos.

El impacto del primer tren: de 10 kilómetros a una red nacional

El pequeño recorrido inicial fue mucho más que una curiosidad histórica. Fue el primer paso de una red ferroviaria que luego se expandiría por distintas regiones del país. El Ferrocarril Oeste se convirtió en el punto de partida de una etapa en la que los trenes comenzaron a unir pueblos, transportar mercaderías, acercar trabajadores y modificar la relación entre la ciudad y el interior.

Al finalizar 1857, miles de personas ya habían viajado en tren, una cifra relevante para una Buenos Aires que empezaba a descubrir una nueva forma de moverse.

Esa adhesión temprana muestra que el ferrocarril no tardó en dejar de ser una novedad para convertirse en una necesidad. Lo que empezó como una línea breve terminó siendo una pieza decisiva en la construcción del país moderno.

Dónde se puede ver hoy La Porteña

La historia no quedó perdida entre documentos antiguos. Hoy, la locomotora La Porteña se conserva como una reliquia histórica en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires.

El complejo incluye el Museo Colonial e Histórico, el Museo de Transportes, el Salón del Automóvil, bibliotecas y archivos, además de espacios históricos que conservan parte central de la memoria bonaerense.

Visitarla es encontrarse cara a cara con una pieza que no solo transportó pasajeros: también llevó a la Argentina hacia una nueva era.