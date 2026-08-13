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Llega Camp Rock 3 a Disney+: elenco renovado, mucha música y nostalgia con los Jonas Brothers y Demi Lovato presentes

La película se estrena en Disney+ con nuevos temas musicales y covers de éxitos como We Rock y Play My Music. Todos los detalles del regreso de los Jonas Brothers y Demi Lovato.

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Camp Rock 3 regresa con nuevos actores.
Camp Rock 3 regresa con nuevos actores. Foto: Disney
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El campamento musical más famoso vuelve a la pantalla de Disney+ totalmente renovado. A 18 años del estreno de la primera película protagonizada por los Jonas Brothers, como la banda Connect 3, y Demi Lovato, en el papel de Mitchie Torres, el canal infantil decidió llevar a cabo Camp Rock 3 para reavivar a aquellos nostálgicos que fueron parte de esos años como adolescentes y también para captar a un nuevo público joven.

Dirigida por Verónica Rodríguez y con guion de Eydie Faye, el filme se centra en una nueva camada de talentos que acuden a Camp Rock, ahora dirigido por Connie, madre de Mitchie. El objetivo de este año está vinculado justamente a los Connect 3: Shane, Jason y Nate siguen siendo una de las bandas más exitosas de la escena del pop-rock, pero antes de iniciar su gira musical pierden a su grupo telonero. Por eso, deciden regresar al campamento musical y seleccionar ellos mismos al solista que pueda unírseles a su viaje.

Camp Rock 3: nuevos personajes, misma esencia

Le tercera entrega de Camp Rock nos presenta a Sage, Fletch, Desi, Rosie y Cliff como estrellas centrales del campamento. Si bien cada uno tiene su propia personalidad, la frescura y la timidez de Sage y Rosie nos hace recordar, al menos, por un momento a Mitchie. En tanto, es imposible no pensar en el parecido de Fletch con Shane Gray y sus acústicos a toda hora.

Camp Rock 3
Camp Rock 3 se estrena en Disney. Foto: Disney

Como las primeras películas, estrenadas en 2008 y 2010, Camp Rock no es solo una cinta de música y jóvenes talentos que buscan triunfar, a su vez, reflexiona sobre la importancia de la amistad y de cómo en grupo se pueden alcanzar triunfos no solo musicales sino también humanos.

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El filme tampoco escapa al humor, sobre todo, con las intervenciones de Lark, representante de los Connect 3, que se mueve entre la agente multitasking y rigurosa pero de buen corazón. Será, además, clave en lograr la unidad de los campistas.

Por otro lado, el aporte de la influencer malvada, Madison y su troupe también sacarán risas al público por sus estrategias poco efectivas para sacar del medio a sus contrincantes.

Nostalgia modo on: la presencia de los Jonas Brothers y Demi Lovato

Tanto los Jonas Brothers y Demi Lovato auspician de productores ejecutivos de la película de Disney. Y si bien los hermanos habían confirmado su presencia en el filme con sus personajes originales, no estaba claro si Demi volvería con su papel de Mitchie. Pero esta misma semana la actriz y cantante estadounidense aseguró que sí volvería con un breve cameo.

Y, en efecto, para aquellos treintañeros que vieron la primera película en su estreno, sin dudas, éste será un momento a pura nostalgia y emoción. La química entre Demi y Joe es innegable y, en este nuevo encuentro cinematográfico, lo vuelven a demostrar.

Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+

La película de Camp Rock 3 se estrena este jueves 13 de agosto en la pantalla de Disney Channel. Asimismo, a partir del viernes 14 de agosto ya estará disponible en la plataforma de streaming, Disney+.

El lanzamiento de Camp Rock 3 en Argentina

Disney Argentina organizó un evento en Casa Futura, ubicada en Palermo, para el lanzamiento de Camp Rock 3 con diversas actividades vinculadas a lo que propone el campamento musical en la película.

Desde Jam Sessions al aire libre, espacios verdes para descansar, para maquillarse y cantar los clásicos del filme como This Is Me.

Camp Rock
Disney organizó una activación especial para el lanzamiento de Camp Rock 3. Foto: Rocío Sirimarco

De hecho, uno de los grandes fuertes de la película es que, además, de contar con temas nuevos, el elenco reversiona éxitos como Play My Music y We Rock.

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