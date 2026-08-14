El “milagro” de San Martín en Francia: el monumento que quedó en pie tras 487 bombardeos en la Segunda Guerra Mundial

El “milagro” de San Martín en Francia Foto: Instagram @insanmartiniano

En medio del horror de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa ardía bajo las bombas y el norte de Francia era un punto clave del conflicto, ocurrió una historia que todavía emociona a los argentinos. En Boulogne-sur-Mer, la ciudad elegida por José de San Martín para pasar sus últimos años, un monumento dedicado al Libertador quedó prácticamente intacto mientras todo a su alrededor era reducido a escombros.

La escena parece salida de una película: calles destruidas, barrios enteros desaparecidos, edificios derrumbados y, en medio de ese paisaje devastado, la figura ecuestre de San Martín en pie. La ciudad francesa sufrió 487 bombardeos aéreos durante la guerra y quedó profundamente dañada, especialmente por su ubicación estratégica sobre el Canal de la Mancha.

Por qué Boulogne-sur-Mer era un blanco clave

Boulogne-sur-Mer no era una ciudad cualquiera dentro del mapa europeo. Su cercanía con el puerto de Calais y su salida al Canal de la Mancha la convertían en una zona fundamental para los movimientos militares. Durante la ocupación alemana, el norte de Francia fue considerado un territorio estratégico y los ataques aliados se concentraron en ciudades costeras que podían servir como bases o puntos de abastecimiento nazi.

Estatua del General José de San Martín en Boulogne Sur-Mer. Foto: archivo Google.

El 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía marcó el inicio de la liberación de Europa occidental. Días después, Boulogne-sur-Mer volvió a quedar bajo fuego: unos 300 aviones lanzaron aproximadamente 1.200 toneladas de proyectiles sobre la ciudad. El objetivo era destruir instalaciones militares alemanas, entre ellas una base ubicada muy cerca del monumento a San Martín.

La destrucción fue enorme. Sectores tradicionales como Saint-Pierre, Capécure y otras zonas costeras fueron golpeados con una violencia difícil de imaginar. Sin embargo, el monumento argentino apenas sufrió daños menores, principalmente marcas de esquirlas.

La estatua que se convirtió en símbolo de resistencia

El monumento a José de San Martín en Boulogne-sur-Mer había sido inaugurado el 24 de octubre de 1909 y fue el primero erigido en honor al Libertador en toda Europa. La ceremonia fue multitudinaria: participaron autoridades francesas y argentinas, y se estima que asistieron cerca de 10.000 personas.

Estatua del General José de San Martín en Boulogne Sur-Mer. Foto: archivo Google.

Argentina envió una delegación imponente para aquel homenaje. Viajaron la Fragata Sarmiento, las cañoneras Paraná y Rosario, y el transporte La Pampa, que llevó granaderos, fusileros de la Marina, materiales y representantes civiles y militares. También se trasladaron caballos que luego fueron donados al Ejército francés.

Estatua del General José de San Martín en Boulogne Sur-Mer. Foto: archivo Google.

Desde entonces, la estatua se transformó en un punto de unión entre Argentina y Francia. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el monumento adquirió un significado aún más profundo: dejó de ser solo un homenaje histórico para convertirse en una imagen de resistencia frente a la destrucción.

Los últimos años de San Martín en Francia

San Martín llegó a Boulogne-sur-Mer en 1848, ya retirado de la vida política y militar. Allí vivió junto a su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas. La casa donde pasó sus últimos días todavía existe, se encuentra en la Grande Rue 113 y funciona como Casa Museo, propiedad del Estado argentino.

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

El Libertador murió el 17 de agosto de 1850, a los 72 años. Sus restos permanecieron durante años en Francia antes de ser repatriados a la Argentina, donde finalmente descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires desde 1880.

La elección de Boulogne-sur-Mer no fue casual. San Martín encontró allí un refugio sereno, lejos de las disputas políticas sudamericanas, pero cerca del mar y de Europa. Décadas después, esa misma ciudad lo recordaría no solo como héroe americano, sino también como parte de su propia historia local.

El misterio que todavía conmueve a los argentinos

Lo más impactante de esta historia es que el monumento estaba ubicado en una zona especialmente castigada. A pocos metros se encontraban objetivos militares alemanes, lo que hacía del lugar un blanco probable para los ataques aliados. Aun así, la estatua permaneció en pie cuando las construcciones cercanas desaparecieron.

Para los habitantes de Boulogne-sur-Mer, aquello fue conocido como“el milagro de la estatua de San Martín”. No se trata solamente de una anécdota curiosa, sino de un episodio donde historia, memoria y simbolismo se mezclan de una forma única. En una ciudad devastada por la guerra, la figura del Libertador argentino se convirtió en una especie de faro silencioso.