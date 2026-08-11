Feriado del martes 18 de agosto: el grupo de trabajadores que tendrá una semana laboral de solo 3 días

Calendario, feriados. Foto: Freepik

El calendario de agosto trae una novedad que muchos trabajadores estaban esperando: un grupo de bonaerenses podrá sumar un día extra de descanso inmediatamente después del feriado nacional del lunes 17 de agosto. De esta manera, para quienes estén alcanzados por la medida, el fin de semana largo no será de tres días, sino de cuatro jornadas consecutivas.

La fecha especial será el martes 18 de agosto de 2026 y no tendrá alcance nacional. Se trata de una jornada vinculada a una celebración local en la provincia de Buenos Aires, por lo que solo beneficiará a determinados trabajadores según su lugar de desempeño y el tipo de actividad laboral.

Por qué habrá feriado el martes 18 de agosto

El descanso extra corresponde a la localidad de Tres Algarrobos, ubicada en el partido bonaerense de Carlos Tejedor. Ese día, la comunidad celebrará un nuevo aniversario de su fundación, una fecha de fuerte valor histórico y social para los vecinos de la zona.

En 2026, Tres Algarrobos cumplirá 125 años, motivo por el cual se estableció una jornada no laborable local. La celebración se suma al feriado nacional del lunes 17 de agosto, cuando en todo el país se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Así, el calendario quedará especialmente atractivo para los trabajadores alcanzados: sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18 de agosto podrán transformarse en cuatro días completos de descanso, siempre que no deban prestar tareas durante el fin de semana.

Quiénes podrán descansar el martes 18 de agosto

La jornada del martes 18 de agosto alcanzará principalmente a los trabajadores de la Administración Pública provincial y a los empleados del Banco Provincia que presten funciones en la localidad incluida en la celebración. Para ellos, el asueto local se suma al feriado nacional del día anterior.

Banco Provincia Foto: Instagram @banco_provincia

En cambio, para el sector privado, la situación será diferente. En actividades como comercio, industria y otros rubros particulares, el descanso será optativo y dependerá de lo que defina cada empleador o de las condiciones específicas aplicables a cada actividad.

Por eso, quienes trabajen en Tres Algarrobos o en zonas vinculadas a la celebración deberán consultar con su lugar de trabajo si el martes 18 será efectivamente no laborable. La clave es que no se trata de un feriado para toda la provincia de Buenos Aires ni para todo el país.

Cómo queda el fin de semana largo de agosto

Para la mayoría de los argentinos, agosto tendrá un fin de semana largo de tres días por el feriado nacional del lunes 17 de agosto. Esa fecha figura en el calendario oficial de feriados 2026 por el homenaje a José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina.

Sin embargo, los trabajadores alcanzados por el asueto local del martes 18 tendrán una ventaja adicional: podrán retomar sus actividades recién el miércoles 19 de agosto. En la práctica, esto dejará una semana laboral reducida a solo tres días.

El esquema quedaría así:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual para quienes no trabajan fines de semana.

Domingo 16 de agosto: jornada de descanso semanal.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por San Martín.

Martes 18 de agosto: asueto local en Tres Algarrobos para los trabajadores alcanzados.

Qué se celebra en Tres Algarrobos

Tres Algarrobos mantiene una identidad muy ligada al desarrollo rural, al crecimiento ferroviario y a la llegada de inmigrantes que impulsaron la actividad agropecuaria en la región. La localidad también fue conocida históricamente como Estación Cuenca, nombre vinculado al paso del ferrocarril y a su importancia en el crecimiento del pueblo.

Calendario; feriados; 2026. Foto: Unsplash.

Con el paso del tiempo, la celebración aniversario se convirtió en una fecha esperada por vecinos y visitantes. En ediciones anteriores, los festejos incluyeron actividades comunitarias, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y encuentros populares que refuerzan el sentido de pertenencia local.

Qué feriados quedan después de agosto

Luego del descanso de agosto, el calendario nacional todavía conserva varias fechas importantes para planificar escapadas o días de descanso. Entre ellas aparecen el lunes 12 de octubre, el lunes 23 de noviembre, el lunes 7 de diciembre, el martes 8 de diciembre y el viernes 25 de diciembre.

Estas jornadas serán clave para quienes buscan organizar viajes, reuniones familiares o pausas antes del cierre del año. En ese contexto, el caso de Tres Algarrobos se destaca porque permitirá a un grupo puntual de trabajadores disfrutar de uno de los descansos más extensos del mes.