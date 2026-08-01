Feriado del 17 de agosto 2026: qué día cae y cómo queda el fin de semana largo

Feriado agosto Foto: Canal26.com

El calendario de feriados 2026 en Argentina vuelve a quedar bajo la lupa de quienes buscan organizar una escapada, descansar unos días o simplemente anticipar cómo seguirá el año. En ese contexto, una de las fechas más consultadas es el 17 de agosto, jornada en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La buena noticia para muchos es que en 2026 esta fecha caerá lunes 17 de agosto, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 inclusive. El calendario oficial de feriados nacionales marca al 17 de agosto como la próxima fecha destacada por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Cuándo cae el feriado del 17 de agosto en 2026

El feriado del 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no será necesario trasladarlo para generar un descanso extendido. De esta manera, el mes tendrá una pausa ideal para quienes vienen esperando una oportunidad para cortar la rutina después de las vacaciones de invierno.

El descanso quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto de 2026

Domingo 16 de agosto de 2026

Lunes 17 de agosto de 2026, feriado nacional

De acuerdo con el calendario oficial informado para 2026, el 17 de agosto figura como feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además, la nota original de C5N también detalla que el descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

Por qué el 17 de agosto es feriado en Argentina

Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia nacional y sudamericana. La fecha forma parte del calendario de feriados nacionales y busca mantener presente el legado del Libertador.

José de San Martín, héroe patrio, efemérides 17 de agosto

San Martín es reconocido por su rol decisivo en las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú. Su figura está asociada a la construcción de la independencia regional y al cruce de los Andes, una de las gestas militares más importantes de América del Sur.

Por eso, el feriado no solo tiene impacto en la organización del calendario laboral y escolar, sino también un fuerte valor histórico. Es una jornada pensada para recordar a uno de los próceres más importantes del país y su influencia en la emancipación sudamericana.

¿El feriado del 17 de agosto se traslada en 2026?

Aunque el 17 de agosto pertenece al grupo de feriados trasladables, en 2026 no habrá cambios porque la fecha cae directamente un lunes. Esto permite que el fin de semana largo se forme de manera natural, sin necesidad de mover la conmemoración a otro día.

Feriado, calendario. Foto: Freepik

El resultado será uno de los descansos más esperados del segundo semestre. Para muchas familias, trabajadores y estudiantes, será una oportunidad para planificar una salida corta, visitar familiares, hacer turismo interno o simplemente aprovechar tres días sin actividad habitual.

Este dato es clave porque muchas personas consultan si el feriado se pasa, si se mantiene o si habrá un puente adicional. En este caso, la respuesta es simple: el feriado se mantiene el lunes 17 de agosto de 2026.

Qué otros feriados quedan después del 17 de agosto de 2026

Después del feriado por San Martín, el calendario argentino todavía tendrá otras fechas importantes. Entre ellas se destacan el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, y el 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María. El calendario oficial también incluye el 25 de diciembre, Navidad, como feriado nacional.

Esto significa que, aunque agosto tendrá un solo feriado nacional, todavía quedarán varias oportunidades para disfrutar de nuevos descansos durante la última parte del año.