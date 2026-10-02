En 1813, Belgrano recibió solo 40.000 pesos por sus victorias militares: donó todo para construir escuelas y una tardó 191 años en abrir

Manuel Belgrano, Revolución de Mayo de 1810

Después de derrotar al ejército realista en Tucumán y Salta, Manuel Belgrano recibió una de las recompensas más importantes de su época. Sin embargo, el creador de la bandera rechazó la posibilidad de aumentar su patrimonio y destinó el dinero a un ambicioso proyecto educativo.

En 1813, la Asamblea General Constituyente resolvió premiar al prócer con un sable de oro y 40.000 pesos por sus servicios durante la guerra de la Independencia. Belgrano agradeció el reconocimiento, pero decidió donar la totalidad de la suma para crear cuatro escuelas públicas.

Los establecimientos debían construirse en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Tarija, ciudad que actualmente pertenece a Bolivia. El objetivo era llevar educación a regiones que, en aquel momento, no contaban con suficientes recursos para sostener instituciones de primeras letras.

El premio que Manuel Belgrano rechazó para ayudar al país

La recompensa fue concedida después de la Batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813. Aquella victoria fortaleció a las fuerzas revolucionarias y permitió recuperar una región fundamental para la causa independentista.

Belgrano y la educación Foto: Archivo

Pese a sus propias dificultades económicas, Belgrano no utilizó el dinero para beneficio personal. Consideraba que los servicios prestados a la patria no debían convertirse en una oportunidad de enriquecimiento.

La suma era extraordinaria para la época. Algunas reconstrucciones la comparan con alrededor de 80 kilogramos de oro, aunque esa equivalencia funciona solamente como una referencia para comprender la magnitud del premio.

Cómo debían funcionar las cuatro escuelas

El 25 de mayo de 1813, Belgrano redactó un reglamento para organizar los establecimientos. Los alumnos debían aprender lectura, escritura, aritmética y principios vinculados con los derechos y las obligaciones de las personas en sociedad.

El prócer también otorgaba un papel fundamental a los docentes. El maestro debía ser respetado públicamente y ocupar un lugar destacado durante las ceremonias oficiales.

El uniforme de Manuel Belgrano y el Ejército del Norte Foto: Wikipedia

El dinero sería dividido en cuatro partes de 10.000 pesos. Los intereses generados por cada fondo servirían para pagar los salarios de los maestros y afrontar los gastos escolares. De esta forma, Belgrano no solamente pensó en construir edificios, sino también en garantizar su funcionamiento.

Las guerras y la burocracia demoraron el proyecto

El plan quedó atrapado en una etapa marcada por las guerras de la Independencia, los cambios de gobierno y la falta de recursos públicos. Con el paso de las décadas, el destino del dinero se volvió confuso y las escuelas no fueron construidas de la manera prevista.

Belgrano murió el 20 de junio de 1820, atravesando graves problemas económicos. Mientras tanto, la recompensa que había rechazado para impulsar la educación permaneció como una deuda histórica.

La escuela de Jujuy que abrió 191 años después

Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en San Salvador de Jujuy. Allí, la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano” fue inaugurada en julio de 2004, exactamente 191 años después de la donación.

Una de las escuelas donadas por el prócer Foto: Jujuy Al Momento

El establecimiento abrió sus puertas en el barrio Campo Verde y recibió a cientos de alumnos que antes estudiaban en iglesias, salones prestados y construcciones precarias. El edificio fue equipado con aulas, sanitarios, espacios administrativos y una sala de informática.

La inauguración no significó la recuperación del dinero original, sino el cumplimiento simbólico de una promesa pendiente durante casi dos siglos.

El legado menos conocido del creador de la bandera

La historia muestra una faceta de Manuel Belgrano menos difundida. Además de militar, abogado y economista, fue un defensor de la educación como herramienta para construir una nación independiente.

Su decisión de donar una fortuna confirmó una idea que sostuvo durante toda su vida: la libertad conseguida en el campo de batalla solamente podía consolidarse mediante el conocimiento.

Más de dos siglos después, su gesto continúa sorprendiendo. Belgrano recibió 40.000 pesos, decidió no quedarse con nada y los destinó a cuatro escuelas. Una de ellas necesitó 191 años para convertirse en realidad.