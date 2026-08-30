30 de Agosto: el pueblo bonaerense que lleva una fecha como nombre y esconde una historia ligada al primer tren argentino

Un pueblo que tomó la fecha de inauguración del ferrocarril en Argentina Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

Hay nombres de pueblos que cuentan una historia antes de conocerlos. Ese es el caso de Treinta de Agosto, localidad perteneciente al partido de Trenque Lauquen, cuyo origen está profundamente relacionado con el crecimiento rural, la venta de tierras y el avance del ferrocarril por el territorio bonaerense.

Su denominación recuerda el 30 de agosto de 1857, fecha de la inauguración oficial del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, la primera línea ferroviaria del país. Aquel acontecimiento fue considerado el punto de partida de una nueva etapa para las comunicaciones, el transporte y la economía argentina.

El origen de Treinta de Agosto y la antigua colonia La Fortuna

La historia de la localidad comenzó en la Colonia La Fortuna, una de las más antiguas del distrito de Trenque Lauquen. En aquella etapa, la administración se encontraba a cargo de Miguel Llambías, quien representaba a los propietarios mediante la firma Coelho y Compañía.

En 1905, los campos fueron vendidos a Justo G. de Urquiza. Más tarde, el 8 de diciembre de 1908, Urquiza transfirió las tierras a Julio Doblas y Roberto Urquiza mediante una operación realizada en el partido de Lomas de Zamora.

Esconde una historia ligada al primer tren argentino Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

La zona, sin embargo, no estaba deshabitada. Allí ya se encontraban productores rurales, familias y un campamento relacionado con la construcción del ferrocarril. Por esa razón, cuando comenzó a proyectarse formalmente el pueblo, el lugar acumulaba varias décadas de actividad.

El crecimiento tomó impulso con la posibilidad de que un ramal ferroviario atravesara los campos de la región. La llegada de las vías aumentó el valor de las tierras y alentó su división en solares, quintas y chacras.

¿Por qué se eligió el nombre Treinta de Agosto?

Los propietarios impulsaron la creación de un nuevo pueblo y propusieron llamarlo Treinta de Agosto. La elección buscaba homenajear el inicio oficial del funcionamiento del primer ferrocarril nacional.

El 20 de octubre de 1910 se realizó uno de los primeros remates de tierras en un hotel de Trenque Lauquen. Ese acontecimiento es considerado el punto de partida de la localidad, a pesar de que la aprobación administrativa llegó algunos meses después.

30 de Agosto: el pueblo bonaerense que lleva una fecha como nombre Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

Finalmente, el 31 de marzo de 1911, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires aprobó el trazado del pueblo. El plano comprendía 463 hectáreas, dentro de un total de 9.100 que también incluía el sector destinado a chacras. Con aquella resolución quedó aceptado oficialmente el nombre.

La Porteña, la locomotora que inauguró una nueva era

Para entender el significado de esa fecha hay que viajar hasta la Buenos Aires de 1857. El 29 de agosto, la locomotora a vapor La Porteña realizó el viaje inaugural entre la Estación del Parque y La Floresta.

"La Porteña" Foto: Horizonte Ferroviario

La estación de partida estaba ubicada en la zona donde actualmente se encuentran la Plaza Lavalle y el Teatro Colón, en pleno centro porteño. Desde ese lugar, la formación avanzó hacia el oeste hasta llegar a Floresta.

Aunque el viaje de presentación ocurrió el 29, el servicio fue inaugurado oficialmente para el público el 30 de agosto de 1857. De allí surgió la fecha que posteriormente daría nombre al pueblo bonaerense y que también quedó establecida como el Día de los Ferrocarriles Argentinos.

Treinta de Agosto no recuerda a un prócer ni a una batalla Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

El trayecto tenía alrededor de diez kilómetros y demandó unos 35 minutos. A su paso por San José de Flores, La Porteña fue recibida por vecinos y una banda militar. En la estación terminal, otra multitud esperaba la llegada de aquella máquina que parecía anunciar el comienzo del futuro.

El tren que transformó pueblos, distancias y economías

El primer recorrido fue breve, pero su impacto resultó enorme. Durante los meses siguientes, miles de pasajeros utilizaron el nuevo servicio. Con el tiempo, las vías avanzaron por la región pampeana y permitieron trasladar cereales, ganado, correspondencia y personas con una velocidad inédita.

En el oeste de la provincia de Buenos Aires existe una localidad cuyo nombre despierta curiosidad inmediata Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

A comienzos del siglo XX, la red ferroviaria argentina ya superaba los 20.000 kilómetros de extensión. Alrededor de las estaciones aparecieron almacenes, hoteles, talleres, escuelas y viviendas. Muchos pueblos nacieron o se consolidaron gracias al paso del tren.

Treinta de Agosto representa de manera especial ese fenómeno. La expectativa por el ramal entre Pehuajó y Tres Lomas valorizó los campos y favoreció la formación de la nueva población. En este caso, el tren no solo ayudó al crecimiento del pueblo: también le entregó su nombre.

Un pueblo que convirtió una fecha en identidad

Desde 1911, los habitantes comenzaron a celebrar el 30 de agosto como el día de la comunidad, más allá de la fecha administrativa que aparece en los documentos provinciales. Con los años, la agricultura, la ganadería y la producción lechera se transformaron en los principales pilares de su economía.

Hoy, el nombre continúa sorprendiendo a quienes lo encuentran en un mapa o en un cartel de ruta. Detrás de esas tres palabras se esconden una antigua colonia, un remate de tierras, la expansión ferroviaria y el recuerdo de una pequeña locomotora a vapor.

Cada 30 de agosto, la historia del pueblo vuelve a cruzarse con la del país. Mientras la Argentina recuerda el nacimiento de sus ferrocarriles, esta localidad bonaerense celebra la fecha que le dio nombre y que, en 1857, puso al futuro argentino en movimiento sobre dos rieles.