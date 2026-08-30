Tu currículum puede ser invisible para las empresas: el error común que hace que los reclutadores te descarten

Una exreclutadora de Google compartió sus principales recomendaciones para mejorar un currículum y aumentar las posibilidades de conseguir una entrevista. Foto: Unsplash.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, conseguir una entrevista no depende solamente de contar con experiencia. La forma en la que esa trayectoria se presenta en el currículum puede ser determinante para captar la atención de los reclutadores.

Farah Sharghi, quien trabajó como reclutadora en Google, Uber y TikTok, explicó que uno de los principales errores de los candidatos es enfocarse demasiado en su potencial y no demostrar con suficiente claridad qué pueden hacer y qué resultados consiguieron anteriormente.

Los reclutadores buscan candidatos que puedan demostrar con hechos y resultados concretos qué pueden aportar a una empresa. Foto: Unsplash.

La especialista señaló que el entusiasmo por crecer dentro de una compañía ya no alcanza como argumento principal. En un contexto de presupuestos más ajustados, muchas empresas buscan incorporar personas que puedan resolver problemas y generar resultados desde el comienzo.

El error que puede volver invisible un currículum

Para Sharghi, un CV efectivo debe funcionar como una demostración concreta de las capacidades del candidato. Por eso, en lugar de enumerar únicamente las tareas realizadas en empleos anteriores, recomienda explicar qué se logró a partir de esas tareas.

Por ejemplo, no alcanza con indicar que una persona estuvo a cargo de una determinada área. Es más efectivo explicar qué problema encontró, qué hizo para solucionarlo y qué cambió como consecuencia de su trabajo.

Otro punto fundamental es utilizar números, pero siempre acompañados de contexto. Una cifra aislada puede no decir demasiado si el reclutador no sabe qué representa, cómo se obtuvo o por qué fue relevante.

Según la especialista, las frases genéricas tienen poco peso frente a ejemplos concretos de problemas resueltos y objetivos alcanzados. Foto: Unsplash.

Las claves para mejorar el CV

La exreclutadora de Google compartió algunas recomendaciones para que un currículum resulte más atractivo:

Priorizar los resultados: en lugar de realizar descripciones generales, conviene mostrar qué mejoras se consiguieron gracias al trabajo realizado.

Contextualizar las métricas: porcentajes, cantidades y otros datos deben estar acompañados por una explicación que permita comprender su importancia.

Eliminar frases vacías: expresiones como “jugador de equipo” pueden resultar poco útiles si no están respaldadas por ejemplos concretos.

Mostrar problemas resueltos: describir situaciones reales permite demostrar las capacidades profesionales de manera mucho más efectiva.

La primera evaluación también ocurre rápidamente. Según Sharghi, los reclutadores cuentan con apenas seis segundos para hacer una primera revisión del currículum, por lo que la información más importante debe encontrarse con facilidad.

Contextualizar los números y explicar el impacto de cada logro puede ayudar a que un currículum se destaque frente a otros candidatos. Foto: Unsplash.

Cómo debería ser una carta de presentación

La carta de presentación tampoco necesita ser extensa. La recomendación de la especialista es limitarla a dos o tres párrafos breves, adaptados específicamente al puesto buscado.

El texto debería identificar la posición a la que se aspira, explicar qué necesidad de la empresa podría resolver el candidato y sumar ejemplos de experiencias anteriores en las que haya conseguido resultados similares.

De esta manera, la carta deja de ser una presentación genérica y se convierte en una oportunidad para demostrar rápidamente el valor que puede aportar el postulante.

El consejo para quienes quieren crecer profesionalmente

Sharghi también puso el foco en las expectativas de desarrollo dentro de las empresas. Para quienes ya cuentan con experiencia laboral, considera que no siempre es conveniente esperar que una compañía sea la principal responsable de impulsar su crecimiento.

La primera revisión de un CV puede durar apenas seis segundos, por lo que presentar la información clave de manera clara resulta fundamental. Foto: Unsplash.

Salvo en puestos iniciales que incluyen programas específicos de formación, una alternativa para avanzar profesionalmente puede ser buscar oportunidades de movilidad interna dentro de la organización en la que ya se trabaja.

En definitiva, la clave está en que el currículum no se limite a contar quién es el candidato, sino que pueda demostrar rápidamente qué hizo, qué problemas resolvió y qué resultados obtuvo.