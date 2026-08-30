Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

Conserva la historia y las tradiciones gauchescas en el corazón de San Antonio de Areco Foto: Web sanantoniodeareco

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe una antigua pulpería que parece detenida en el tiempo. Sus paredes encaladas, la reja que protegía al pulpero y un salón ambientado con personajes de época permiten imaginar cómo eran los encuentros en la campaña bonaerense.

Se trata de La Blanqueada, uno de los sitios históricos más representativos de San Antonio de Areco. Con más de 150 años de existencia, este establecimiento conserva la memoria de las antiguas pulperías rurales y está ligado a “Don Segundo Sombra”, la célebre novela de Ricardo Güiraldes publicada en 1926.

Actualmente, La Blanqueada forma parte del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, un complejo dedicado a preservar la identidad del gaucho, las costumbres tradicionales y la historia rural de la provincia de Buenos Aires.

La Blanqueada: el origen de una pulpería bonaerense con más de 150 años de historia

Las pulperías fueron mucho más que simples comercios. Durante los siglos XVIII y XIX funcionaron como centros sociales de la campaña, donde se compraban alimentos, bebidas, tabaco y artículos de uso cotidiano. También eran espacios para intercambiar noticias, jugar a los naipes, conversar y escuchar las historias de paisanos y viajeros.

La tradición oral ubica el origen de La Blanqueada en la época del Puente Viejo de San Antonio de Areco, construido en 1857. Por ese motivo, se considera que la pulpería posee más de un siglo y medio de historia.

La Blanqueada Foto: Web sanantoniodeareco

Uno de sus elementos más llamativos es la reja que separaba el interior del patio. Su función era proteger al encargado del establecimiento: los forasteros desconocidos eran atendidos a través de ella, mientras que los clientes habituales podían ingresar al salón para beber, conversar o participar de una partida de cartas.

En el interior se recrea aquella atmósfera mediante figuras de paisanos, un antiguo mostrador, botellas y mobiliario de época. Los personajes llevan chiripás, botas de potro y pañuelos colorados, una vestimenta asociada con los habitantes rurales del período rosista.

En 1999, La Blanqueada fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1305/1999, junto con otros bienes emblemáticos de San Antonio de Areco, como el Puente Viejo, el Parque Criollo y el Museo Gauchesco.

Cómo aparece nombrada en “Don Segundo Sombra” de Ricardo Güiraldes

La historia de La Blanqueada adquirió una dimensión literaria gracias a Ricardo Güiraldes, quien convirtió los paisajes de San Antonio de Areco en escenarios fundamentales de la literatura argentina.

Publicada en 1926,“Don Segundo Sombra” narra la formación de Fabio Cáceres, un joven que encuentra en Don Segundo a un guía y maestro. A su lado aprende las tareas del campo, pero también valores vinculados con la libertad, el coraje, la experiencia y el respeto por la palabra.

En la novela, La Blanqueada aparece relacionada con el primer encuentro entre Fabio y Don Segundo. Güiraldes tomó un espacio real de la vida arequera y lo incorporó a su ficción, transformándolo en una parte inseparable del universo de la obra.

El valor patrimonial del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes Foto: Instagram @ladomingaareco

La pulpería también quedó vinculada al cercano Puente Viejo, otro sitio mencionado en el relato. De esta manera, recorrer San Antonio de Areco puede sentirse como ingresar en las páginas del libro: los caminos, el río, las construcciones antiguas y la inmensidad de la llanura todavía conservan parte de aquel paisaje.

El personaje de Don Segundo estuvo inspirado en Segundo Ramírez, un paisano real vinculado con la estancia La Porteña, perteneciente a la familia Güiraldes. Esa conexión entre personas, lugares y experiencias auténticas convirtió al pueblo en una especie de mapa vivo de la novela.

El valor patrimonial del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes

La Blanqueada se encuentra dentro del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, creado para conservar las tradiciones rurales y homenajear al autor de “Don Segundo Sombra”.

El proyecto comenzó a tomar forma en 1936, a partir de una exposición realizada en la Municipalidad de San Antonio de Areco. Allí se exhibieron textiles, sogas, piezas de platería, bronces y muebles tradicionales. El interés generado por aquella muestra impulsó la creación de un espacio permanente.

El complejo fue inaugurado el 16 de octubre de 1938. Su casa principal fue construida siguiendo el estilo de las antiguas estancias bonaerenses, con muros de ladrillo, azotea, mirador, foso y un pequeño puente de acceso.

Fue inmortalizada por Ricardo Güiraldes en “Don Segundo Sombra” Foto: Web sanantoniodeareco

El museo conserva aperos, textiles, documentos, libros, pinturas, piezas de platería y objetos relacionados con la vida rural. También cuenta con sectores dedicados a la obra y la trayectoria personal de Ricardo Güiraldes.

Su importancia no reside solamente en la antigüedad de las piezas. El recorrido permite conocer cómo se trabajaba, se viajaba y se organizaba la vida cotidiana en la campaña bonaerense, además de comprender la transformación del gaucho en uno de los grandes símbolos de la identidad argentina.

Dónde queda y cómo llegar al Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes

El complejo se encuentra sobre el Camino Ricardo Güiraldes sin número, en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Está ubicado en las afueras del casco histórico, después de cruzar el río por el sector del Puente Viejo.

Desde la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 113 kilómetros. En auto, el camino más directo es por Acceso Norte, ramal Pilar, y luego por la Ruta Nacional 8 hasta San Antonio de Areco. La ciudad se encuentra cerca del cruce con la Ruta Provincial 41.

También es posible llegar en micro desde la Terminal de Retiro. Antes de viajar, se recomienda consultar la disponibilidad y los horarios actualizados.

El museo abre lunes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 11.15 a 16.30. Las visitas guiadas para el público general se realizan los sábados, domingos y feriados a las 11.30 y a las 15, sin reserva previa. Los horarios y precios pueden modificarse, por lo que conviene verificar la información oficial.

Visitar La Blanqueada no significa solamente observar una construcción antigua. Es la posibilidad de ingresar en un escenario real que atravesó más de 150 años de historia, llegó a la literatura argentina y sobrevivió como testimonio de la cultura gauchesca bonaerense.