Se expande el riesgo de hielo negro desde este viernes: dónde podría aparecer ante la llegada de la bomba polar

Qué es el hielo negro y por qué aumenta el riesgo este fin de semana. Foto: Imagen generada con IA.

El riesgo de hielo negro se extiende sobre las rutas argentinas ante un nuevo ingreso de aire frío que mantendrá las temperaturas bajo cero durante el fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre en distintos puntos del país. En Bariloche advirtieron específicamente por la rápida formación de este fenómeno sobre el asfalto, mientras que Vialidad Nacional ya reportó hielo en sectores de la Ruta Nacional 242, en Neuquén. El escenario está asociado a la irrupción de aire frío que popularmente suele denominarse “bomba polar”, aunque esa expresión no constituye una categoría meteorológica oficial.

Qué es el hielo negro y por qué aumenta el riesgo este fin de semana

El llamado hielo negro es una capa fina y transparente de hielo que se forma sobre el pavimento. Su peligrosidad radica en que deja ver el color oscuro del asfalto y puede confundirse con una superficie simplemente húmeda, por lo que el conductor puede ingresar a un sector congelado sin advertirlo previamente.

Ante la presencia de hielo, la principal recomendación es reducir la velocidad y aumentar considerablemente la distancia con el vehículo que circula adelante. Foto: Imagen generada con IA

La combinación de humedad y temperaturas negativas favorece su aparición. Después de las precipitaciones y con el ingreso de aire frío, el hielo negro podría formarse con rapidez en las rutas de Bariloche y otras zonas del país.

Se espera un ingreso de aire extremadamente frío para el fin de semana. El pronóstico contempla mínimas de -4 °C para el sábado y hasta -5 °C para el domingo en Bariloche.

Las rutas donde ya hay hielo y qué zonas requieren mayor precaución

La situación tiene un correlato concreto en las rutas. Según la información oficial disponible de Vialidad Nacional, la Ruta Nacional 242, en el tramo que conduce al paso internacional Pino Hachado, en Neuquén, presenta hielo en sectores de la calzada. El organismo indicó circulación con extrema precaución, viento blanco y portación obligatoria de cadenas físicas.

Otro corredor que requiere atención es la Ruta Nacional 231, entre Villa La Angostura y el paso internacional Cardenal Samoré. Vialidad Nacional informa circulación con extrema precaución en el tramo entre la aduana y el límite con Chile.

La prevención también alcanza a otros corredores cordilleranos de Neuquén y Río Negro, donde las heladas y temperaturas negativas pueden generar hielo sobre la calzada. El Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional incluye tareas de despeje de nieve y aplicación de sal y solución salina para prevenir el congelamiento en las rutas nacionales de la región.

Cómo manejar si aparece hielo negro sobre el asfalto

Ante la presencia de hielo, la principal recomendación es reducir la velocidad y aumentar considerablemente la distancia con el vehículo que circula adelante, ya que la capacidad de frenado disminuye sobre una superficie congelada.

También se deben evitar aceleraciones, frenadas y movimientos bruscos del volante . Los sectores brumosos, puentes y lugares donde permanece humedad requieren especial atención porque pueden conservar condiciones favorables para el congelamiento durante más tiempo.

Antes de viajar por rutas patagónicas este fin de semana, Vialidad Nacional recomienda consultar el estado actualizado del camino y las condiciones meteorológicas. Los partes pueden cambiar en pocas horas debido a las temperaturas, las nevadas y las tareas realizadas sobre la calzada.

Cuándo comenzará a sentirse el frío polar en Buenos Aires

El frío polar comenzará a sentirse en Buenos Aires desde este viernes 4 de septiembre, con un descenso de las temperaturas y una mínima prevista de alrededor de 7 °C.

Pronóstico extendido en el AMBA Foto: Meteored

Durante la tarde, los registros todavía se mantendrán moderados, aunque el ingreso de aire más frío marcará el inicio del cambio de condiciones.