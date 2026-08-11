Pampa del Leoncito: el desierto blanco de San Juan que guarda historia, pumas y uno de los cielos más limpios del mundo

Pampa de Leoncito Foto: Redes sociales / Instagram

La Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, volvió a captar la atención nacional luego de que un hombre ingresara con una camioneta a una zona protegida y dejara profundas marcas sobre el terreno. El episodio ocurrió en el departamento de Calingasta, San Juan, una región donde la naturaleza, la ciencia y la historia conviven en un delicado equilibrio.

A simple vista, la Pampa del Leoncito parece una inmensa planicie blanca, seca y firme. Sin embargo, ese suelo blanquecino es mucho más vulnerable de lo que aparenta. Está formado por limos y arcillas con cementación salina, restos de una antigua cuenca lacustre que, con el paso de miles de años, se evaporó y dejó una superficie lisa, dura y resquebrajada.

Cuando recibe agua por lluvias o escurrimientos, el terreno puede ablandarse y conservar durante muchísimo tiempo cualquier huella profunda. Por eso, lo que para algunos puede parecer una simple marca en el suelo, para los especialistas representa una cicatriz ambiental difícil de borrar.

El “desierto blanco” que alguna vez fue una gran laguna

El Barreal Blanco no nació como un desierto. Su origen se remonta al Holoceno, dentro del período Cuaternario, cuando la zona funcionó como una cuenca que acumulaba agua. Con el tiempo, la evaporación extrema, los vientos y el clima seco transformaron ese antiguo ambiente lacustre en una planicie de sedimentos claros que hoy sorprende a turistas, científicos y deportistas.

Pampa de Leoncito Foto: Redes sociales / Instagram

El sitio se encuentra cerca de la localidad de Barreal, al pie de la Cordillera de los Andes, y está rodeado por montañas que refuerzan su aspecto cinematográfico. Por eso no resulta extraño que haya sido elegido como escenario de publicidades, producciones televisivas y novelas argentinas.

Su apariencia, casi lunar, convierte cada imagen en una postal difícil de olvidar. Pero esa belleza también exige cuidado. La planicie puede parecer una pista natural, y de hecho es famosa por el carrovelismo, una actividad que aprovecha los vientos constantes para desplazar carros a vela. Sin embargo, su uso requiere condiciones específicas, control y respeto por las restricciones ambientales.

No se trata de un terreno cualquiera: es un espacio de alto valor natural, histórico y cultural.

Un parque creado para proteger la tierra y también el cielo

Muy cerca de la Pampa se encuentra el Parque Nacional El Leoncito, creado como Reserva Natural Estricta en 1994 y declarado Parque Nacional en 2002, mediante la Ley 25.656. Su superficie supera las 89 mil hectáreas y conserva ambientes de tres ecorregiones: Monte de Sierras y Bolsones, Puna y Altos Andes.

Pampa de Leoncito Foto: Redes sociales / Instagram

Lo más particular es que El Leoncito no solo protege flora, fauna y paisajes: también protege el cielo. La zona posee más de 300 noches despejadas al año, una condición excepcional que la convierte en uno de los mejores lugares del hemisferio sur para la observación astronómica.

Ese cielo oscuro, diáfano y con baja contaminación lumínica es parte central de su identidad. Por esa razón, dentro del área funcionan dos centros científicos de enorme importancia: el Complejo Astronómico El Leoncito, CASLEO, y la Estación Astronómica Carlos U. Cesco.

El CASLEO fue creado en 1983 y se ubica a unos 2.552 metros sobre el nivel del mar, con un telescopio óptico de gran relevancia para la investigación argentina. Allí, el silencio del desierto y la limpieza del cielo permiten mirar mucho más allá de las montañas: hacia galaxias, estrellas y fenómenos que solo pueden estudiarse en lugares verdaderamente privilegiados.

Historia viva: del Camino del Inca a San Martín

La historia de El Leoncito no empieza con los observatorios ni con el turismo. Mucho antes, la región formó parte de rutas ancestrales. En el área se conservan testimonios arqueológicos, entre ellos tramos vinculados al Camino del Inca, la red vial que articuló territorios del antiguo imperio andino.

También existen registros de valor paleontológico y cultural, lo que convierte al parque en un verdadero archivo natural y humano a cielo abierto.

Pampa de Leoncito Foto: Redes sociales / Instagram

Otro dato histórico impactante es la presencia del casco de la antigua Estancia El Leoncito, construido en adobe. Según registros históricos y turísticos, ese sitio habría sido utilizado como puesto de avanzada militar entre 1814 y 1818 por el Ejército de los Andes, conducido por el general José de San Martín, en el contexto de las campañas libertadoras.

Además, el área conserva postes del último tramo en pie de la antigua línea telegráfica que unía San Juan con Calingasta, un vestigio de una época en la que esas comunicaciones eran vitales para conectar poblaciones aisladas por la montaña y la distancia.

Pumas, guanacos y un pez que no vive en ningún otro lugar

Aunque desde lejos parezca un paisaje vacío, El Leoncito está lleno de vida. En sus distintos ambientes habitan guanacos, zorros colorados, pumas, cuises, suris o ñandúes petisos, además de numerosas aves adaptadas a la altura, el viento y la aridez.

La vegetación también cambia con la altura. En los sectores más bajos aparecen jarillas y retamos, mientras que en las zonas superiores dominan coirones y yaretas, plantas resistentes que sobreviven en condiciones extremas.

Uno de los tesoros más singulares es el bagrecito del Leoncito, un pez nativo del arroyo El Leoncito que no existe en ningún otro lugar del mundo. Su presencia demuestra que incluso en paisajes aparentemente áridos pueden desarrollarse formas de vida únicas, moldeadas por miles de años de aislamiento y adaptación.

Por qué el daño ambiental preocupa tanto

El ingreso indebido de una camioneta no solo deja una marca estética. En un ambiente como la Pampa del Leoncito, las huellas pueden alterar la superficie, modificar escurrimientos, afectar la compactación natural del suelo y permanecer visibles durante décadas.

Autoridades locales advirtieron que, por las características arcillosas del terreno, algunos surcos podrían tardar muchísimo tiempo en desaparecer. Por eso, el caso reabrió una pregunta urgente: cómo disfrutar de estos paisajes sin destruirlos.

La respuesta parece simple, pero requiere responsabilidad colectiva: respetar carteles, no ingresar cuando el suelo está húmedo, evitar maniobras bruscas, circular solo por zonas permitidas y entender que cada marca en un área protegida puede transformar una postal natural en una cicatriz ambiental.