La foto de José Larralde que emocionó al folklore: así está hoy el histórico cantor de 88 años

La foto que salió a la luz del ícono del folklore despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Foto: @joselarralde_

El mundo del folklore argentino se vio conmovido en las últimas horas tras darse a conocer una entrañable imagen actual de José Larralde. A sus 88 años, el histórico cantor y compositor de la música popular volvió a acaparar la atención de sus seguidores gracias a una fotografía que refleja su vigencia, su sencillez de siempre y el cariño incondicional de su círculo más íntimo.

La foto íntima de Larralde que se volvió viral en el mundo del folklore

La postal fue compartida en las últimas horas y rápidamente comenzó a replicarse entre fanáticos y allegados al artista, motivo por el cual se generó una ola de emoción en las redes sociales. Según trascendió en la descripción de la publicación original, la imagen fue capturada durante una cálida reunión de amigos.

“Comparto una fotito de anoche, de nuestro Pampa querido”, escribió la cuenta de Instagram @joselarralde_. La postal muestra a Larralde junto a amigos entrañables, entre ellos, su amigo incondicional Mario Cantero, en una juntada que también reunió a allegados como Martin, Guille, Ema y Daniel compartiendo un momento íntimo y de camaradería.

A sus 88 años, “El Pampa” sigue siendo una de las voces más respetadas y emblemáticas de la identidad nacional. Lejos de los grandes escenarios masivos que supo conquistar a lo largo de décadas con su guitarra y su poesía profunda sobre la vida de campo, Larralde mantiene el perfil bajo que lo caracteriza, conectado profundamente con sus raíces, su gente y el afecto intacto de un público que celebra cada muestra de su bienestar.

“Nadie lo menciona y es un gran referente de nuestra tierra”; “Que nos regale una guitarreada más que le vamos a llenar el alma como merece”; ¡Es lo mas grande que hay! ¡Vamos Pampa querido!“, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente. Además, también se hizo eco el reconocido artista Leo García, quien escribió un emoji de dos manos levantadas en el aire en señal de festejo por ver a Larralde.

Tiene 88 años y mantiene una vida alejada de los medios y los escenarios. Foto: Cambio 2000

La reciente confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore: “Estoy peor que antes”

José Larralde es uno de las leyendas del folklore argentino y viene de ser entrevistado por Jorge Pizarro en Radio 10. El cantor de 88 años profundizó en varios temas de actualidad, habló de música, pero en un pasaje de la charla, reveló el mal momento de salud que está atravesando a pocos meses de haberse hecho una intervención cardíaca, testimonio que sacudió de lleno a la cultura popular.

El artista recordó el episodio vivido meses atrás cuando debió quedar internado a raíz de una complicación coronaria. Sin embargo, en esta nueva aparición pública, el autor de Herencia pa’ un hijo gaucho arremetió contra las consecuencias de los procedimientos médicos a los que fue sometido.

“Acá estoy, estoy peor que antes porque me han hecho unos laburos raros en el corazón y el corazón parece que estaba bien ¿vio? Y ahora está enojado y no puedo dormir, nada, es una cosa...”, relató con su habitual franqueza durante el diálogo radial.

El malestar del artista se agudizó con el paso de los días debido a las reacciones secundarias que experimentó en su cuerpo tras la ingesta de los fármacos recetados. Frente a ese cuadro de malestar constante, optó por interrumpir el tratamiento por cuenta propia.

El video de José Larralde que emocionó al folklore: así interceptaron al histórico cantor de 88 años caminando por Buenos Aires

En el breve registro audiovisual capturado en mayo, se observó a un Larralde auténtico: con su carrito de compras en mano y realizando tareas habituales, como desechar residuos en un contenedor de basura de la vía pública. La escena cobró un tinte especial cuando una persona lo reconoció y no dudó en acercarse para saludarlo. El encuentro culminó con un afectuoso intercambio de palabras, gesto que el cantor recibió con la caballerosidad y humildad que sus fanáticos destacan constantemente.

Video: @fernando.negro13.

Si bien el video no permitió identificar con exactitud la ubicación geográfica, diversas versiones indican que Larralde reside actualmente en el barrio porteño de San Cristóbal. Es en esas calles donde parece haber encontrado su refugio lejos de Huanguelén, su ciudad natal, de los flashes de la televisión y de la música, pero siempre cerca del afecto espontáneo de la gente que lo reconoce como un baluarte fundamental de la identidad popular.

Dónde nació José Larralde: el pueblo repartido entre 4 municipios que vio crecer al histórico del folklore y lo homenajea con una fiesta popular

Para entender la profundidad de su obra y esa sencillez que mantiene hasta la actualidad, es necesario viajar al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra Huanguelén, su ciudad natal, que cuenta con una particularidad geográfica única y una identidad forjada a fuego por la tradición de la música popular.

Huanguelén no es un pueblo más en el mapa bonaerense. Su historia está marcada por una curiosidad administrativa que persiste hasta hoy: su territorio está repartido jurisdiccionalmente entre cuatro municipios: Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General La Madrid, aspecto que generó durante décadas un fuerte sentimiento de autonomía en sus habitantes, quienes demostraron sentirse unidos por su propia cultura antes que por las fronteras municipales que los rodean.

El cantor de 88 años nació en una localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Foto: Todo Provincial

Es en este rincón de la provincia de Buenos Aires donde cada año se rinde tributo al José “El Pampa” Larralde con la Fiesta del Cantor Orillero. El evento, que se desarrolla en el predio de la Estación del Ferrocarril Roca, es el epicentro del folklore regional y busca mantener vivo el legado del artista que mejor supo retratar las alegrías y penurias del hombre de campo. De cara a la edición 2026, todavía no se brindaron detalles acerca de la fecha de realización, aunque suele llevarse a cabo entre los meses de septiembre y octubre.