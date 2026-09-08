La Patagonia argentina vive su mejor momento para ver ballenas: cuánto cuesta hacer el avistaje en Chubut

La ballena franca austral es una de las grandes protagonistas de la temporada turística en las costas de Chubut. Foto: Puerto Madryn Experiencias | Mejorada con Gemini IA para Canal26.com.

La Patagonia argentina atraviesa uno de los momentos más espectaculares del año. Un nuevo censo aéreo contabilizó 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, justo cuando comienza una de las etapas más atractivas para quienes buscan observarlas.

El relevamiento fue realizado el domingo 6 de septiembre por investigadores del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del CESIMAR-CONICET y permitió identificar también 409 crías. La mayor concentración de ejemplares apareció en sectores como El Doradillo, los alrededores de Puerto Pirámides y el golfo San José.

El dato llega justo con el inicio de la temporada alta de avistaje de ballenas, por lo que septiembre, octubre y noviembre aparecen como algunos de los meses más atractivos para planificar una escapada a la costa de Chubut.

El último censo aéreo registró 1.375 ballenas francas australes en Península Valdés, entre ellas 409 crías. Foto: Puerto Madryn Excursiones.

Cuánto cuesta ver ballenas en Chubut durante 2026

Para quienes quieran acercarse a los animales desde el agua, Puerto Pirámides es el principal punto de partida de las excursiones embarcadas dentro de Península Valdés.

Con el comienzo de la temporada alta el 1° de septiembre, las tarifas informadas para 2026 son:

Adultos: $195.000.

Menores de hasta 12 años: $97.500.

Menores de 3 años: sin cargo.

Las excursiones tienen una duración aproximada de una hora y media y se realizan en embarcaciones preparadas especialmente para el avistaje de fauna marina. Las tarifas de temporada alta están confirmadas por distintas empresas que operan en Puerto Pirámides.

Puerto Pirámides es el principal punto de partida para realizar el avistaje de ballenas embarcado en Península Valdés. Foto: Turismo Chubut

A estos valores hay que sumar el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, que no está incluido en el precio de la excursión.

Para los visitantes nacionales, la entrada general cuesta actualmente $15.000, mientras que menores, jubilados y pensionados abonan $7.500. Para residentes de Chubut, el valor general es de $7.500.

De esta manera, una persona adulta argentina que quiera realizar el avistaje embarcado deberá contemplar al menos $210.000 por persona entre la excursión y el acceso a la reserva, sin contar traslado, alojamiento ni otros gastos del viaje.

Las ballenas llegan cada año a las costas de Chubut para reproducirse y criar a sus ballenatos, en una temporada que se extiende hasta diciembre. Foto NA.

El Doradillo: el lugar donde se pueden ver ballenas gratis desde la playa

No es necesario pagar una excursión para encontrarse con las ballenas. Uno de los grandes atractivos de la zona es el Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada a unos 15 kilómetros de Puerto Madryn.

Allí los ejemplares pueden acercarse a muy poca distancia de la costa, especialmente durante determinados momentos de la marea. Playa Las Canteras es uno de los sectores más buscados para observar a las madres junto a sus ballenatos.

El área protegida se extiende durante aproximadamente 25 kilómetros sobre el Golfo Nuevo y cuenta con distintos puntos para contemplar el paisaje y la fauna marina.

El Doradillo es uno de los puntos donde se concentra la mayor cantidad de ejemplares durante esta época del año. Foto: https://www.argentinavision.com/

Una de las recomendaciones para quienes quieran verlas desde tierra es consultar previamente los horarios de marea, ya que las posibilidades de observar ejemplares cerca de la costa aumentan cuando sube el agua.

El acceso desde Puerto Madryn se realiza por las rutas provinciales 1 y 42 y el trayecto demanda menos de 20 minutos en auto. El último tramo es de ripio.

Septiembre marca el inicio de la temporada alta de ballenas

La temporada de la ballena franca austral se extiende habitualmente entre junio y diciembre, aunque la actividad varía a lo largo de esos meses.

El comienzo de septiembre marca una etapa especialmente atractiva para viajar, ya que la presencia de ejemplares aumenta y las crías comienzan a tener un papel central en los avistajes.

Desde septiembre comenzó la temporada alta de avistajes, con una tarifa de $195.000 para adultos y $97.500 para menores de 12 años.

En Puerto Pirámides, las empresas de avistaje establecen la temporada alta desde el 1° de septiembre, con el precio de $195.000 para adultos. Algunas compañías mantienen estas tarifas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El propio municipio de Puerto Pirámides señala que las excursiones embarcadas se realizan entre junio y diciembre y que las ballenas utilizan las aguas de Península Valdés como área de reproducción y cría.

Un censo que volvió a poner a Chubut en el centro de la escena

El relevamiento aéreo realizado el 6 de septiembre contabilizó 1.375 ballenas francas australes, entre ellas 409 crías. Los investigadores registraron las mayores concentraciones en El Doradillo, las inmediaciones de Puerto Pirámides y el golfo San José.

La cifra quedó por debajo del récord registrado durante el censo de 2025, cuando se contabilizaron 2.110 ejemplares. Sin embargo, el nuevo relevamiento resulta clave para continuar estudiando la distribución de la especie y su presencia en las aguas de Península Valdés.

También es posible observar ballenas desde la costa de El Doradillo, una alternativa que permite disfrutar del espectáculo natural sin contratar una excursión embarcada. Foto: Unsplash.

Los censos aéreos se realizan de manera prácticamente ininterrumpida desde 1999 y constituyen una herramienta fundamental para monitorear la evolución de la población de ballenas francas australes.

Con septiembre ya en marcha y la temporada alta comenzando, Chubut vuelve a convertirse en uno de los destinos más buscados de la Patagonia para observar ballenas. La diferencia es que este año quienes estén pensando en viajar ya pueden calcular cuánto cuesta la experiencia y elegir entre una excursión embarcada o la posibilidad de buscarlas desde la costa.