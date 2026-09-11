La bodega escondida entre las sierras bonaerenses donde se pueden degustar vinos y ver cómo se elaboran

Agricultura; viñedo; vinos; uvas Foto: Unsplash

Entre los paisajes de la Comarca de Sierra de la Ventana, al sur de la Provincia de Buenos Aires una bodega familiar sorprende a quienes buscan escapadas diferentes. Se trata de Bodega Saldungaray, un emprendimiento que logró desarrollar la producción de vino en una región donde, hasta hace poco más de dos décadas, la actividad vitivinícola parecía impensada.

Ubicada a unos pocos kilómetros de Sierra de la Ventana y a escasa distancia de la histórica estación ferroviaria de Saldungaray, la bodega se transformó en una de las paradas obligadas de la Ruta del Vino Bonaerense, atrayendo cada año a visitantes que quieren conocer de cerca el proceso de elaboración del vino.

Un proyecto pionero en las sierras bonaerenses

La Bodega Saldungaray nació a comienzos de los años 2000 como una apuesta innovadora en una región sin tradición vitivinícola. La familia Parra plantó sus primeras vides en 2003, terminó la construcción de la bodega en 2007 y ese mismo año realizó su primera vendimia.

Hoy el establecimiento cuenta con entre 15 y 20 hectáreas cultivadas y produce variedades como Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc. El clima fresco, los vientos serranos y la cercanía del Atlántico aportan características únicas a sus vinos, reconocidos por su frescura, buena acidez y perfil frutado.

¿No sabés qué vino elegir? Hacé este test antes de la degustación

Ponete a prueba ¿Por qué vino conviene empezar? Si nunca tomaste vino —o todavía no sabés cuál te gusta— este juego te ayuda a encontrar una primera puerta de entrada, basada en las ocho variedades que se cultivan en Bodega Saldungaray, en las sierras de Saldungaray. Malbec Merlot Tempranillo Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Pinot Noir Chardonnay Sauvignon Blanc Empezar el juego Pregunta 1 de 6 Tu resultado Volver a intentar Este resultado es un juego, no una clasificación exacta: el mismo varietal puede expresarse distinto según el clima, la cosecha y cómo se elabora. La mejor forma de saber qué te gusta sigue siendo probar.

Cómo es la visita y qué incluye la degustación

Uno de los grandes atractivos de la bodega es la posibilidad de recorrer las instalaciones y observar cada etapa del proceso productivo, desde el viñedo hasta la copa. Durante la visita guiada, los turistas reciben información sobre el cultivo de las vides, las características del suelo y las distintas fases de elaboración.

El recorrido tradicional dura alrededor de media hora y finaliza con una degustación de vinos, una de las experiencias más buscadas por quienes llegan hasta este rincón serrano. Además, el establecimiento organiza catas especiales con reserva previa para quienes desean profundizar en el mundo de la enología.

La propuesta se completa con un espacio gastronómico donde suelen ofrecerse picadas artesanales y otras experiencias culinarias vinculadas a los productos regionales. También pueden adquirirse vinos de la bodega, dulces elaborados con frutas de la zona y el gin Black Wolf, producido en Sierra de la Ventana.

Bodega Saldungaray. Foto: Instagram @bodegasaldungaray

Vinos premiados y cosecha artesanal

A pesar del crecimiento del proyecto, una de sus características más valoradas sigue siendo la cosecha manual, una práctica que permite seleccionar cuidadosamente la materia prima.

Entre sus etiquetas más reconocidas se encuentra Ventania, nombre inspirado en el sistema serrano que rodea al viñedo. Esta línea obtuvo en 2023 un destacado reconocimiento como mejor Malbec en un certamen de productores vitivinícolas bonaerenses, consolidando el prestigio alcanzado por la bodega dentro de la provincia.

Qué hacer en Sandulgaray además de visitar la bodega

La visita puede complementarse con varios atractivos turísticos de Saldungaray, un pueblo conocido por concentrar algunas de las obras más emblemáticas del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone.

El portal del cementerio, el antiguo mercado, la delegación municipal, las luminarias de la plaza y el exmatadero forman parte del circuito patrimonial que atrae a viajeros interesados en la arquitectura y la historia bonaerense. Además, el Centro de Interpretación Francisco Salamone permite conocer en profundidad el legado del creador de estas construcciones monumentales.

Entre sierras, viñedos y construcciones que parecen salidas de una película Foto: Instagram @saldungarayturismo

A pocos minutos también se encuentran el Fortín Pavón, que recrea la vida en la frontera bonaerense del siglo XIX, emprendimientos regionales dedicados a la elaboración de quesos y diversos circuitos de naturaleza que conectan con Villa Ventana y los principales senderos serranos.

La experiencia adquiere un atractivo especial durante marzo, cuando la antigua estación ferroviaria de Saldungaray se convierte en sede de la Fiesta Provincial de la Vendimia. El evento reúne productores, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos, reflejando el crecimiento de una actividad que hoy posiciona a las sierras bonaerenses como un nuevo destino para los amantes del vino.