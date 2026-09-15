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Chau Popstars: la inesperada decisión que dejó al reality show fuera de la grilla y sorprendió a la televisión

El programa que conduce Nicolás Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena por una inesperada decisión a pocas semanas de su regreso a la televisión argentina.

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Vuelve el reality de canto
Vuelve el reality de canto Foto: Telefe
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Popstars recibió un inesperado revés a pocas semanas de su regreso a la televisión argentina. El reality show fue retirado de la programación de Disney Channel, donde tenía una ventana de emisión 24 horas después de su estreno en Telefe y la decisión tomó por sorpresa al mundo del espectáculo.

La información fue proporcionada por el periodista Nacho Rodríguez a través de su cuenta oficial de Twitter. Cabe resaltar que el programa no fue levantado de todas sus pantallas: continúa con sus emisiones por Telefe y permanece disponible en Disney+. La medida afecta exclusivamente a la señal lineal de Disney Channel.

Qué pasó con Popstars en Disney Channel

Popstars regresó a la televisión argentina el lunes 24 de agosto, con Nico Vázquez como conductor y un jurado integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García. Por su parte, Martín Cirio participa como coach espiritual del reality.

El formato había sido pensado con una estrategia multiplataforma: Telefe quedó a cargo de la emisión principal, mientras que Disney+ incorporó contenidos complementarios y Disney Channel funcionó como una segunda ventana para cada episodio, con una transmisión un día después de su estreno original. Sin embargo, esa modalidad duró apenas unas semanas.

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Según la información publicada este martes, la última emisión de Popstars en Disney Channel fue el 5 de septiembre. Desde el miércoles 9, los espacios que ocupaba el reality volvieron a estar destinados a series y películas de la señal. Hasta el momento, la decisión no estuvo acompañada por una explicación oficial de Disney.

Las versiones sobre el inesperado final de Popstars en Disney Channel

Una de las principales versiones apunta a la recepción que tuvo el programa en la pantalla de Disney Channel. Los primeros datos y comentarios sobre su desempeño habrían generado dudas respecto de la continuidad del ciclo en esa señal.

Sin embargo, no existen cifras oficiales difundidas por Disney que permitan confirmar que el bajo rating haya sido el motivo concreto de la decisión. Por eso, esa posibilidad debe ser presentada como una hipótesis y no como una causa confirmada.

También surgieron otras versiones vinculadas con los derechos de emisión y con una situación relacionada con el contenido de uno de los episodios. Hasta el momento, ninguna de esas explicaciones fue confirmada oficialmente.

Popstars telefe disney channel Nicolás Vázquez y tiene a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García como jurado
El reality show es conducido por Nicolás Vázquez y tiene a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García como jurado. Foto: Telefe

Días y horarios de Popstars en Telefe

A pesar de su salida de Disney Channel, Popstars continúa con su emisión principal por Telefe. El reality conducido por Nico Vázquez puede verse de lunes a jueves desde las 21:30 .

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