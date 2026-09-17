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Walter Reeves, jardinero, sobre la lengua de suegra: “Muchas plantas suculentas florecen mejor cuando sus raíces están apretadas”

El reconocido jardinero estadounidense reveló que las raíces apretadas pueden favorecer la aparición de flores en esta suculenta.

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Walter Reeves, jardinero, sobre la lengua de suegra: “Muchas plantas suculentas florecen mejor cuando sus raíces están apretadas”
Walter Reeves, jardinero, sobre la lengua de suegra: “Muchas plantas suculentas florecen mejor cuando sus raíces están apretadas” Foto: Gemini
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El reconocido jardinero estadounidense Walter Reeves, conocido como “The Georgia Gardener”, explicó por qué la lengua de suegra florece y la relación entre las raíces y la floración.

Según Reeves, muchas plantas suculentas —como la lengua de suegra— tienden a florecer mejor cuando sus raíces están apretadas en la maceta. Por eso, no siempre es necesario trasplantarlas a un recipiente más grande apenas ocupan todo el espacio.

Por qué las raíces apretadas pueden favorecer la floración

Reeves explicó que el hecho de que las raíces llenen la maceta no es motivo suficiente para cambiar la planta de lugar. En el caso de las suculentas, este “estrés” leve puede ser el disparador para que la planta produzca flores, sobre todo después de muchos años en las mismas condiciones.

La experiencia relatada por el jardinero muestra que, tras décadas de crecimiento, las lenguas de suegra finalmente florecieron, algo que nunca había ocurrido antes en esas macetas.

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Cómo hacer para que la lengua de suegra florezca y de muchas flores (Foto Gemini) Foto: Gemini

El consejo de Walter Reeves sobre jardinería y sentido común

Con más de 26 años al frente de su programa de radio The Lawn and Garden Show with Walter Reeves, el especialista se convirtió en una referencia en jardinería en Georgia. Además de compartir consejos prácticos, Reeves advirtió sobre los mitos y las afirmaciones sin sustento científico en el mundo de las plantas.

En uno de sus artículos, recomendó: “Cuando escuches afirmaciones ‘científicas’ sobre procesos o productos de jardinería, usá el poco de ciencia que todavía recuerdes para evaluar esas afirmaciones”. Y agregó: “Podés descubrir que no tenés aptitud para la ciencia, pero apuesto a que tenés suficiente sentido común para eliminar las tonterías”.

Qué tener en cuenta si tu lengua de suegra no florece

La observación de Reeves es clara: en el caso de la lengua de suegra, las raíces apretadas no son necesariamente un problema. Por el contrario, en algunas suculentas pueden estar asociadas a una mejor floración. Así, la paciencia y el sentido común pueden ser aliados clave para quienes esperan ver flores en sus plantas después de muchos años.

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