Cierra Santa Evita, el restaurante peronista de Palermo: anunciaron la fecha de su último día con un menú especial

Cierra Santa Evita Foto: Instagram @elsantaevita

Santa Evita, el restaurante de Palermo que combinó cocina popular, actividades culturales y referencias al peronismo, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 30 de septiembre.

La noticia fue comunicada por sus responsables mediante las redes sociales y rápidamente provocó tristeza entre clientes, artistas y seguidores del proyecto. La frase utilizada para anunciar la despedida fue tan breve como contundente: “Fue hermoso mientras duró”.

Ubicado en Julián Álvarez 1479, el establecimiento había comenzado a funcionar en septiembre de 2018 bajo la conducción de Gonzalo Alderete Pagés y Florencia Barrientos Paz. Desde entonces, consiguió construir una identidad reconocible dentro del competitivo circuito gastronómico porteño.

La despedida de Santa Evita después de casi ocho años

Los responsables del restaurante describieron el recorrido como ocho años difíciles, pero hermosos, y agradecieron a todas las personas que participaron del proyecto.

Sin embargo, Santa Evita no cerrará de manera inmediata. Durante septiembre se realizará una programación especial que incluirá presentaciones del ciclo Santa Cultural, encuentros y el regreso de algunos de los platos más recordados de su carta.

Los dueños anunciaron una jornada especial Foto: Instagram @elsantaevita

Entre las preparaciones anunciadas aparecen el locro del Gonza y el histórico flan de Flor. También volverán otras recetas que formaron parte de diferentes etapas del restaurante. Algunos platos podrán comprarse para llevar.

De esta manera, los clientes tendrán una última oportunidad para despedirse del espacio y reencontrarse con sabores que se transformaron en parte de su identidad.

Un restaurante peronista con una propuesta diferente

Desde su nombre hasta la organización de la carta, Santa Evita presentaba una identidad política explícita. Su logo recuperaba el perfil de Eva Perón y el menú estaba dividido en categorías como “El Ritual”, “La Resistencia”, “Lo Nuestro”, “La Pausa”, “La Sobremesa” y “La Juntada”.

Las referencias también aparecían en la barra. Algunos de sus cócteles llevaban nombres como “Compañera”, “Presidenta”, “Abanderada”, “Descamisado”, “Lealtad”, “Justicialista” y “Soberanía”.

Santa Evita rescata platos patrios y reabre el debate sobre identidad Foto: Instagram @elsantaevita

La propuesta se completaba con platos tradicionales como locro, pastel de papa, polenta, mondongo, carbonada y empanadas. La comida argentina convivía con espectáculos, música en vivo y encuentros culturales.

Así, Santa Evita consiguió diferenciarse dentro de Palermo, uno de los principales polos gastronómicos y culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

La figura histórica que inspiró el nombre de Santa Evita

El nombre del restaurante remitía a María Eva Duarte de Perón, nacida el 7 de mayo de 1919 y fallecida el 26 de julio de 1952, cuando tenía solamente 33 años.

Antes de incorporarse a la vida política, Eva Duarte desarrolló una carrera como actriz. Luego se convirtió en primera dama durante las presidencias de Juan Domingo Perón y en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia argentina.

Su actividad pública quedó vinculada con la asistencia social, los derechos de los trabajadores y la participación política de las mujeres. La Fundación Eva Perón comenzó a funcionar en 1948 y el Partido Peronista Femenino fue creado en 1949.

El 30 de septiembre cierra Santa Evita Foto: Instagram @elsantaevita

El universo simbólico del restaurante también recuperaba conceptos relacionados con el 17 de octubre de 1945, fecha considerada fundacional para el peronismo. Ese día, una multitud se movilizó hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.

La jornada quedó registrada como el Día de la Lealtad y se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia política y sindical argentina.

Palermo, gastronomía e identidad

El cierre se produce en un barrio acostumbrado a las transformaciones. Palermo pasó de las antiguas tierras vinculadas con Juan Manuel de Rosas y la inauguración del Parque Tres de Febrero en 1875 a convertirse en un importante centro residencial, audiovisual, cultural y gastronómico.

En este escenario, Santa Evita encontró un público interesado en una experiencia que fuera más allá de la comida. La propuesta buscaba transformar cada cena en un recorrido por distintas expresiones de la identidad nacional.

Cuáles serían las razones del cierre

En el mensaje de despedida, el comercio relacionó la decisión con el contexto económico, aunque no presentó información detallada sobre la situación financiera del establecimiento.

El cierre se conoce en medio de las dificultades que atraviesa una parte del sector gastronómico, afectado por la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Además, platos como el locro, el mondongo o el pastel de papa requieren muchas horas de preparación, personal, materias primas y consumo de energía. Por esa razón, una cocina asociada tradicionalmente con precios populares puede resultar costosa de sostener comercialmente.

A pesar de la despedida, sus responsables dejaron abierta la posibilidad de reeditar la propuesta en otro formato. Todavía no existe una fecha ni una nueva dirección confirmada.

Por ahora, la única certeza es que Santa Evita atenderá hasta el 30 de septiembre. Será el final de un restaurante que convirtió la sobremesa, la música y la cocina argentina en una experiencia cargada de identidad.