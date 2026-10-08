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“Bienvenida, Luján”: la emotiva historia de la perrita que fue rescatada camino a la Basílica y encontró una familia

La encontraron sola durante la Peregrinación a Luján y una mujer decidió alzarla en brazos para llevarla hasta la Basílica. Días después, la pequeña ya tiene un hogar, una familia y hasta parece haberse adueñado de su nueva cama.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Luján fue rescatada durante la Peregrinación y hoy disfruta de su nueva vida junto a una familia que decidió adoptarla.
Luján fue rescatada durante la Peregrinación y hoy disfruta de su nueva vida junto a una familia que decidió adoptarla. Foto: Canal26.com.
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La Peregrinación a Luján dejó muchas historias entre quienes caminaron durante kilómetros hasta llegar a la Basílica. Pero entre promesas, cansancio y emoción, una pequeña perrita encontró algo que probablemente llevaba mucho tiempo esperando: una familia.

Todo comenzó durante la peregrinación de la semana pasada. Cerca del primer puente, una mujer vio a una perrita que estaba sola a un costado del camino. No siguió de largo. La alzó y decidió llevarla en brazos hasta la Basílica de Luján.

La perrita que fue rescatada camino a la Basílica de Luján y ya tiene familia.
La pequeña fue encontrada cerca del primer puente y una peregrina la llevó en brazos hasta la Basílica de Luján. Foto: Facebook / Carly Ayma.

La escena podría haber quedado simplemente como una de las tantas muestras de solidaridad que se viven durante la peregrinación. Sin embargo, para aquella perrita significó el comienzo de una nueva vida.

La familia contó que fue la mamá quien vio a la pequeña durante el camino y tomó la decisión de rescatarla. “Mi mamá la vio y no lo dudó, la alzó y la llevó en brazos hasta la Basílica”, relató la familia en exclusiva para Canal26.com.

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El gesto incluso modificó los planes del grupo. Como la perrita todavía estaba con ellos, la mujer decidió no ingresar a la Basílica y quedarse afuera esperándolos. Después de completar la peregrinación, llegó el momento de emprender el regreso. Y ahí comenzó otra pequeña aventura.

La perrita que fue rescatada camino a la Basílica de Luján y ya tiene familia.
Después de regresar a Buenos Aires en colectivo junto a su nueva familia, Luján comenzó a adaptarse a su hogar. Foto: Canal26.com.

De Luján a casa, en un viaje improvisado

La familia tenía que encontrar la manera de regresar con su nueva compañera. Finalmente, hicieron el trayecto de vuelta en colectivo. “A la vuelta viajamos infraganti en el 57 hasta Once y después directo a casa”, contaron.

Así, casi como quien vuelve de la peregrinación con un recuerdo inesperado, la pequeña terminó viajando rumbo a su nuevo hogar. Pero había algo mucho más importante que un souvenir. La perrita ya había sido adoptada por la familia que la encontró.

Y decidieron llamarla Luján, en honor al lugar donde sus vidas se cruzaron. “Ella hoy tiene una familia y un hogar. Bienvenida Luján”, escribió la familia al compartir la historia en redes sociales.

Luján ya tiene su lugar favorito en la casa

Días después del rescate, la pequeña comenzó su proceso de adaptación a su nueva vida. Y, por lo que cuenta su familia, no parece estar teniendo demasiados problemas para sentirse como en casa.

La perrita que fue rescatada camino a la Basílica de Luján y ya tiene familia.
La perrita ya se siente como en casa y, según contó su familia, casi se apropió de la cama. Foto: Canal26.com.

Luján está muy bien, adaptándose a casa y casi que ya se apropió de la cama, contó Carla Ayma, una de sus nuevas “humanas”.

La frase, acompañada por un emoji entre risas, resume el final feliz de una historia que comenzó a varios kilómetros de distancia y en medio de una multitud de peregrinos.

De estar sola al costado del camino pasó a tener una familia, un hogar y hasta una cama que, aparentemente, ya considera completamente suya.

Una historia que invita a adoptar

La familia decidió compartir la historia de Luján también con un propósito: visibilizar la importancia de la adopción responsable.

Cuando se les preguntó si permitían contar la historia de la pequeña para difundirla, la respuesta fue inmediata. “Lo que más deseamos es que más personas adopten en lugar de comprar”, expresaron.

La perrita que fue rescatada camino a la Basílica de Luján y ya tiene familia.
Luján fue rescatada durante la Peregrinación y hoy disfruta de su nueva vida junto a una familia que decidió adoptarla. Foto: Canal26.com.

Quizás para quienes participaron de la Peregrinación a Luján fue un pequeño episodio dentro de una jornada enorme. Para ella, en cambio, probablemente haya sido el día en que comenzó una vida completamente distinta.

Y ahora, mientras se adapta a su nueva casa, parece tener una certeza: encontró un lugar donde quedarse. Aunque primero habrá que negociar quién duerme en la cama.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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