Havanna reveló el misterio: lanzó las nuevas “Coronitas Dubái”, el regalo gourmet que promete conquistar el Día de la Madre

Havanna lanzó las nuevas “Coronitas Dubái” para regalar en el Día de la Madre. Foto: Instagram havannaarg

A pocas semanas del Día de la Madre, la reconocida marca marplatense Havanna finalmente despejó la incógnita que había despertado la curiosidad de miles de seguidores en redes sociales. Tras varios días de expectativa, la firma presentó las nuevas “Coronitas Dubái”, una propuesta premium que combina tendencias internacionales, sabores sofisticados y una presentación pensada especialmente para regalar.

La intriga había comenzado la semana pasada, cuando Havanna publicó en Instagram un mensaje que no pasó desapercibido: “Mamá se merece algo especialmente pensado para ella y en Havanna lo estamos preparando… ¿Se imaginan qué es?”. La publicación rápidamente generó especulaciones entre los fanáticos de la marca, que intentaron adivinar de qué se trataba la novedad.

Este lunes, el misterio llegó a su fin. La empresa confirmó el lanzamiento de las “Coronitas Dubái”, unas delicadas piezas de chocolate que buscan posicionarse como uno de los regalos más tentadores para el próximo Día de la Madre, que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre en la Argentina.

La intriga había comenzado cuando Havanna publicó en Instagram un mensaje que no pasó desapercibido. Foto: Instagram havannaarg

Qué son las “Coronitas Dubái”, la nueva apuesta de Havanna inspirada en la tendencia gourmet del momento

La nueva creación de Havanna está compuesta por pequeñas coronitas de chocolate rellenas con leche y pistacho, a las que se suma el inconfundible toque crocante del kataifi, un ingrediente que ganó notoriedad en los últimos meses gracias a la popularidad de los llamados chocolates Dubái en distintas partes del mundo.

La combinación de texturas y sabores promete una experiencia diferente a la de los clásicos productos de la marca. El dulzor equilibrado del chocolate, la cremosidad del relleno y el aporte crocante del kataifi convierten a estas coronitas en una propuesta gourmet diseñada para quienes buscan sorprender con algo original y delicioso.

Libres de gluten: el diferencial de las Coronitas Dubái que amplía su llegada a más consumidores

Además del atractivo gastronómico, las nuevas “Coronitas Dubái” cuentan con una característica que amplía su alcance: son aptas para celíacos, ya que están elaboradas sin gluten.

Las "Coronitas Dubái", hechas de chocolate, leche y pistacho, son aptas para celíacos al ser libres de gluten. Foto: Unsplash

De esta manera, Havanna apuesta por una opción inclusiva que permite que más personas puedan disfrutar de este lanzamiento especial, sin resignar sabor ni calidad.

Cuándo llegan a los locales las Coronitas Dubái de Havanna y por qué generan tanta expectativa

Si bien la compañía ya reveló de qué se trata la novedad, todavía mantiene un pequeño margen de expectativa. En respuesta a uno de los comentarios realizados en Instagram, la marca adelantó que las “Coronitas Dubái” llegarán muy pronto a los locales, por lo que los consumidores deberán esperar apenas unos días más para encontrarlas en las sucursales.

Con una combinación de exclusividad, tendencia y una fecha especial en el horizonte, Havanna busca convertir a las “Coronitas Dubái” en uno de los regalos estrella para homenajear a mamá este año. Y, a juzgar por la expectativa que generó la campaña en redes sociales, todo indica que el lanzamiento ya arrancó con el pie derecho.

A la espera de las "Coronitas Dubái", los consumidores pueden anticiparse con los alfajores Dubái de Havanna. Foto: Instagram havannaarg

La historia de Havanna, una de las marcas de alfajores más conocidas de la Argentina

Havanna nació en 1948 en Mar del Plata, cuando los reposteros Benjamín Sisterna, Demetrio Elíades y Luis Sbaraglini se unieron para crear una fábrica de alfajores y productos de repostería.

El 6 de enero de ese año inauguraron el primer local de la marca, que rápidamente comenzó a ganar reconocimiento por la calidad de sus alfajores, elaborados con una receta propia y caracterizados por su abundante cobertura de chocolate y dulce de leche.

Con el paso del tiempo, Havanna se convirtió en uno de los símbolos gastronómicos más asociados a Mar del Plata y en un producto muy apreciado tanto por turistas como por los habitantes de la ciudad.