De luchar en Waterloo a sumarse a las filas del Ejército de los Andes en 1816: quién fue Guillermo Miller, el primer biógrafo de San Martín

La increíble historia de Guillermo Miller Foto: Wikipedia

Combatió contra los ejércitos de Napoleón, cruzó el Atlántico para sumarse a la independencia sudamericana y terminó convertido en uno de los hombres de confianza de José de San Martín. La vida de Guillermo Miller estuvo atravesada por guerras, heridas y hazañas que lo llevaron desde Europa hasta los campos de batalla de Chile y Perú.

Nacido como William Miller en Wingham, Inglaterra, en 1795, comenzó su carrera militar cuando todavía era adolescente. Participó en las guerras napoleónicas, peleó en la península ibérica y también intervino en el conflicto entre el Reino Unido y los Estados Unidos.

Algunas reconstrucciones históricas sostienen que llegó a combatir en Waterloo, la batalla que marcó la derrota definitiva de Napoleón en 1815. Sin embargo, su aventura más importante comenzaría poco después, cuando decidió poner su experiencia militar al servicio de la emancipación americana.

Quién fue Guillermo Miller y cómo llegó a unirse a la causa independentista en Sudamérica

Miller desembarcó en Lisboa en 1811 como parte de las fuerzas británicas que enfrentaban a los franceses. Combatió en los sitios de Ciudad Rodrigo, Badajoz y San Sebastián, además de participar en la batalla de Vitoria bajo las órdenes del duque de Wellington.

Finalizadas las campañas europeas, el oficial británico dirigió su atención hacia Sudamérica. Las revoluciones independentistas necesitaban soldados profesionales, especialmente hombres con conocimientos de artillería, infantería y estrategia militar.

Combatió contra Napoleón, se unió a las fuerzas de San Martín Foto: Wikipedia

Aunque algunas versiones ubican su llegada en 1816, las fuentes más consistentes indican que arribó a Buenos Aires en agosto de 1817. Allí fue incorporado como capitán de artillería y enviado a Chile para sumarse a las fuerzas dirigidas por San Martín.Su ingreso se produjo después del histórico cruce inicial de la cordillera, pero a tiempo para participar en momentos decisivos de la campaña.

El rol de Guillermo Miller en el Ejército de los Andes y las batallas clave de la Independencia

Uno de los episodios que consolidó su reputación fue la sorpresa de Cancha Rayada, ocurrida el 19 de marzo de 1818. Durante el ataque realista y en medio de la desorganización patriota, Miller consiguió preservar parte de la artillería que tenía bajo su responsabilidad.

Su sangre fría llamó la atención de San Martín, quien lo designó como uno de sus edecanes. Miller también intervino en la campaña que culminó con la victoria de Maipú, fundamental para asegurar la independencia de Chile.

Batalla de Maipú librada por San Martín

Más tarde se incorporó a las operaciones navales dirigidas por Lord Cochrane. Participó en expediciones por el Pacífico y combatió en Talcahuano, Pisco, el Callao, Chiloé y Valdivia.

Miller podía actuar como artillero, infante de marina, jefe de caballería o comandante de infantería. Esa versatilidad llevó a San Martín a nombrarlo segundo jefe del Regimiento N.º 8 durante la campaña libertadora del Perú.

Después de la salida del Libertador en 1822, continuó peleando. Tuvo destacadas actuaciones en Junín y Ayacucho, las grandes victorias de 1824 que sellaron el final del dominio militar español en buena parte de Sudamérica.

“Memorias del General Miller”: el valor histórico del primer testimonio biográfico de San Martín

La importancia del británico no quedó limitada a sus acciones militares. Años después, sus experiencias fueron reunidas en las Memorias del General Miller, publicadas en Londres por su hermano John Miller entre 1828 y 1829.

Para completar la obra, Miller mantuvo contacto con San Martín y le envió un extenso cuestionario sobre su vida y sus campañas. De esta manera, consiguió construir uno de los primeros retratos biográficos del Libertador basado en información proporcionada por el propio protagonista.

El primer biógrafo de San Martín Foto: Argentina.gob.ar.

Las memorias también describieron las campañas de Chile y Perú, las costumbres de sus habitantes, las dificultades de los ejércitos y las tensiones políticas surgidas durante la independencia.

Aunque algunos antiguos compañeros cuestionaron ciertos pasajes, la obra se convirtió en una fuente histórica fundamental. Su valor reside en que Miller no fue un observador externo, sino un testigo directo de numerosos acontecimientos.

Las heridas de combate y las hazañas heroicas que marcaron la vida del oficial británico

La valentía de Miller tuvo un costo físico enorme. Durante una operación naval contra el Callao sufrió graves quemaduras por una explosión. En las campañas de Pisco y Valdivia también recibió varios disparos mientras encabezaba personalmente los ataques.

Distintas biografías le atribuyen más de veinte heridas de combate. Incluso se afirmó que conservó durante décadas proyectiles alojados en su cuerpo. Las secuelas lo acompañaron durante el resto de su vida.

Por su actuación recibió la Legión al Mérito de Chile y la Orden del Sol del Perú. También alcanzó el grado de general y posteriormente fue reconocido como Gran Mariscal del Perú.

Guillermo Miller murió el 31 de octubre de 1861. Había nacido en Inglaterra, luchado contra Napoleón y dedicado gran parte de su juventud a la independencia de territorios ubicados a miles de kilómetros de su hogar.

Soldado, marino, diplomático y memorialista, Miller ayudó a construir la libertad sudamericana con su espada y a conservar su memoria mediante la escritura. Su historia conectó Waterloo con los Andes, Maipú con Ayacucho y la experiencia de un oficial británico con el nacimiento de nuevas naciones americanas.