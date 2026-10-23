A principios del siglo XIX, una poderosa familia levantó la casa más antigua de Gualeguaychú: fue residencia, cuartel de Garibaldi y escenario de saqueos

Sus paredes conservan las huellas de la invasión de 1845 Foto: Web Turismo Gualeguaychú

En pleno centro de Gualeguaychú permanece una construcción de paredes anchas, techo de tejas y fachada colonial que sobrevivió a guerras, enfrentamientos políticos y profundas transformaciones sociales. Se trata de la Casa de Haedo, considerada una de las viviendas de material más antiguas de Entre Ríos.

El edificio fue levantado a comienzos del siglo XIX sobre uno de los solares distribuidos por Tomás de Rocamora en 1783, cuando llevó adelante la fundación oficial de la Villa de San José de Gualeguaychú por orden del virrey Juan José de Vértiz y Salcedo.

La propiedad quedó vinculada con los Haedo, una de las primeras familias instaladas en la región. Sin embargo, la construcción no solo funcionó como residencia: sus habitaciones fueron convertidas en cuartel durante uno de los episodios más violentos de la historia local.

La casa colonial que sobrevivió durante más de dos siglos

La Casa de Haedo representa el estilo conocido como colonial primitivo. Sus muros gruesos permitían conservar frescos los ambientes, mientras que las galerías conectaban las habitaciones con los patios interiores.

Una construcción que sobrevivió más de dos siglos Foto: Web Turismo Gualeguaychú

Aunque sufrió algunas modificaciones, todavía mantiene buena parte de su estructura original. Su importancia también reside en el terreno sobre el que fue construida, ya que formaba parte de la organización inicial de Gualeguaychú.

La ubicación cercana al río Uruguay favoreció el crecimiento comercial de la villa. Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en un punto estratégico para el transporte de mercaderías y para la comunicación entre diferentes territorios del Litoral.

El día que Giuseppe Garibaldi convirtió la casa en un cuartel

El acontecimiento más impactante ocurrió en septiembre de 1845, durante la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. En ese contexto, Giuseppe Garibaldi encabezó una expedición militar sobre distintas poblaciones ubicadas en las costas de los ríos Uruguay y Paraná.

Antes de convertirse en una figura central de la unificación italiana, Garibaldi había participado en conflictos sudamericanos. Al frente de la Legión Italiana, avanzó sobre Gualeguaychú y utilizó la Casa de Haedo como cuartel.

La histórica residencia que Garibaldi convirtió en cuartel Foto: Web Turismo Gualeguaychú

La ocupación estuvo acompañada por saqueos en viviendas, comercios y depósitos. Numerosos vecinos abandonaron temporalmente la ciudad por temor al avance de los combatientes.

Desde entonces, la antigua residencia quedó asociada con aquella invasión. Lo que había sido el hogar de una familia poderosa se transformó durante varios días en una posición militar.

El ataque se produjo en una etapa de intensos conflictos políticos. Entre Ríos adquirió posteriormente una enorme relevancia bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza, quien se enfrentó a Juan Manuel de Rosas y comandó el Ejército Grande en la batalla de Caseros.

La victoria del 3 de febrero de 1852 permitió avanzar hacia la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Así, la Casa de Haedo quedó situada en una provincia fundamental para la organización institucional de la Argentina.

De residencia familiar a museo histórico

La propiedad permaneció vinculada durante varias generaciones con la familia Haedo, cuyos integrantes participaron de la actividad política y comercial de Gualeguaychú.

Mucho tiempo después, el edificio fue recuperado para proteger sus características arquitectónicas. El Museo Casa de Haedo abrió sus puertas el 31 de octubre de 1987 y comenzó a conservar objetos, documentos y testimonios relacionados con el pasado de la ciudad.

La Casa de Haedo, una joya colonial de Gualeguaychú Foto: Web Turismo Gualeguaychú

En 2017, la residencia fue declarada Monumento Histórico Nacional. La distinción reconoció su antigüedad, su arquitectura y el valor cultural que representa para la comunidad entrerriana.

Además, fue reconocida como Sitio de Memoria Afro, lo que permitió ampliar el relato sobre las comunidades que participaron en la construcción de la sociedad local, pero que durante años permanecieron relegadas de la historia tradicional.

Actualmente, sus patios, galerías y habitaciones permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana durante el siglo XIX. También recuerdan aquel episodio de 1845 en el que Garibaldi ocupó Gualeguaychú y convirtió una casa familiar en su cuartel.

A más de dos siglos de su construcción, la Casa de Haedo continúa en pie. Detrás de su fachada colonial conviven la fundación de la ciudad, el poder de una familia tradicional, una invasión extranjera y las luchas que marcaron el nacimiento de la Argentina.