comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A principios del siglo XIX, una poderosa familia levantó la casa más antigua de Gualeguaychú: fue residencia, cuartel de Garibaldi y escenario de saqueos

Construida a principios del siglo XIX, la Casa de Haedo fue residencia familiar, cuartel de Giuseppe Garibaldi y escenario de uno de los episodios más violentos de Gualeguaychú.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Casa Haedo
Sus paredes conservan las huellas de la invasión de 1845 Foto: Web Turismo Gualeguaychú
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En pleno centro de Gualeguaychú permanece una construcción de paredes anchas, techo de tejas y fachada colonial que sobrevivió a guerras, enfrentamientos políticos y profundas transformaciones sociales. Se trata de la Casa de Haedo, considerada una de las viviendas de material más antiguas de Entre Ríos.

El edificio fue levantado a comienzos del siglo XIX sobre uno de los solares distribuidos por Tomás de Rocamora en 1783, cuando llevó adelante la fundación oficial de la Villa de San José de Gualeguaychú por orden del virrey Juan José de Vértiz y Salcedo.

La propiedad quedó vinculada con los Haedo, una de las primeras familias instaladas en la región. Sin embargo, la construcción no solo funcionó como residencia: sus habitaciones fueron convertidas en cuartel durante uno de los episodios más violentos de la historia local.

La casa colonial que sobrevivió durante más de dos siglos

La Casa de Haedo representa el estilo conocido como colonial primitivo. Sus muros gruesos permitían conservar frescos los ambientes, mientras que las galerías conectaban las habitaciones con los patios interiores.

Contenido Recomendado

Tiene más de 400 años de historia, conserva una escultura del 500 d.C. y guarda las huellas de Belgrano:cómo es el Cabildo más completo de Argentina

Cabildo de Salta

Historiadores del ajedrez coinciden sobre la dama:por qué tiene una pequeña esfera en la corona y en qué se diferencia del rey

Dama en un tablero de ajedrez.
Casa Haedo
Una construcción que sobrevivió más de dos siglos Foto: Web Turismo Gualeguaychú

Aunque sufrió algunas modificaciones, todavía mantiene buena parte de su estructura original. Su importancia también reside en el terreno sobre el que fue construida, ya que formaba parte de la organización inicial de Gualeguaychú.

La ubicación cercana al río Uruguay favoreció el crecimiento comercial de la villa. Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en un punto estratégico para el transporte de mercaderías y para la comunicación entre diferentes territorios del Litoral.

El día que Giuseppe Garibaldi convirtió la casa en un cuartel

El acontecimiento más impactante ocurrió en septiembre de 1845, durante la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. En ese contexto, Giuseppe Garibaldi encabezó una expedición militar sobre distintas poblaciones ubicadas en las costas de los ríos Uruguay y Paraná.

Antes de convertirse en una figura central de la unificación italiana, Garibaldi había participado en conflictos sudamericanos. Al frente de la Legión Italiana, avanzó sobre Gualeguaychú y utilizó la Casa de Haedo como cuartel.

Casa Haedo
La histórica residencia que Garibaldi convirtió en cuartel Foto: Web Turismo Gualeguaychú

La ocupación estuvo acompañada por saqueos en viviendas, comercios y depósitos. Numerosos vecinos abandonaron temporalmente la ciudad por temor al avance de los combatientes.

Desde entonces, la antigua residencia quedó asociada con aquella invasión. Lo que había sido el hogar de una familia poderosa se transformó durante varios días en una posición militar.

El ataque se produjo en una etapa de intensos conflictos políticos. Entre Ríos adquirió posteriormente una enorme relevancia bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza, quien se enfrentó a Juan Manuel de Rosas y comandó el Ejército Grande en la batalla de Caseros.

La victoria del 3 de febrero de 1852 permitió avanzar hacia la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Así, la Casa de Haedo quedó situada en una provincia fundamental para la organización institucional de la Argentina.

De residencia familiar a museo histórico

La propiedad permaneció vinculada durante varias generaciones con la familia Haedo, cuyos integrantes participaron de la actividad política y comercial de Gualeguaychú.

Mucho tiempo después, el edificio fue recuperado para proteger sus características arquitectónicas. El Museo Casa de Haedo abrió sus puertas el 31 de octubre de 1987 y comenzó a conservar objetos, documentos y testimonios relacionados con el pasado de la ciudad.

Casa Haedo
La Casa de Haedo, una joya colonial de Gualeguaychú Foto: Web Turismo Gualeguaychú

En 2017, la residencia fue declarada Monumento Histórico Nacional. La distinción reconoció su antigüedad, su arquitectura y el valor cultural que representa para la comunidad entrerriana.

Además, fue reconocida como Sitio de Memoria Afro, lo que permitió ampliar el relato sobre las comunidades que participaron en la construcción de la sociedad local, pero que durante años permanecieron relegadas de la historia tradicional.

Actualmente, sus patios, galerías y habitaciones permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana durante el siglo XIX. También recuerdan aquel episodio de 1845 en el que Garibaldi ocupó Gualeguaychú y convirtió una casa familiar en su cuartel.

A más de dos siglos de su construcción, la Casa de Haedo continúa en pie. Detrás de su fachada colonial conviven la fundación de la ciudad, el poder de una familia tradicional, una invasión extranjera y las luchas que marcaron el nacimiento de la Argentina.

HistoriaGualeguaychú
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1930, Argentina trajo ciervos axis para decorar estancias y fomentar la caza:hoy avanzan por nuevas provincias y alteran los ecosistemas

    En 1930, Argentina trajo ciervos axis para decorar estancias y fomentar la caza: hoy avanzan por nuevas provincias y alteran los ecosistemas

  2. Tiene más de 400 años de historia, conserva una escultura del 500 d.C. y guarda las huellas de Belgrano:cómo es el Cabildo más completo de Argentina

    Tiene más de 400 años de historia, conserva una escultura del 500 d.C. y guarda las huellas de Belgrano: cómo es el Cabildo más completo de Argentina

  3. Caballeros Templarios:la misteriosa fuga que habría llevado sus secretos hasta América mucho antes de Colón

    Caballeros Templarios: la misteriosa fuga que habría llevado sus secretos hasta América mucho antes de Colón

  4. Resistió la invasión de un imperio en 1827 y todavía conserva las banderas capturadas:el pueblo argentino que protagonizó una hazaña olvidada

    Resistió la invasión de un imperio en 1827 y todavía conserva las banderas capturadas: el pueblo argentino que protagonizó una hazaña olvidada

  5. En 1810, Belgrano pasó por una estancia de casi 400 años rodeada por los Esteros del Iberá:fue capilla jesuítica, refugio militar y campo ganadero

    En 1810, Belgrano pasó por una estancia de casi 400 años rodeada por los Esteros del Iberá: fue capilla jesuítica, refugio militar y campo ganadero
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Renunció Julián Curi, subsecretario de subsecretario de Asuntos Penitenciarios ministerio de seguridad patricia bullrich

La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

Tensión en un frigorífico de San Fernando:trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios

Javier Milei se reunió con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU:quién es y cuál es su función en el gobierno de Donald Trump

Economía

Inocencia Fiscal II:ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.

Riesgo país:llegó a 710 puntos, su nivel más alto en un año, y el dólar oficial sigue en $1.550

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Internacionales

Dolarización de hecho, salarios precarios y jubilaciones congeladas:los testimonios que muestran la dura realidad económica de Venezuela

🚨 VENEZUELA: UNA ECONOMÍA EN CRISIS | ¿Cómo es vivir y trabajar en un país en reconstrucción?

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones

A días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania en respuesta al ataque en Hebrón

Elecciones en Brasil:modelos de IA falsas conmocionan la política, de la campaña sucia a la monetización en OnlyFans