205 años atrás, llevaron a Güemes herido hasta una quebrada de Salta: 10 días después murió bajo los árboles rodeado por sus gauchos

Güemes pasó sus últimos días en este paraje salteño Foto: Gobierno de Salta

En medio de una quebrada silenciosa, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Salta, existe un lugar marcado para siempre por uno de los episodios más dolorosos de la Independencia argentina. Se trata de la Cañada de la Horqueta, el sitio al que fue llevado Martín Miguel de Güemes después de recibir una herida de bala durante una emboscada realista.

El general permaneció allí durante diez días, acostado sobre un catre improvisado y protegido por los gauchos que habían combatido junto a él. Sabía que su estado era irreversible, pero aun así se negó a abandonar la causa que había defendido durante años.

Finalmente, murió el 17 de junio de 1821, con apenas 36 años, lejos de los grandes salones y rodeado por sus hombres. Su agonía convirtió a ese rincón salteño en uno de los escenarios más conmovedores de la historia nacional.

La emboscada que dejó gravemente herido a Güemes

Durante los primeros días de junio de 1821, la situación política y militar de Salta era extremadamente delicada. Güemes había encabezado durante años la resistencia contra los ejércitos realistas que intentaban avanzar desde el Alto Perú, pero también enfrentaba la oposición de poderosos sectores de la provincia.

En la noche del 7 de junio, una columna realista consiguió ingresar sorpresivamente en la ciudad de Salta. Al advertir la presencia enemiga, Güemes intentó escapar a caballo, pero fue alcanzado por un disparo.

General Martín Miguel de Güemes

La bala ingresó por la parte posterior de su cuerpo y le provocó una lesión grave. Según las reconstrucciones históricas, la condición del prócer habría empeorado porque padecía hemofilia, una enfermedad que dificulta la coagulación de la sangre.

A pesar del dolor, logró mantenerse sobre su caballo y alejarse de la ciudad. Sus hombres lo acompañaron hacia distintos puntos hasta trasladarlo a la Cañada de la Horqueta, una zona protegida por la vegetación y las irregularidades del terreno.

Diez días de agonía bajo los árboles

En la quebrada no había hospitales, médicos especializados ni comodidades. Los gauchos prepararon un catre improvisado a la intemperie, mientras intentaban proteger a su jefe del frío y mantener alejadas a las tropas enemigas.

Durante esos diez días, Güemes continuó recibiendo información sobre la situación militar. La escena contrastaba con la importancia política que había alcanzado: el gobernador de Salta y principal defensor de la frontera norte agonizaba en un paraje rural, acompañado por los hombres que habían sostenido la Guerra Gaucha.

El sitio que marcó el final de Güemes Foto: Gobierno de Salta

Los realistas intentaron aprovechar su estado y le ofrecieron asistencia médica y garantías a cambio de ordenar el cese de la resistencia.

Güemes rechazó la propuesta. Incluso frente a la posibilidad de salvar su vida, se negó a negociar con las fuerzas españolas y mantuvo su compromiso con la Independencia.

El último juramento de los gauchos de Güemes

Al comprender que no se recuperaría, Güemes reunió a sus oficiales y les pidió que juraran que continuarían combatiendo hasta expulsar definitivamente a los realistas de Salta.

El coronel Jorge Enrique Vidt quedó al frente de las fuerzas gauchas. La orden final del general no fue una despedida privada, sino una decisión militar: la resistencia debía continuar incluso después de su muerte.

La Cañada de la Horqueta, donde murió Güemes Foto: Gobierno de Salta

Güemes falleció el 17 de junio de 1821. Fue uno de los pocos generales argentinos que murieron como consecuencia directa de una herida recibida durante la Guerra de la Independencia.

Sus hombres cumplieron el juramento. Poco después, las milicias intensificaron el asedio contra las tropas españolas, que terminaron retirándose de Salta. Güemes no llegó a presenciar aquel desenlace, pero la estructura militar que había creado consiguió completar su última misión.

El largo camino de los restos de Güemes

Después de su muerte, el cuerpo fue trasladado hasta la capilla de El Chamical, donde recibió sepultura el 18 de junio de 1821. Sin embargo, ese no sería su descanso definitivo.

En 1822, sus restos fueron llevados a la antigua Catedral de Salta. Décadas más tarde, debido al deterioro del edificio, pasaron al panteón familiar del Cementerio de la Santa Cruz.

Panteón Glorias del Norte. Foto: Wikipedia.

Finalmente, fueron depositados en el Panteón de las Glorias del Norte, dentro de la Catedral Basílica de Salta, donde permanecen junto a otras figuras destacadas de la historia regional.

La Cañada de la Horqueta quedó como el escenario de sus últimos días. El paisaje todavía permite imaginar la dimensión humana del prócer: un hombre gravemente herido, acostado bajo los árboles y acompañado por gauchos que se negaron a abandonarlo.

Por qué Güemes fue fundamental para la Independencia

La resistencia organizada por Güemes impidió que los ejércitos realistas avanzaran libremente hacia el centro del territorio. Sus gauchos conocían los caminos, las quebradas y las montañas, y utilizaban ataques sorpresivos para desgastar a fuerzas superiores.

Ese sistema defensivo protegió la frontera norte mientras José de San Martín preparaba el cruce de los Andes y su campaña hacia Chile y Perú.

Por eso, la Cañada de la Horqueta no representa solamente el lugar donde murió un prócer. Es el sitio donde Güemes pronunció su última orden y donde sus gauchos prometieron continuar una lucha decisiva para impedir el regreso del dominio español.