Donaron sus tierras para que pasara el ferrocarril: el pueblo bonaerense de dos nombres, una estación de 1885 y calles que inspiraron a Osvaldo Soriano

El ferrocarril marcó el nacimiento y crecimiento del pueblo Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

A unos 50 kilómetros de Tandil, existe un pueblo donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Sus calles tranquilas, casonas centenarias y paisajes serranos convierten a María Ignacia-Vela en un destino ideal para quienes buscan una escapada.

Sin embargo, detrás de esa calma se esconde una historia atravesada por el tren, la inmigración, el trabajo rural y una curiosa discusión: ¿el pueblo se llama María Ignacia o Vela?

El pueblo bonaerense que nació con la llegada del ferrocarril

La historia de la localidad comenzó durante la expansión del Ferrocarril del Sud, cuando las vías que habían alcanzado Tandil continuaron hacia Bahía Blanca. En 1885, los hermanos Felipe y Pedro Vela donaron parte de sus tierras para construir una estación. Como reconocimiento, la parada ferroviaria fue bautizada Vela.

El tren modificó el movimiento de la región. Alrededor de la estación comenzaron a instalarse familias, trabajadores y comerciantes. Pronto aparecieron almacenes de ramos generales, herrerías, hoteles, escuelas, capillas y dependencias públicas que acompañaron el crecimiento de la comunidad.

Las calles del pueblo inspiraron al escritor Osvaldo Soriano Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Pero la expansión urbana también estuvo relacionada con Vicente Casares, propietario de campos loteados. El nuevo asentamiento recibió el nombre de María Ignacia, en homenaje a la madre de Casares. Así nació una singular convivencia: Vela identificaba a la estación y María Ignacia, al pueblo.

Con el paso de las décadas, ninguna denominación consiguió desplazar a la otra. Por eso, todavía aparecen documentos y referencias turísticas con el nombre compuesto María Ignacia-Vela, síntesis de una identidad compartida.

De la agricultura a las canteras que atrajeron inmigrantes

La producción agropecuaria fue uno de los motores económicos de la localidad. También cobraron importancia las canteras de Troncoso y Varela, que necesitaron trabajadores para extraer piedra de las sierras cercanas.

La localidad se encuentra a unos 50 kilómetros de Tandil Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Las actividades rurales, ferroviarias y mineras atrajeron inmigrantes españoles, italianos, franceses, sirios y libaneses. Muchos se establecieron y participaron en la creación de comercios, clubes e instituciones que integran la memoria colectiva.

Entre ellas se destacó el Club Velense Football, fundado en 1910 y convertido en un espacio de encuentro. En la actualidad, el pueblo mantiene el espíritu de comunidad, con vínculos cercanos y costumbres heredadas de su pasado rural.

El rincón que inspiró a Osvaldo Soriano

Uno de los capítulos más sorprendentes es su relación con Osvaldo Soriano. El escritor y periodista encontró en Vela personajes, paisajes y conversaciones que alimentaron el universo de varias de sus obras.

El antiguo Bar Tito fue uno de sus lugares preferidos. Allí observaba a los parroquianos, escuchaba historias y registraba escenas cotidianas. Parte de esa atmósfera apareció transformada en novelas como No habrá más penas ni olvido, Cuarteles de invierno y Una sombra ya pronto serás.

María Ignacia-Vela conserva su tranquilidad y arquitectura centenaria Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Así, el pueblo pasó de los caminos rurales a la ficción. Sus calles silenciosas y personajes comunes se convirtieron en materia literaria, despertando la curiosidad de lectores interesados en conocer el escenario real que inspiró al autor.

Qué conocer en María Ignacia-Vela

Uno de los puntos centrales es la estación ferroviaria de 1885, símbolo del nacimiento local. También pueden visitarse el Museo Histórico y de Ciencias Naturales Doctor Aurelio de Lusarreta y el Museo de Maquinarias Agrícolas Profesor Eduardo Ferrer.

El recorrido puede continuar por el Prado Español, la iglesia, las esquinas antiguas de ladrillo y el balneario de Vela. Este último se encuentra junto al río Chapaleofú Chico, a pocos kilómetros del casco urbano, y ofrece espacios verdes para descansar y contemplar el paisaje.

La histórica estación de María Ignacia-Vela, inaugurada en 1885 Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

En algunas fachadas también aparecen símbolos asociados con la masonería. Ese patrimonio, combinado con la herencia inmigratoria y el entorno serrano, le otorga una identidad difícil de encontrar en otros destinos bonaerenses.

María Ignacia-Vela no necesita multitudes ni monumentos imponentes para sorprender. Le alcanza con una estación detenida en el tiempo, dos nombres que aún conviven y una historia que demuestra cómo un pequeño pueblo ferroviario pudo convertirse en escenario de grandes páginas argentinas.