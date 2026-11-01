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Fórmula 1: Colapinto finalizó octavo en el GP de México, donde Kimi Antonelli se proclamó como nuevo campeón mundial

El piloto argentino de Alpine, quien largó desde la décima primera posición, avanzó tres posiciones y volvió a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo. Max Verstappen fue el ganador de la carrera, en un podio completo por Lewis Hamilton y Antonelli.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Becerril)
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Franco Colapinto tuvo otra actuación sólida en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, una carrera marcada por las sanciones, una bandera roja y la histórica consagración de Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó su primer título mundial con apenas 20 años. El gran ganador de la carrera fue Max Verstappen (Red Bull), seguido de Lewis Hamilton (Ferrari) y Antonelli.

La largada brillante de Colapinto para meterse en la pelea del GP de México

El argentino fue uno de los grandes protagonistas en el inicio de la competencia. Después de largar desde la undécima posición, realizó una impecable salida y ganó cuatro lugares en los primeros metros para ubicarse séptimo al término de la primera vuelta.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto volvió a sumar puntos en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

La carrera comenzó con varias incidencias entre los pilotos de punta. Charles Leclerc recibió una sanción de 5 segundos por llevar fuera de pista a su compañero Hamilton durante una intensa batalla entre ambos Ferrari. Además, George Russell (Mercedes) fue penalizado con 10 segundos tras una maniobra sobre Isack Hadjar (Red Bull).

Con el paso de las vueltas, el ritmo de los McLaren empezó a marcar diferencias. Antes de llegar al giro 15, Lando Norris y Oscar Piastri superaron a Colapinto, que cayó al noveno puesto, aunque logró mantenerse dentro de la zona de puntos.

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Estrategias en boxes y el título mundial para Kimi Antonelli

La carrera ingresó en una fase más estratégica alrededor de la vuelta 30, cuando los equipos comenzaron a realizar sus detenciones para cambiar neumáticos. En ese escenario, Colapinto conservó la novena posición y administró una ventaja cercana a los cinco segundos sobre Nico Hülkenberg (Audi), manteniéndose lejos de cualquier amenaza inmediata.

Kimi Antonelli en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Kimi Antonelli terminó tercero y se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Raquel Cunha)

Mientras tanto, buena parte de la atención estuvo centrada en Antonelli. El joven piloto de Mercedes desarrolló una carrera inteligente y sin errores, permaneciendo tercero durante gran parte de la prueba. Esa gestión le permitió asegurar matemáticamente el campeonato y convertirse en campeón mundial por primera vez en su carrera, confirmando su condición de una de las grandes figuras de la nueva generación de la Fórmula 1.

Bandera roja, relanzamiento y otra batalla de Colapinto

La neutralización más importante de la jornada llegó en la vuelta 45. Un fuerte accidente de Valtteri Bottas provocó la bandera roja después de que el piloto de Cadillac sufriera la rotura de la suspensión delantera izquierda y se impactara a gran velocidad a la salida de la recta principal del Circuito Hermanos Rodríguez.

Después de la interrupción, el relanzamiento generó grandes expectativas, aunque se desarrolló sin incidentes importantes. Verstappen mantuvo el liderazgo de la carrera y controló las acciones en la parte final. En ese último segmento, Colapinto volvió a mostrar competitividad y avanzó al octavo puesto tras el incidente entre Piastri y Arvid Lindbland (Racing Bulls), que dejó fuera de la carrera al piloto británico.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo una magnífica actuación en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

Más allá del resultado, el balance volvió a ser positivo para Colapinto, que exhibió una gran largada, ritmo consistente y capacidad para competir frente a pilotos de equipos de primera línea. En una jornada histórica por la coronación de Antonelli, el argentino sumó otra actuación destacada que refuerza su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El calendario restante de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: 6 de diciembre
Franco ColapintoKimi AntonelliFórmula 1Gran Premio de México
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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