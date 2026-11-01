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Fue fundado en 1753, está rodeado de montañas y conserva una iglesia colonial: el pueblo norteño que parece detenido en el tiempo

Su particular ubicación hace que, desde distintos puntos panorámicos, parezca un pueblito colgado de una montaña. Dónde queda y cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Iruya, Salta.
Iruya, Salta. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.
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En el norte argentino hay un pequeño pueblo que parece colgado entre las montañas y atrae a miles de turistas por su historia. Sus calles estrechas, sus casas de adobe y sus paisajes de altura lo convierten en uno de los destinos más pintorescos, perfecto para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y una experiencia alejada de las grandes ciudades.

Se trata de Iruya, una localidad de la provincia de Salta ubicada a 2.780 metros sobre el nivel del mar, rodeada de imponentes cordones montañosos y atravesada por tradiciones que se mantienen vivas desde hace generaciones. Su particular ubicación geográfica hace que, desde distintos puntos panorámicos, parezca un pueblo colgado de una pendiente.

Iruya, Salta.
Nació en 1753 y aún mantiene viva parte de su identidad histórica con casas tradicionales de adobe y piedra. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Dónde queda Iruya, el pueblo argentino que parece colgado de una montaña

Iruya está ubicado en el noroeste de la provincia de Salta, a unos 315 kilómetros de la capital provincial. Está construido sobre una meseta que se proyecta hacia una quebrada, entre los ríos Colanzulí y Milmahuasi, en un entorno de montañas que ofrece vistas panorámicas sorprendentes.

Iruya, Salta.
Iruya está ubicada a 2.780 metros sobre el nivel del mar, rodeada de imponentes cordones montañosos y atravesada por tradiciones. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Nació en 1753 y aún mantiene viva parte de su identidad histórica con casas tradicionales de adobe y piedra, calles empinadas y construcciones que reflejan la influencia de las culturas indígenas y coloniales. En 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional, un reconocimiento que destaca su valor patrimonial. Según el Censo Nacional de 2022 del INDEC, en Iruya viven cerca de 6.100 habitantes.

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Uno de sus principales símbolos es la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, reconocible por sus paredes amarillas y su cúpula celeste. El templo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, representa una de las postales más características del pueblo y ocupa un lugar muy importante en sus festejos religiosos.

Iruya, Salta.
La imponente iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario de Iruya. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Cómo llegar a Iruya y qué lugares visitar en este destino de Salta

Si bien Iruya forma parte de Salta, el principal acceso al pueblito se realiza desde la provincia de Jujuy, partiendo de Humahuaca. El camino es de aproximadamente 70 kilómetros y atraviesa caminos de montaña con curvas pronunciadas y tramos de ripio, por eso se recomienda comprar una excursión.

Durante el trayecto se cruza el Abra del Cóndor, ubicado a unos 3.970 metros sobre el nivel del mar antes de iniciar el descenso hacia el pueblo. El viaje desde Humahuaca es de aproximadamente tres horas y también puede realizarse en transporte público.

Iruya, Salta.
Entre las principales actividades que ofrece Iruya está observar y caminar por su alrededor para conocer las imponentes montañas. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Entre las principales actividades que ofrece Iruya se destacan las caminatas por sus calles históricas, las visitas a los miradores de La Cruz y El Cóndor y las excursiones hacia pequeñas comunidades de montaña.

Una de las opciones más conocidas es el trekking hasta San Isidro, un poblado situado a unos 8 kilómetros de Iruya, al que se puede acceder a pie siguiendo el entorno del río siempre que las condiciones lo permitan. También se encuentran en las cercanías las ruinas arqueológicas del Pucará de Titiconte.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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