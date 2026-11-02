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Subte gratis para jubilados: cómo tramitar el nuevo beneficio que permite viajar con el DNI sin usar la SUBE

Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden solicitar el beneficio para viajar gratis en subte. Cómo hacerlo.

Redacción Sociedad
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Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en el subte con solo presentar el DNI. El paso a paso para registrarse.
Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en el subte con solo presentar el DNI. El paso a paso para registrarse. Foto: Ciudad de Buenos Aires
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Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que residan en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden tramitar el beneficio para viajar gratis en subte con el DNI.

La nueva modalidad comenzó a funcionar este lunes 2 de noviembre y permite ingresar a las estaciones mediante los molinetes Multipago habilitados, una vez aprobada la solicitud. La medida busca simplificar el acceso al transporte público y eliminar la necesidad de utilizar una tarjeta o aplicación para validar el viaje.

Cómo tramitar el boleto gratuito de subte con el DNI desde el 2 de noviembre

El Gobierno porteño habilitó el procedimiento a través del programa Movilidad Porteña. El trámite es gratuito y puede realizarse por internet, mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD), con usuario y contraseña de miBA.

Para solicitar el beneficio por primera vez, los interesados deben presentar el DNI con domicilio en la Ciudad, acreditar sus haberes previsionales y completar las declaraciones juradas de ingresos y autorización para verificar sus datos.

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El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de trámites del Gobierno de la Ciudad.
  2. Acceder con usuario y contraseña de miBA.
  3. Seleccionar la gestión correspondiente al pase gratuito con DNI.
  4. Completar el formulario con los datos solicitados, incluidos el CUIL y el número de trámite del documento.
  5. Presentar la documentación requerida y confirmar las declaraciones juradas.
  6. Enviar la solicitud y esperar la aprobación.

Según la información oficial, la confirmación llegará por WhatsApp a partir de las siguientes 24 horas, si la solicitud resulta aprobada. Quienes necesiten asistencia podrán concurrir a la sede comunal más cercana para recibir ayuda con la gestión.

Quiénes pueden viajar gratis en subte y cuáles son los requisitos

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que cumplan dos condiciones: tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y percibir ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

Los solicitantes deben declarar sus ingresos previsionales y cumplir las condiciones exigidas por la Ley N.º 6.817 y sus modificaciones. La gratuidad alcanza a todas las líneas de subterráneos, todos los días y sin restricciones horarias.

La posibilidad de viajar sin costo ya existía antes de la incorporación del DNI. El principal cambio consiste en simplificar la identificación del beneficiario y permitir el ingreso sin depender de una tarjeta SUBE o de una billetera virtual.

Quiénes pueden viajar gratis en subte y cuáles son los requisitos. Foto: Redes

Cómo usar el DNI en los molinetes y qué pasa con quienes ya tienen el beneficio

Una vez confirmada la aprobación, el jubilado podrá utilizar su DNI directamente en los validadores Multipago habilitados de las estaciones. No será necesario presentar otra tarjeta para acceder al viaje gratuito mediante esta modalidad.

Quienes ya cuentan con el pase a través de SUBE, BUEPP o tarjeta de débito también pueden solicitar el cambio al DNI. Para hacerlo, deben completar el formulario correspondiente y autorizar la verificación de sus datos, sin repetir todos los requisitos exigidos a quienes realizan el alta por primera vez.

La nueva modalidad se enmarca en la reforma aprobada por la Legislatura porteña el 27 de agosto de 2026, que modificó el régimen de gratuidad para facilitar su utilización. El siguiente paso para cada solicitante será recibir la confirmación oficial y comenzar a utilizar el documento en los accesos habilitados.

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