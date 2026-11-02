Franco Colapinto rompió el silencio tras la dura sanción en México: “Es mi error arriba del auto”

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La ilusión de Franco Colapinto duró apenas unos minutos. El argentino completó una exigente carrera en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto, un resultado que parecía marcar su regreso a la zona de puntos después de varias competencias complicadas.

Sin embargo, una investigación de los comisarios cambió por completo el desenlace. Colapinto recibió una penalización de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. La sanción lo hizo caer hasta el decimoquinto lugar de la clasificación definitiva y lo dejó sin la recompensa conseguida en la pista.

El golpe fue especialmente doloroso porque Alpine había realizado una carrera sólida en un escenario marcado por las interrupciones, los relanzamientos y la aparición del auto de seguridad. Lo que se perfilaba como una jornada de recuperación terminó convertido en uno de los momentos más amargos para el piloto argentino.

La fuerte autocrítica de Franco Colapinto

Lejos de buscar excusas, Colapinto asumió la responsabilidad por la infracción y pidió disculpas a los integrantes de Alpine. El corredor reconoció que el episodio se produjo mientras estaba al volante y lamentó haber desperdiciado una oportunidad importante para sumar puntos.

“Es mi error arriba del auto”, expresó al analizar la maniobra que modificó su resultado. También admitió que el final fue difícil de asimilar, especialmente porque había vuelto a completar una competencia dentro del top 10 después de una racha adversa.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

La frustración fue evidente. El octavo puesto habría representado un premio significativo para Colapinto y para todo el equipo, que venía trabajando para dejar atrás varias actuaciones por debajo de las expectativas.

A pesar del resultado, el argentino rescató la labor colectiva. Según explicó, Alpine tomó buenas decisiones durante una carrera compleja y logró administrar correctamente los distintos momentos provocados por las neutralizaciones.

Por qué sancionaron a Colapinto en el GP de México

La investigación comenzó antes de la finalización de la prueba. Los comisarios analizaron el paso del Alpine por un sector donde se mostraba una bandera amarilla simple, señal que obliga a disminuir la velocidad y estar preparado para cambiar de trayectoria.

Luego de revisar la maniobra, las autoridades determinaron que Colapinto no había desacelerado lo suficiente. La resolución derivó en el recargo de diez segundos que lo desplazó desde el octavo hasta el decimoquinto puesto.

Alpine presentó diferentes elementos para defender la actuación de su piloto, entre ellos datos de telemetría y material fotográfico. No obstante, la FIA consideró que las pruebas no resultaban suficientes para justificar la reducción de velocidad y mantuvo la penalización.

De esa manera, Colapinto perdió los puntos obtenidos durante la competencia. La decisión resultó particularmente dura porque había logrado sostenerse dentro de los diez mejores en una carrera cambiante y con múltiples situaciones de riesgo.

La señal positiva que dejó Colapinto con Alpine

Aunque el desenlace fue negativo, el rendimiento entregó algunas conclusiones alentadoras. El argentino demostró que tenía ritmo para competir dentro del top 10 y aprovechó las oportunidades que aparecieron durante la carrera.

Colapinto también destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de Alpine para revertir la mala racha de las últimas fechas. El equipo pudo ejecutar su estrategia y mantener vivo el objetivo de sumar hasta conocerse la penalización.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Becerril)

La jornada dejó así dos sensaciones contrapuestas. Por un lado, el piloto argentino concretó una de sus actuaciones más competitivas de las últimas carreras. Por otro, una infracción bajo bandera amarilla borró la recompensa y lo obligó a retirarse sin unidades.

El reconocimiento para Kimi Antonelli

Después de analizar su actuación, Colapinto también felicitó a Kimi Antonelli por su consagración en la Fórmula 1. El argentino remarcó el rendimiento sostenido del joven piloto durante la temporada y aseguró que merecía alcanzar el título.

Pese a la amargura, Colapinto deberá transformar lo ocurrido en una enseñanza para las próximas fechas. El ritmo demostrado en México representa una señal positiva, pero el resultado volvió a confirmar que en la Fórmula 1 cualquier detalle puede modificar una carrera completa.