comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Una explosión lo cerró en 2001 y estuvo casi 23 años abandonado: hoy es un bodegón de San Telmo con una historia que comenzó en 1865

Durante décadas fue uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires, abierto las 24 horas y frecuentado por trabajadores, artistas y vecinos. Una tragedia provocó su cierre, pero en 2024 recuperó su identidad después de cuatro años de restauración.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Saeta, bar en San Telmo
Las mesas de madera y la ambientación histórica de Saeta Café Foto: Instagram @saetacafe
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una esquina del barrio porteño de San Telmo existe un bodegón cuya historia comenzó mucho antes de que Buenos Aires adquiriera su aspecto actual. Durante décadas reunió a vecinos, trabajadores y artistas, hasta que una tragedia provocó su cierre.

Se trata de Saeta Café, ubicado en Chile 602, esquina Perú, un establecimiento que cerró en abril de 2001 después de una explosión provocada por una pérdida de gas. El accidente terminó con la vida de un trabajador y dejó al inmueble abandonado.

Sin embargo, en febrero de 2024, casi 23 años después, el histórico bar volvió a abrir. Su recuperación permitió rescatar una parte de la memoria gastronómica porteña, vinculada con una esquina cuyos antecedentes se remontan a 1865.

De 1865 a 1962: la historia del almacén que se convirtió en un bodegón de San Telmo

Los antecedentes del establecimiento se remontan a 1865, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, cuando, según antiguos documentos recuperados durante la restauración, funcionaba allí un almacén con despacho de bebidas llamado La Estrella.

Contenido Recomendado

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata: la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

Cayó prisionero, participó de la Revolución de Mayo y fue el único que no firmó una condena a muerte:el prócer que le dio nombre a un pueblo bonaerense nacido en 1965

Manuel Alberti, localidad de Buenos Aires

Por entonces, San Telmo era un barrio de comerciantes, inmigrantes y trabajadores, próximo al puerto y atravesado por una intensa actividad económica.

Saeta, bar en San Telmo
La fachada de Saeta Café, ubicado en Chile 602, esquina Perú Foto: Instagram @saetacafe

En 1962, casi un siglo después, comenzó a funcionar como Bar Saeta, de la mano de tres inmigrantes españoles: Sebastián González, Mario Luis García Cabilla y Celedonio García.

Los propietarios transformaron el local en un punto de encuentro barrial donde se servían platos abundantes, vino con soda y preparaciones tradicionales de la cocina española.

El bodegón de CABA que funcionaba las 24 horas y servía milanesas de madrugada

Durante sus años de mayor popularidad, Saeta permanecía abierto las 24 horas, los siete días de la semana, una característica que lo convirtió en una referencia para los trabajadores nocturnos.

Taxistas, comerciantes, vecinos y artistas compartían sus mesas sin importar el horario. Incluso era posible pedir una milanesa con puré a las cuatro de la madrugada, cuando gran parte de la ciudad todavía dormía.

Saeta, bar en San Telmo
La tradicional barra de Saeta Café, inaugurado en 1962 Foto: Instagram @saetacafe

La tortilla de papas y las minutas también formaban parte de su identidad gastronómica. En la planta superior funcionaba un alojamiento, mientras que la planta baja concentraba la actividad del restaurante.

La tragedia de 2001 que provocó su cierre y más de dos décadas de abandono

El 11 de abril de 2001, una pérdida de gas provocó una explosión en el sótano del establecimiento.

Según los testimonios recogidos durante la reconstrucción de su historia, un repartidor de bebidas descendió al subsuelo cuando ocurrió el accidente. El trabajador sufrió heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Saeta, bar en San Telmo
El interior de Saeta Café, el histórico bodegón de San Telmo Foto: Instagram @saetacafe

La explosión también ocasionó importantes daños materiales y marcó profundamente a los propietarios, que decidieron no reabrir.

Durante los siguientes años, el edificio permaneció cerrado, con paredes deterioradas, filtraciones, grafitis y vegetación que avanzaba sobre su estructura.

En 2020 comenzó su recuperación y cuatro años después volvió a recibir clientes

La historia cambió cuando el empresario gastronómico Lucas Pérez descubrió el inmueble durante un paseo familiar por San Telmo.

En marzo de 2020 adquirió la propiedad, prácticamente al mismo tiempo que comenzaron las restricciones por la pandemia.

Saeta, bar en San Telmo
Foto 3: Café y torta, dos clásicos de Saeta en Buenos Aires Foto: Instagram @saetacafe

Al ingresar encontró mesas, sillas, heladeras, una barra, sifones de soda y otros objetos que habían permanecido allí durante años.

Inicialmente pensó desarrollar un negocio diferente. Sin embargo, los relatos de los vecinos lo convencieron de recuperar el nombre Saeta y reconstruir su identidad original.

La restauración incluyó trabajos estructurales, recuperación del mobiliario y búsqueda de materiales similares a los originales.

Cómo es Saeta Café en la actualidad y dónde queda

Actualmente, Saeta Café funciona en Chile 602, esquina Perú, en San Telmo, y combina su historia con una propuesta gastronómica de inspiración porteña y española.

Entre sus especialidades figuran la tortilla española, el arroz con calamares, las pastas y distintas preparaciones de carne.

Su ambientación conserva referencias a los bares de mediados del siglo XX, con muebles de madera, fotografías y objetos antiguos.

Así, una esquina con antecedentes que se remontan a 1865, cerrada por una tragedia en 2001 y abandonada durante casi 23 años, volvió a formar parte de la vida cotidiana de Buenos Aires.

TurismoSan TelmoHistoriaBodegones
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cayó prisionero, participó de la Revolución de Mayo y fue el único que no firmó una condena a muerte:el prócer que le dio nombre a un pueblo bonaerense nacido en 1965

    Cayó prisionero, participó de la Revolución de Mayo y fue el único que no firmó una condena a muerte: el prócer que le dio nombre a un pueblo bonaerense nacido en 1965

  2. Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril:tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

    Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril: tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

  3. Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires:el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes

    Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires: el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes

  4. Se escondió en una vizcachera para salvar su vida:26 años después inauguró una iglesia en un pueblo bonaerense de solo 17 habitantes

    Se escondió en una vizcachera para salvar su vida: 26 años después inauguró una iglesia en un pueblo bonaerense de solo 17 habitantes

  5. Nació alrededor de un fuerte en 1752, conserva el primer molino hidráulico del país y es tierra del “Gaucho Santo”:el destino bonaerense a 180 kilómetros de CABA

    Nació alrededor de un fuerte en 1752, conserva el primer molino hidráulico del país y es tierra del “Gaucho Santo”: el destino bonaerense a 180 kilómetros de CABA
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El papa León XIV llega a la Argentina:despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará desde Uruguay

El papa León en Uruguay.

Un obrero de 49 años amenazó de muerte al papa León XIV y fue detenido:qué encontraron en su casa de Pilar

Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro:más de 60 stands y figuras de la cultura

Economía

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina: el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

Aguinaldo ANSES 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

Dos trenes chocaron en Egipto y provocaron una tragedia:4 muertos, 88 heridos y varios vagones descarrilados

Tragedia en Egipto: dos trenes chocaron, varios vagones descarrilaron y hay 4 muertos y 88 heridos.

El papa León XIV llega a la Argentina:despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará desde Uruguay

Convidó gomitas de marihuana a sus compañeros, intoxicó a 7 trabajadores en un aeropuerto de Chile y uno terminó en coma

Crisis en Paraguay:Santiago Peña seguirá preso y el nuevo Gobierno tomó una decisión urgente