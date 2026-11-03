En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto: 4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

El puente para animales más grande del mundo cruza una autopista de 10 carriles en California, Estados Unidos. Foto: 101wildlifecrossing.org.

En California, Estados Unidos, una de las autopistas más transitadas se convirtió durante décadas en una barrera prácticamente imposible de atravesar para miles de animales silvestres. Ahora, una megaconstrucción ecológica de aproximadamente 64 metros de largo y 53 metros de ancho promete cambiar esa realidad: un puente cubierto de vegetación que permitirá a pumas, coyotes, zorros y linces desplazarse de manera segura sobre diez carriles de tránsito.

El ecoducto de aproximadamente 64 metros de largo y 53 de ancho estará cubierto de tierra y vegetación nativa para facilitar el paso de la fauna silvestre. Foto: 101wildlifecrossing.org.

Qué es el Wallis Annenberg Wildlife Crossing y dónde está ubicado

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing es un gigantesco paso de fauna silvestre construido sobre la autopista US-101, a la altura de Liberty Canyon, en Agoura Hills, al noroeste de Los Ángeles. Su objetivo es reconectar las montañas de Santa Mónica con otros espacios naturales del sur de California, especialmente las colinas de Simi.

A diferencia de los puentes tradicionales, esta estructura no fue diseñada para automóviles ni peatones. Su superficie estará cubierta de tierra, plantas autóctonas y vegetación adaptada al ecosistema local, con el propósito de recrear un corredor natural que los animales puedan atravesar sin exponerse directamente al tránsito.

La iniciativa representa una de las mayores intervenciones de infraestructura ecológica del mundo. Su construcción busca revertir décadas de fragmentación del hábitat provocada por la expansión urbana y las grandes carreteras que atraviesan el territorio californiano.

Fecha de inauguración confirmada: cuándo abrirá el paso de fauna en California

Según el cronograma difundido para el proyecto, el 2 de diciembre de 2026 es la fecha prevista para completar la estructura. Sin embargo, la finalización de las obras no debe confundirse necesariamente con la apertura efectiva del corredor para los animales, que depende de las condiciones del terreno y de las tareas de acondicionamiento ambiental.

El puente busca reconectar poblaciones aisladas y reducir los riesgos genéticos provocados por la endogamia. Foto: 101wildlifecrossing.org.

Uno de los principales factores de incertidumbre es el clima. Las precipitaciones intensas podrían complicar las últimas etapas de construcción y los trabajos de restauración del paisaje que rodea el puente.

“Solo esperamos que El Niño esté de nuestro lado”, dijo Beth Pratt, presidenta del Wildlife Crossing Fund, al referirse a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas afecten el desarrollo de la obra.

El drama genético de los pumas: por qué el puente busca frenar la endogamia

Los pumas de las montañas de Santa Mónica se convirtieron en uno de los principales símbolos del proyecto. Durante años, la autopista US-101 limitó sus desplazamientos e impidió el intercambio frecuente de individuos con otras poblaciones de felinos de la región.

Este aislamiento representa una amenaza genética. Cuando los animales se reproducen dentro de grupos pequeños y con escasa diversidad, aumenta el riesgo de endogamia, es decir, el apareamiento entre individuos emparentados. A largo plazo, este fenómeno puede provocar problemas reproductivos, alteraciones físicas y una menor capacidad de adaptación.

El nuevo puente permitirá que los pumas puedan desplazarse hacia otros territorios y encontrar parejas fuera de sus grupos habituales. Para los especialistas, restablecer la conectividad genética es fundamental para mejorar las posibilidades de supervivencia de estos felinos.

El proyecto Wallis Annenberg Wildlife Crossing tiene un presupuesto estimado de US$114 millones. Foto: 101wildlifecrossing.org.

Una megaobra sobre 10 carriles: dimensiones e ingeniería del ecoducto

La construcción del ecoducto representa un desafío de ingeniería por su ubicación sobre una autopista que registra un intenso movimiento de vehículos. La estructura debe soportar el peso de grandes cantidades de tierra, vegetación y sistemas de drenaje, además de garantizar la seguridad del tránsito que circula por debajo.

El diseño incorpora elementos destinados a reducir la contaminación acústica y lumínica, dos factores que pueden alterar el comportamiento de los animales. La intención es que el paso funcione como una prolongación del paisaje y no como una estructura artificial que genere desconfianza en las especies.

Además, el proyecto contempla la recuperación de los terrenos próximos al puente mediante la incorporación de plantas nativas. Estas intervenciones son fundamentales para que los animales encuentren un ambiente familiar y puedan aproximarse al cruce de manera natural.

Presupuesto y sobrecostos: cuánto costó el puente para animales más grande del mundo

El presupuesto del Wallis Annenberg Wildlife Crossing experimentó un incremento considerable desde el inicio de su construcción, en abril de 2022. Según informó Los Angeles Times, el costo proyectado pasó de aproximadamente US$92,6 millones a US$114 millones, principalmente por el encarecimiento de la segunda etapa de las obras.

El proyecto combina aportes públicos y privados. Aproximadamente US$77 millones provienen de fondos estatales, mientras que otros US$37 millones corresponden a donaciones particulares. Entre sus principales benefactores se encuentra la filántropa Wallis Annenberg, cuyo nombre lleva la estructura.

La estructura permitirá que pumas, coyotes, linces y zorros se desplacen entre hábitats sin exponerse al intenso tránsito vehicular. Foto: 101wildlifecrossing.org.

Impacto en la seguridad vial: cómo reducirán los choques y muertes por colisiones

Además de proteger la biodiversidad, el puente busca disminuir los accidentes de tránsito provocados por el cruce de animales. En Estados Unidos, las colisiones entre vehículos y fauna silvestre representan un problema que ocasiona pérdidas económicas, lesiones y muertes humanas cada año.

La situación adquiere especial relevancia en la autopista US-101, por donde circulan alrededor de 300.000 vehículos diarios. Al ofrecer un corredor elevado y separado del tránsito, la infraestructura pretende reducir los encuentros peligrosos entre automovilistas y especies silvestres.

Los investigadores también podrán estudiar cómo responden los animales al nuevo entorno. Entre las herramientas previstas se encuentran dispositivos de seguimiento biológico capaces de registrar parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardíaca, para evaluar el estrés durante los desplazamientos.

La verdadera prueba comenzará después de la inauguración. El éxito del proyecto dependerá de que los animales utilicen el corredor, se reduzcan los atropellos y aumente el intercambio genético entre poblaciones aisladas. De cumplirse estos objetivos, California podría convertir una autopista que durante décadas dividió ecosistemas en un ejemplo internacional de conservación de la fauna silvestre.