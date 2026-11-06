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Flávio Bolsonaro reapareció en la mansión de Trump en Mar-a-Lago luego de su huida de Brasil

El senador se mostró por primera vez luego de su escape tras la derrota en las elecciones ante Lula. En su intervención en la CPAC, habló sobre su fe y sus expectativas de futuro.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Flávio Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Flávio Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: EFE
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Flávio Bolsonaro reapareció en Estados Unidos durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, en lo que fue su primera aparición pública desde que huyó de Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva.

Imágenes difundidas desde el evento muestran al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro en el encuentro conservador, donde estaba prevista su participación en un foro durante la gala de la conferencia, junto al actor estadounidense Jim Caviezel, que interpretará a su padre en la película biográfica ‘Dark Horse’.

Aunque la intervención en Florida no ha sido publicada íntegramente, en un clip difundido en X por un periodista conservador brasileño, Bolsonaro afirmó que “todo estaba bajo el control de Dios” y que las “puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas”, en un fragmento en el que el senador habló sobre su fe y sus expectativas de futuro.

Flávio Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Flávio Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: Captura de video.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre y, en una entrevista publicada por The New York Times, se negó a revelar cómo consiguió salir de Brasil.

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reacciona después de que la autoridad electoral del país anunciara que se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Me lo llevaré a la tumba”, dijo sobre los detalles de su viaje, aunque negó haber recibido ayuda de “absolutamente nadie, de ningún gobierno”: “Fui yo solo”.

El diario informó en otra publicación de que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que lo trasladó a Miami y que su entrada a Estados Unidos fue autorizada directamente por Trump.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

También señaló que uno de los principales asesores de Javier Milei lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida de Brasil.

De acuerdo con imágenes difundidas por asistentes al evento, Flávio acudió al encuentro acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, ex diputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025 y que también figura entre los participantes de esta edición.

La CPAC está presidida por Matt Schlapp, ex asesor de la Casa Blanca y dirigente conservador cercano al Partido Republicano.

Jair Bolsonaro dando el discurso en la CPAC. Foto: Reuters.
Jair Bolsonaro dando el discurso en la CPAC. Foto: Reuters.

No es la primera participación de la familia Bolsonaro. Jair estuvo presente en otras ediciones mientras que el senador ya intervino en marzo pasado en Texas, donde pronunció un discurso ante el movimiento conservador estadounidense.

Flavio BolsonaroEstados UnidosNP2026
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