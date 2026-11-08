Gretchen, de 100 años, toma whisky por las noches y lleva un lustro caminando dentro de una ferretería: ya recorrió 2.400 kilómetros

La compañía Lowe’s confirmó que algunos trabajadores la acompañan durante parte de sus caminatas y que otros suelen preguntarle cuántas vueltas planea completar. Foto: Prensa Lowe’s.

Gretchen Sollo cumplió 100 años el 1° de noviembre de 2026, ocho años después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La mujer, que vive en Illinois, Estados Unidos, convirtió los pasillos de una ferretería de la cadena Lowe’s en su lugar habitual para mantenerse activa. Durante los últimos cinco años acumuló aproximadamente 2.400 kilómetros caminados, según las estimaciones difundidas por el establecimiento.

Cómo comenzó a caminar Gretchen después de sufrir un ACV a los 92 años

En noviembre de 2018, Gretchen sufrió un ACV que modificó su vida cotidiana. Hasta entonces había trabajado durante décadas, primero en una fábrica de David Bradley Manufacturing y posteriormente como costurera, oficio que mantuvo hasta aquel episodio de salud.

Según contó su hijo Hugh a la revista People, después del ACV incorporó las caminatas como una forma de mantenerse activa. Con el tiempo encontró un lugar particular para hacerlo: una sucursal de Lowe’s ubicada en Bradley, Illinois.

Los responsables del comercio estiman que Gretchen lleva recorridas 1.500 millas, equivalentes a aproximadamente 2.414 kilómetros. Foto: Google Gemini IA.

Actualmente vive con Hugh en Kankakee y visita regularmente el establecimiento. Allí encuentra pisos firmes, protección frente a las condiciones climáticas y la posibilidad de conversar con los empleados durante sus recorridos.

Cuántos kilómetros recorrió dentro de la ferretería durante cinco años

Los responsables del comercio estiman que Gretchen lleva recorridas 1.500 millas, equivalentes a aproximadamente 2.414 kilómetros . La cifra corresponde a la distancia acumulada durante varios años y no constituye un registro exacto.

Vicki Jernagin, una de las trabajadoras, explicó que la mujer suele completar entre tres y cuatro vueltas por los pasillos durante sus visitas.

jardinería , donde disfruta observando las Su sector favorito es el de, donde disfruta observando las plantas y conversando sobre flores . Con el paso del tiempo construyó una relación cercana con los empleados, quienes incluso advierten cuando no aparece a su horario habitual.

La compañía Lowe’s confirmó que algunos trabajadores la acompañan durante parte de sus caminatas y que otros suelen preguntarle cuántas vueltas planea completar.

Qué ocurrió cuando cumplió 100 años y cuál considera que es su secreto para vivir tanto

El 30 de octubre de 2026, dos días antes de su centenario, Gretchen llegó al establecimiento y encontró una sorpresa: alrededor de 50 personas la esperaban con globos, una torta y una alfombra azul.

Entre los asistentes había familiares, amigos y empleados, incluidos algunos que acudieron durante su día libre. También le entregaron un chaleco personalizado de Lowe’s. Según contó a People, nunca había tenido una fiesta de cumpleaños de esas características.

Nacida el 1° de noviembre de 1926 en Chebanse, Illinois, Gretchen creció en una granja sin electricidad ni agua corriente. Fue una de nueve hermanos y recuerda que durante su infancia consumían alimentos cultivados por su familia.

Al preguntarle por el secreto de su longevidad, relacionó su buena salud con aquella alimentación. También mencionó su costumbre de beber whisky por las noches, aunque no existe evidencia científica de que consumir alcohol prolongue la vida.

A los 100 años, Gretchen mantiene una actividad que también le permitió construir vínculos con las personas que trabajan en la tienda y que decidieron acompañarla durante su celebración.