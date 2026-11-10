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Conoció la vida de los gauchos desde niño y creó un personaje inmortal: en quién se basó José Hernández para escribir el Martín Fierro

Aunque diferentes investigadores buscaron al hombre que habría inspirado al protagonista, nunca apareció una respuesta definitiva. La historia reúne las experiencias personales del escritor, las injusticias del siglo XIX y una curiosa teoría sobre un gaucho real.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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José Hernández
José Hernández, autor del emblemático Martín Fierro Foto: Wikipedia
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Publicado en 1872, El gaucho Martín Fierro se convirtió en una de las obras centrales de la literatura argentina. Su protagonista fue reclutado por la fuerza, perdió a su familia, desertó del Ejército y terminó perseguido por la Justicia. Sin embargo, más de 150 años después, todavía persiste una incógnita: ¿en quién se basó José Hernández para crear al gaucho más famoso del país?

Durante décadas circularon distintas teorías. Algunas investigaciones intentaron demostrar que Martín Fierro fue una persona real. Otros especialistas sostienen que se trató de un personaje construido a partir de las experiencias de miles de gauchos perseguidos, reclutados y marginados durante el siglo XIX.

Lo cierto es que Hernández conocía ese mundo de primera mano. Había vivido en el campo, participado en enfrentamientos militares y desarrollado una intensa actividad periodística y política. Ese contacto directo con los trabajadores rurales le permitió reproducir sus palabras, costumbres, sufrimientos y formas de entender la vida.

Melitón Fierro, el hombre señalado como posible inspiración

Una de las hipótesis más llamativas identifica al protagonista con Melitón Fierro, un gaucho nacido en la provincia de Buenos Aires en 1838. De acuerdo con diferentes investigaciones, vivió en la región de Monsalvo, actual partido de Maipú, y habría protagonizado episodios similares a los narrados en el poema.

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La teoría fue impulsada por el investigador uruguayo Rafael Velázquez, quien en 1923 planteó que detrás del personaje podía existir una historia verdadera. Años después examinó documentos judiciales y reconstruyó una pelea ocurrida luego de una yerra.

José Hernández
Martín Fierro, símbolo de la literatura argentina Foto: Ser Argentino

El investigador Abel Gari retomó posteriormente esa línea. Entre los elementos analizados aparecen el apellido Fierro, el lugar donde vivió Melitón y diversos acontecimientos asociados con su vida rural. No obstante, nunca se encontró un documento escrito por José Hernández que confirmara esa conexión. Por esa razón, continúa siendo una hipótesis.

Un personaje que representó a miles de gauchos

La explicación más aceptada sostiene que Martín Fierro no fue la copia exacta de un hombre, sino una síntesis de las personas que Hernández conoció durante su juventud.

El escritor pasó parte de su adolescencia en establecimientos rurales de Camarones y Laguna de los Padres. Allí aprendió a montar a caballo, participó en tareas ganaderas y convivió con peones de campo.

José Hernández Foto: Archivo

Hernández no necesitaba imaginar cómo hablaban los gauchos ni cuáles eran sus problemas. Había escuchado sus historias y conocía las consecuencias de un sistema que podía reclutarlos por la fuerza para enviarlos a los fortines de frontera.

El propio autor explicó que buscaba presentar un tipo capaz de personificar el carácter de los gauchos. Su intención no era contar la biografía de un individuo, sino denunciar una realidad social: la del habitante rural convertido en desertor o delincuente después de padecer abusos, castigos y separaciones familiares.

La dura realidad de los fortines de frontera

En la primera parte de la obra, Fierro vive con su esposa y sus hijos hasta que es obligado a servir en un fortín. Allí pasa hambre, recibe malos tratos y no cobra el salario prometido.

Después de tres años decide escapar. Cuando regresa, descubre que su rancho se convirtió en una tapera y que su familia desapareció. La injusticia transforma a un trabajador en un gaucho matrero, perseguido por las mismas autoridades que habían destruido su vida.

José Hernández
José Hernández

El argumento reflejaba una problemática reconocible para los lectores de la época. Durante la expansión de la frontera, numerosos gauchos fueron enviados a lugares alejados para integrar las milicias. El poema transformó esas experiencias en una denuncia política, pero también en una historia de pérdida, rebeldía y supervivencia.

De un libro de 80 páginas a símbolo argentino

El gaucho Martín Fierro fue publicado el 6 de diciembre de 1872. La primera edición tenía alrededor de 80 páginas y se agotó en apenas dos meses. El éxito llevó a Hernández a publicar, en 1879, la continuación titulada La vuelta de Martín Fierro.

La primera parte estuvo compuesta por 2.316 versos distribuidos en 13 cantos. Con el tiempo, ambas obras comenzaron a editarse juntas y su protagonista se transformó en uno de los mayores símbolos culturales de la Argentina.

José Hernández murió el 21 de octubre de 1886 sin revelar una identidad concreta. Por eso, el misterio continúa: Martín Fierro pudo conservar rasgos de Melitón Fierro, pero representó principalmente a una generación completa de gauchos que había perdido su tierra, su familia y su libertad.

HistoriaGaucho
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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