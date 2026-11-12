Hoy se celebra la Noche de la UBA: artistas, músicos y deportistas donan objetos personales en beneficio del Hospital de Clínicas

Cómo será la Noche de la UBA en beneficio del Hospital de Clínicas. Foto: Prensa UBA

Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 20 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, “La Noche de la UBA”. Tal como adelantó Canal 26, el evento busca reunir objetos personales de artistas y personalidades del mundo del entretenimiento y el deporte para subastarlos en beneficio del Hospital de Clínicas.

El objetivo del encuentro será equipar al establecimiento médico con una plataforma robótica quirúrgica de última generación para realizar intervenciones de alta complejidad y, de esta manera, seguir apostando al desarrollo de la salud pública.

Qué artistas y personalidades destacadas participarán en la subasta en beneficio del Hospital de Clínicas

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron que los objetos donados en cuestión y que serán subastados este jueves 12 de noviembre pertenecen a deportistas, músicos y artistas entre los que se encuentran:

Ciro Martínez

Abel Pintos

Gaspar Benegas

Duki

Bizarrap

Milo Locket

Ciro Martínez donó su famosa armónica y le agregó su firma. Foto: Prensa UBA

Mientras el ex líder de Los Piojos donó su reconocida armónica; Abel Pintos entregó su sombrero junto con su autógrafo y le colocó la frase “Todo mi amor”; Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cedió en beneficio del Hospital Clínicas, su guitarra. Asimismo, Bizarrap donó un parlante con su firma y lo propio hizo Duki con un chaleco.

Por otro lado, desde el mundo del deporte, se sumaron figuras como Nicolás Otamendi, quien cedió una camiseta de River Plate con su firma; Julián Álvarez donó su camiseta de la Selección Argentina; Emiliano Martínez, quien donó los guantes que usa como arquero de la Selección; Enzo Fernández, Cuti Romero y Fabricio Oberto y Manuel Ginóbili por parte de la ex Selección de Básquet y generación dorada. En tanto, el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, también donó una gorra firmada por él mismo.

En tanto, a su vez, participó de la donación de objetos personales en beneficiodel Hospital de Clínicas, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, actual director técnico de Boca. “Quería felicitar a la UBA por la primera cena benéfica para recaudar fondos y comprar nueva tecnología. Les dejamos una camiseta de Boca Juniors. Traten de colaborar”, expresó el técnico en un video difundido recientemente.

Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donó el instrumento. Foto: Prensa UBA

Cuál es la meta de recaudación del evento solidario organizado por la UBA

La prestigiosa casa de estudios indicó que la meta de recaudación fijada para el evento solidario de este jueves, que estará conducido por Iván de Pineda, es de 1.500.000 de dólares, cifra necesaria para poder adquirir los elementos de última generación para el Hospital de Clínicas.

Los invitados podrán llegar a partir de las 20h y deberán presentarse en el auditorio de la Facultad de Derecho para participar de la subasta.

Abel Pintos donó su sombrero y le sumó su autógrafo con la frase "Todo mi amor". Foto: Prensa UBA

Asimismo, la UBA comunicó que aquellas personas que no puedan asistir al encuentro de beneficencia podrán igualmente participar en la subasta. En este caso, se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 19 de noviembre. Los interesados tendrán la posibilidad de acceder a algunos de los objetos donados por artistas y deportistas a través de la plataforma online del Banco Ciudad.