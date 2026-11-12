comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

Para lograr una suculenta compacta y resistente, es fundamental prestar atención a la luz, la poda y el riego.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol
Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El árbol de jade es una de las suculentas más populares para decorar interiores y balcones. Con el tiempo, puede desarrollar tallos leñosos y una estructura similar a la de un mini árbol, pero para que crezca firme y con ramas fuertes, hay que tener en cuenta tres cuidados esenciales: luz, poda y riego.

Esta especie tiene un crecimiento lento, por lo que no existen atajos para engrosar el tronco de un día para el otro. La paciencia y las condiciones correctas son fundamentales para que la planta desarrolle su forma natural.

Luz: el secreto para evitar tallos débiles

La iluminación es clave para mantener el árbol de jade compacto y saludable. Si recibe poca luz, los tallos tienden a alargarse, pierden firmeza y la planta crece despareja.

Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, donde reciba varias horas de sol directo. Si estuvo en un ambiente oscuro, conviene exponerla al sol de manera gradual para evitar que las hojas se quemen.

Contenido Recomendado

En 1891, un ingeniero de montes disparó semillas con escopetas para recuperar una sierra devastada:135 años después, es un parque de 17.804 hectáreas

Repoblación de Sierra Espuña a principios del siglo XX.

A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines:hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

El ligustro (Ligustrum) es un género de arbustos y árboles pequeños, perennes o caducos, perteneciente a la familia de las oleáceas.

Según la Universidad Estatal de Iowa, esta suculenta necesita al menos cuatro horas de luz solar directa al día para crecer fuerte.

Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas. Foto: Foto: Gemini

Poda: cómo darle forma y fortalecer la estructura

La poda ayuda a controlar el tamaño, mantener una copa equilibrada y evitar que las ramas se vuelvan largas o pesadas. Además, favorece el desarrollo de una estructura similar a la de un pequeño árbol.

Se recomienda retirar ramas débiles, secas o desproporcionadas con una tijera limpia y desinfectada. Los cortes deben hacerse cerca de una ramificación lateral o por encima de un nudo, sin eliminar demasiada parte de la planta de una sola vez.

La Extensión de la Universidad de Wisconsin aconseja podar en primavera para mantener la planta compacta y estimular un tronco principal capaz de sostener el peso de las hojas y ramas.

Riego y sustrato: cómo evitar raíces débiles

El árbol de jade almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que no necesita riegos frecuentes. Si la tierra permanece húmeda mucho tiempo, las raíces pueden pudrirse y la planta pierde fuerza.

Para evitarlo, es importante usar un sustrato drenante, específico para cactus y suculentas, o una mezcla liviana con perlita o arena gruesa. La maceta debe tener agujeros para que el agua sobrante drene bien.

El riego debe hacerse solo cuando el sustrato esté seco. En los meses fríos, hay que espaciarlo aún más porque la planta reduce su actividad y necesita menos agua.

La Universidad de Connecticut advierte que el exceso de humedad y los suelos con mal drenaje son los principales problemas para esta especie.

El engrosamiento del tronco es un proceso gradual, ligado al crecimiento y la madurez de la planta. No depende de fertilizantes milagrosos ni de regar más seguido: con estos cuidados, el árbol de jade puede lucir compacto y resistente.

ÁrbolPlantasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Dejó Buenos Aires a los 40 años, construyó una casa circular de barro en Córdoba y ahora vive con menos gastos en pleno monte

    Dejó Buenos Aires a los 40 años, construyó una casa circular de barro en Córdoba y ahora vive con menos gastos en pleno monte

  2. En 2014, empezaron a reciclar caparazones de ostras de restaurantes en Estados Unidos:12 años después, recuperaron más de 7.200 toneladas para proteger la costa

    En 2014, empezaron a reciclar caparazones de ostras de restaurantes en Estados Unidos: 12 años después, recuperaron más de 7.200 toneladas para proteger la costa

  3. La planta trepadora de flores amarillas que sus frutos son usados como esponjas:ideal para cubrir paredes y pérgolas

    La planta trepadora de flores amarillas que sus frutos son usados como esponjas: ideal para cubrir paredes y pérgolas

  4. Ni plástico ni materiales caros:cómo hacer una corona navideña con maples de huevo para decorar tu casa

    Ni plástico ni materiales caros: cómo hacer una corona navideña con maples de huevo para decorar tu casa

  5. En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés:13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

    En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés: 13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Día triste para el rock argentino:murió a los 62 años un referente del punk en Mar del Plata que llevó la realidad social a sus canciones

murió marcelo fabián sacco punk rock argentino

José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore:58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa León XIV

Jornada de luto en el folklore:murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

De qué murió Marcos Camino:qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

Tecnología

En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo:hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

HammerHead, el robot italiano que es el presente y futuro de la agricultura

La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

Tesla llega a la Argentina en noviembre:tendrá un local en Unicenter y habrá 3 modelos disponibles con precios que inician desde los 30.000 dólares

Turismo

La Noche de los Alfajores 2026 comienza este viernes:dos jornadas de descuentos y promociones en Argentina y Uruguay

Noche de los Alfajores.

Este sábado es La Noche de los Museos 2026 en la Ciudad:la lista completa de espacios para visitar totalmente gratis

Tiene 4.655 habitantes y se prepara para la Fiesta Nacional de la Cereza:el pueblo patagónico que ofrecerá música en vivo, jineteada y gastronomía regional

Dejó atrás el ferrocarril para dedicarse a cultivar árboles:el pueblo bonaerense de menos de 250 habitantes que tiene un vivero de 210 hectáreas