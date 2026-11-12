Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol Foto: Gemini

El árbol de jade es una de las suculentas más populares para decorar interiores y balcones. Con el tiempo, puede desarrollar tallos leñosos y una estructura similar a la de un mini árbol, pero para que crezca firme y con ramas fuertes, hay que tener en cuenta tres cuidados esenciales: luz, poda y riego.

Esta especie tiene un crecimiento lento, por lo que no existen atajos para engrosar el tronco de un día para el otro. La paciencia y las condiciones correctas son fundamentales para que la planta desarrolle su forma natural.

Luz: el secreto para evitar tallos débiles

La iluminación es clave para mantener el árbol de jade compacto y saludable. Si recibe poca luz, los tallos tienden a alargarse, pierden firmeza y la planta crece despareja.

Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, donde reciba varias horas de sol directo. Si estuvo en un ambiente oscuro, conviene exponerla al sol de manera gradual para evitar que las hojas se quemen.

Según la Universidad Estatal de Iowa, esta suculenta necesita al menos cuatro horas de luz solar directa al día para crecer fuerte.

Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas. Foto: Foto: Gemini

Poda: cómo darle forma y fortalecer la estructura

La poda ayuda a controlar el tamaño, mantener una copa equilibrada y evitar que las ramas se vuelvan largas o pesadas. Además, favorece el desarrollo de una estructura similar a la de un pequeño árbol.

Se recomienda retirar ramas débiles, secas o desproporcionadas con una tijera limpia y desinfectada. Los cortes deben hacerse cerca de una ramificación lateral o por encima de un nudo, sin eliminar demasiada parte de la planta de una sola vez.

La Extensión de la Universidad de Wisconsin aconseja podar en primavera para mantener la planta compacta y estimular un tronco principal capaz de sostener el peso de las hojas y ramas.

Riego y sustrato: cómo evitar raíces débiles

El árbol de jade almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que no necesita riegos frecuentes. Si la tierra permanece húmeda mucho tiempo, las raíces pueden pudrirse y la planta pierde fuerza.

Para evitarlo, es importante usar un sustrato drenante, específico para cactus y suculentas, o una mezcla liviana con perlita o arena gruesa. La maceta debe tener agujeros para que el agua sobrante drene bien.

El riego debe hacerse solo cuando el sustrato esté seco. En los meses fríos, hay que espaciarlo aún más porque la planta reduce su actividad y necesita menos agua.

La Universidad de Connecticut advierte que el exceso de humedad y los suelos con mal drenaje son los principales problemas para esta especie.

El engrosamiento del tronco es un proceso gradual, ligado al crecimiento y la madurez de la planta. No depende de fertilizantes milagrosos ni de regar más seguido: con estos cuidados, el árbol de jade puede lucir compacto y resistente.