Créditos hipotecarios para jubilados de Anses: cómo acceder al préstamo del Banco Nación y cuáles son los requisitos

Créditos hipotecarios para jubilados. Foto: Freepik

Los jubilados y pensionados de Anses pueden acceder a créditos hipotecarios del Banco Nación para comprar una vivienda, a través de la línea +Hogares. El programa permite financiar la adquisición de una propiedad con préstamos en UVA, contempla un plazo máximo de cancelación hasta los 85 años y ofrece la posibilidad de sumar familiares para ampliar los ingresos computables.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que ya transfirió $72.000 millones al Banco Nación mediante dos convocatorias destinadas a ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

En noviembre de 2026, los jubilados reciben un nuevo aumento por movilidad, que lleva el haber mínimo a $444.158,46. La actualización de los ingresos puede influir en la evaluación de la capacidad de pago y en el monto del préstamo al que puede acceder cada solicitante.

Además de esta alternativa, los jubilados pueden solicitar créditos personales del Banco Nación de hasta $50.000.000, aunque se trata de una línea de financiación diferente, con condiciones y requisitos propios.

Créditos hipotecarios para jubilados. Foto: Magnific

Créditos hipotecarios para jubilados: cuáles son los requisitos del Banco Nación

La línea +Hogares del Banco Nación contempla a jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones de edad, ingresos y evaluación crediticia establecidas por la entidad.

Una de las principales particularidades es que el préstamo debe estar completamente cancelado antes de que el titular cumpla 85 años. Por ese motivo, la edad al momento de iniciar el trámite determina el plazo máximo de financiación.

Estos son algunos ejemplos de los plazos posibles:

65 años: hasta 20 años para devolver el crédito .

70 años: hasta 15 años .

75 años: hasta 10 años .

80 años: hasta 5 años.

Los plazos son orientativos y están sujetos a las condiciones vigentes y a la aprobación del banco.

Otro requisito importante es que la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos computables. Para mejorar la capacidad de financiación, el programa permite incorporar familiares como cotitulares o codeudores, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Los préstamos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que el capital adeudado y las cuotas se actualizan según la evolución de esta unidad.

Qué bancos ofrecen créditos hipotecarios con fondos de Anses

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad participa en el financiamiento hipotecario mediante licitaciones entre entidades bancarias. En ese esquema, el Banco Nación recibió $72.000 millones en dos convocatorias para ampliar los recursos disponibles para préstamos destinados a la compra de viviendas.

Otras entidades financieras también ofrecen líneas de créditos hipotecarios en la Argentina, aunque no todas participan de este mecanismo de financiamiento ni contemplan las mismas condiciones de acceso para jubilados y pensionados. Por eso, antes de iniciar una solicitud, es importante consultar las tasas, los plazos, los requisitos de edad y los porcentajes de financiación de cada banco.

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Banco Nación

Los jubilados y pensionados interesados en acceder a la línea +Hogares pueden iniciar el trámite a través de los canales oficiales del Banco Nación.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Banco Nación.

Seleccionar la sección de créditos hipotecarios .

Acceder a la plataforma +Hogares .

Completar los datos personales y económicos solicitados.

Indicar el destino del préstamo y presentar la documentación requerida.

Esperar la evaluación crediticia de la entidad.

Créditos hipotecarios para jubilados. Foto: X

La aprobación no es automática: el banco analiza los ingresos del solicitante, su edad, la capacidad de pago y las demás condiciones exigidas para otorgar la financiación.

De esta manera, los jubilados de Anses cuentan con una alternativa para acceder a una vivienda propia, aunque el monto que pueden solicitar y el plazo de devolución dependen de su situación económica y de las condiciones vigentes del programa.