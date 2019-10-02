Kiss confirmó su vuelta a la Argentina en su gira de despedida

Kiss

La banda estadounidense de hard rock Kiss desembarcará en la Argentina el sábado 9 de mayo de 2020 para ofrecer un último recital en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira despedida End of the Road World Tour.

Después de una épica y legendaria carrera que comenzó con la era de leyendas del rock and roll, el cuarteto formado por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss anunció que se despedirá de sus fans de todo el mundo.

Su primera llegada a nuestro país, en 1994, fue en el marco del Festival Monsters of Rock, y marcó el inicio de un romance que se mantuvo incondicional a lo largo de dos décadas y media.

Desde entonces, la banda regresó con sus distintas formaciones y formatos de shows, y también lo hicieron varios de sus integrantes por separado, estableciendo un vínculo indestructible con sus fans locales.

Inventores del marketing a gran escala en el rock, cultores de la pirotecnia escénica y producciones explosivas, Kiss ha demostrado durante décadas por qué son sin duda uno de los shows en vivo más emblemáticos del rock ’n’ roll.

La banda, que es parte del Hall Of Fame of Rock & Roll y que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, ha dicho que esta gira está dedicada a los millones de fanáticos que son parte del KISS Army.